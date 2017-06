Reiten Spannende Wettkämpfe in Aach-Linz

Über die Pfingsttage kämpften im Linzgau Spring- und Dressurreiter sowie Fahrer in Ein- und Zweispännern um die Turniersiege.

Reiten: Ein Reit- und Fahrturnier gab es über Pfingsten in Aach-Linz. Am Sonntag gingen zunächst die Reiter an den Start. Kleinere Dressur- und Springprüfungen wurden geritten, ehe es zum Abschluss des ersten Turniertages in ein L-Springen mit Stechen ging. Christopher Herz aus Mahlspüren feierte hier einen Doppelsieg und blieb in allen Umläufen fehlerfrei.

Am Montag hatten die Fahrer in Ein- und Zweispännern ihren Turniertag. Besonders das Hindernisfahren mit Geländestrecke stand im Blickpunkt der zahlreichen Zuschauer, die rasante und genaue Fahrten sehen konnten. Ein Sieg ging Tobias Fritz (Dreiherrenstein), ein anderer an Karin Schäfer aus Bronnweiler. Gerade für die Fahrer ist Aach-Linz eine der wenigen Adressen in der Region, die ihnen einen Start bietet.

Ergebnisse

Fahren

Dressur-Fahr-WB für Einspänner: 1. Svenja Schultheiß (RFV Pfullendorf) Hanna, 2. Walter Roth (RFV Aach-Linz) Mira, 2. Tobias Roth (RFV Aach-Linz) Natascha.

Hindernis- Fahr-WB für Einspänner: 1. Sonja Steimle (RFV Wolfegg), 2. Hans-Ulrich Götz (RSV Winterlingen), 3. Walter Roth (RFV Aach-Linz).

Dressur-Fahr-WB für Zweispänner: 1. Sabrina Egger (RFV Bad Schussenried), 2. Tobias Roth (RFV Aach-Linz), 3. Markus Hänle (RFV Ingoldingen).

Hindernis- Fahr-WB für Zweispänner: 1. Desiree Roth (RV Reute), 2. Hans-Ulrich Götz (RSV Winterlingen), 3. Sabrina Egger (RFV Bad Schussenried).

Kombinierter-Fahr-WB Einspänner: 1. Walter Roth (RFV Aach-Linz), 2. Tobias Roth (RFV Aach-Linz), 3. Jessica Stadelmann (PSV Hohe Eichen).

Kombinierter-Fahr-WB Zweispänner: 1. Sabrina Egger (RFV Bad Schussenried).

Dress. Fahrpf.Kl.A: 1. Carolin Wörz (RC Kippenheim, 2. Albrecht Bootz (RFV Aach-Linz), 3. Svenja Schultheiß (RFV Pfullendorf).

Komb. Hindernisf. m.Gelände: 1. Thomas Fritz (RSV Dreiherrenstein), 2. Sonja Steimle (RFV Wolfegg), 3. Thomas Fritz (RSV Dreiherrenstein).

Dress.Fahrpf.Kl.A: 1. Gerhard Alois Egger (RFV Bad Schussenried), 2. Christiane Weber (LPSV Donzdorf Alb/Fils), 3. Joachim Kunz (RFV Rot an der Rot).

Komb. Hindernisf. m.Gelände: 1. Karin Schäfer (RV Bronnweiler), 2. Joachim Kunz (RFV Rot an der Rot), 3. Gerhard Alois Egger (RFV Bad Schussenried).

Reiten

Dressur-WB (E 5/2): 1. Chiara Ebrahimi (RV Balingen) Habanero, 2. Iris Fels (RG Neuravensburg) Lapaz, 3. Lara Blumenstiel (PSV Konstanz-Wollmatingen) Cosmos.

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Yvonne Rist (PSV Spitalmühle) Acir, 2. Myrjam Geßler (PSV Gohren) Alina, 3. Christien Hiestand (RFV Pfullendorf) Sternfeld.

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Hannah Rogg (RFV Allisreute) Lexa, 2. Julika Sauter (RFV Fronhofen) Miss Marple, 3. Aleyna Özkaya (RC Konstanz) Caitano.

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Pia-Marie Feucht (RC Schoren-Engen) French Lady, 2. Morena Ritter (RFV Gottmadingen) Princess, 3. Leonie Diez (RK Schmalegg) Timmy.

Stilspring-WB – mit Erlaubter Zeit (EZ): 1. Lars Rennwanz (RK Sigmaringen-Laiz) Rita, 2. Karina Kneer (RFV Pfullendorf) Makani, 3. Sarah Seibold (RFV Pfullendorf) Unique.

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Deborah Link (RV Thurihof Tuningen) Alisha, 2. Sofia Kesenheimer (RA TSG Wilhelmsdorf) Galipoli, 3. Ramona Link (RV Thurihof Tuningen) Cornada.

Springprüfung Kl.A*: 1. Steffen Giesser (PST Schwarzwald-Baar) Coriano’s Boy, 2. Tanja Dietrich (RC Wahlwies) Cyprys, 3. Tanja Dietrich (RC Wahlwies) Road Runner.

Springprüfung Kl. A**: 1. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Calimero, 2. Larissa Reisch (RFV Herbertingen) Ciacco, 3. Tanja Dietrich (RC Wahlwies) Road Runner.

Springprfg.Kl.Lm.St.: 1. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Parabelle, 2. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Calimero, 3. Chayenne Peters (PSV Konstanz-Wollmatingen) Daily’s Starlight.