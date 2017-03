Fußball SpVgg F.A.L. ist gewarnt

Die Spielvereinigung empfängt in der Fußball-Landesliga am Sonntag den Aufsteiger SC Markdorf, der mit Rückenwind nach seinem 7:1-Sieg gegen den FC Furtwangen kommt.

Fußball, Landesliga: SpVgg F.A.L. – SC Markdorf (Sonntag, 15 Uhr). – Die SpVgg F.A.L. konnte nach drei durchwachsenen Spieltagen ein spielfreies Wochenende genießen, der SC Markdorf mit einem stattlichen 7:1-Erfolg die Abstiegsränge verlassen, und nun steht das Derby zwischen beiden Teams an. Während es bei den Gästen weiterhin um wichtige Punkte geht, ist die Saison für den Gastgeber im Großen und Ganzen gelaufen. Das heißt jedoch nicht, dass man die Spiele nun verschenkt. So wurmt es F.A.L.-Trainer Christian Belger noch immer, dass seine Elf im letzten Spiel gegen den SC Konstanz-Wollmatingen eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste: „Es ist ärgerlich, wenn man ein Spiel so knapp verliert. Das war gegen die Konstanzer unglaublich: Die haben sich nur eine Chance herausgespielt und gewinnen 1:0.“

Immerhin sorgte die kurze Pause dafür, dass bis auf die drei Langzeitverletzten bei der Spielvereinigung alle Mann an Bord sind und man daher zuversichtlich in das Nachbarschaftsduell geht. Zumal es da noch etwas zu korrigieren gilt, denn in der Hinrunde holte sich der Aufsteiger dank eines späten Siegtreffers die drei Punkte. „Da haben wir uns ordentlich blamiert und viele Fehler gemacht“, erinnert sich Belger gut an die Begegnung. Folgerichtig herrscht beim SC Markdorf auch große Zuversicht. „Derbys liegen uns“, betont der zuletzt sechsfach erfolgreiche SC-Torjäger Sascha Hohmann. Und auch Trainer Bernd Filzinger sieht seine Elf auf einem guten Weg: „Es war sicherlich noch nicht alles perfekt, aber die Chancenauswertung war nahezu optimal!“

Auch in der Nachbarschaft hat man das Ergebnis registriert. „Der 7:1-Sieg von Markdorf ist natürlich eine Warnung für uns, und wir werden das Match sicherlich mit der nötigen Vorsicht angehen“, so Belger, doch er ergänzt: „Aber wir sind selbstbewusst und es wird wieder Zeit, unseren Zuschauern einen Heimsieg zu bieten.

Und die Aussichten, dass die Zuschauer ein torreiches Derby zu sehen bekommen, sind sehr gut. In den drei Spielen der SpVgg F.A.L. in diesem Jahr fielen 13 Treffer, in den vier Matches der Markdorfer seit der Winterpause gar 27 Tore. „Wenn wir 8:7 gewinnen, hätte ich auch nichts gegen ein torreiches Spiel!“, schmunzelt Belger über diese Statistik, erwartet aber auf jeden Fall „ein spannendes Derby“.

