Souveräner Sieg für HBTG-Turnerinnen

Die Turnerinnen der TG-Hegau Bodensee haben die Hinrunde der Verbandsliga beendet und stehen vorerst an der Tabellenspitze.

Verbandsliga: Nach den jüngsten beiden erfolgreichen Wettkämpfen waren die jungen Turnerinnen auf dem Hinweg relativ entspannt und sicher, dass sie auch diesmal gut abschneiden würden. Dabei spielte ihnen auch die Gerätereihenfolge in die Hände. Denn der Balken als schwieriges, aber bisher sicheres Gerät war auch dieses Mal den TG-Turnerinnen zum Auftakt wohlgesonnen, und mit einem zweiten Platz in der Gerätewertung legten sie einen guten Start in den Wettkampf hin.

Am Boden überzeugte die Mannschaft die Kampfrichterinnen dann ebenfalls wieder mit gelungenen Übungen, gespickt mit vielen akrobatischen Elementen von hohem Schwierigkeitsgrad. Jedoch kosteten sie ein paar kleine Unsauberkeiten am Ende den Gerätesieg. Da es aber weder der Mannschaft des Gastgebers aus Leimen noch des Heidelberger Turnvereins gelungen war, sich deutlich abzusetzen, ließ sich dies verschmerzen. Vor allem, da als drittes Gerät der Sprung auf dem Programm stand und die TG-Turnerinnen an diesem bisher immer ihre Konkurrentinnen deklassieren konnten.

So sollte es wieder sein. Mit drei Tageshöchstwertungen holte sich die Mannschaft überlegen den Sieg in der Gerätewertung und setzte sich damit deutlich von der Konkurrenz ab. Mit dem festen Willen, den greifbaren Tagessieg am letzten Gerät nicht mehr aus den Händen zu geben, mobilisierten Trainerin und Mannschaft all ihre Reserven. Obwohl der Stufenbarren nicht zu beliebtesten Geräten gehörte, turnten sie ihre Übungen fast alle fehlerfrei durch. Am Ende reichte es nicht ganz für den Gerätesieg und sie mussten der Mannschaft aus Heidelberg mit nur fünf huntertstel Punkten Differenz den Vortritt lassen.

In der Endauswertung spielte dies für die Turnerinnen vom Bodensee jedoch keine Rolle mehr. Mit 130,50 Punkten gewannen sie ihren letzten Vorrundenwettkampf deutlich vor den Turnerinnen der KuSG Leimen (126,95) und des Heidelberger Turnvereins (125,65) und belegen damit vorübergehend den ersten Platz in der Gesamttabelle. Ob sie diesen auch bis zur gemeinsamen Rückrunde aller Liga-Mannschaften am 19. März in Brodersweier halten können, wird sich erst zeigen, wenn auch die zweite Gruppe mit dem bisherigen Tabellenersten, der TG Breisgau, ihre Hinrunde beendet hat.