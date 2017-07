Bahnradsport Souveräne Sieger im Singener Bahnoval

Martin Ruepp baut seine Führung im WD-Dittus Bahn-Cup aus. Ron Niestroj schiebt sich bei den Nachwuchsfahrern auf Rang zwei vor.

Bahnradsport: Auch den siebten Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup auf der Radrennbahn in Singen hat Elitefahrer Martin Ruepp (Strada Sport) souverän für sich entschieden. Er gewann alle vier Disziplinen. Bei den Nachwuchsfahrern siegte Ron Niestroj (VC Singen) mit drei Erfolgen. Bei der letzten Disziplin des Handicaprennens gewann Leonie Boos (RSV Ellmendingen), die sich damit punktgleich mit Claudius Wetzel (VMC Konstanz) auf den zweiten Tagesplatz schob.

Im Ausscheidungsrennen, welches beide Klassen gemeinsam fuhren, siegte Ruepp mit einem langen Sprint vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) und Niestroj. Im anschließenden Sprintturnier wollte es Rettig in beiden Läufen nicht auf einen klassischen Sprint auf den letzten 200 Metern ankommen lassen. Er griff jeweils zu Beginn an, konnte sich aber keinen ausreichenden Vorsprung herausfahren. Ruepp kam immer zur letzten Runde an ihn heran und gewann beide Läufe souverän. Bei den Nachwuchsfahrern siegte Niestroj vor Wetzel und Boos.

In der Eliteklasse folgten die Zeitfahrwettbewerbe 500 Meter mit fliegendem Start und 1000 Meter mit stehendem Start. In beiden Disziplinen gewann Ruepp klar vor Rettig. Damit gewann Ruepp die Tageswertung und hat nun vor dem Finale im September sechs Punkte Vorsprung auf Rettig.

Bei den Nachwuchsfahrern folgte als dritte Disziplin das Rundenrekordfahren. Niestroj gewann in einer Zeit von 13,43 Sekunden vor Wetzel mit 14,24 Sekunden. Boos kam mit sechs Hundertselsekunden Abstand auf Rang drei. Im abschließenden Handicaprennen führte Lilli Wissert (VC Singen) das Feld in die letzte Runde. In dieser konnte Boos nicht nur ihr Handicap auffahren, sondern auch mit einem knappen Vorsprung vor Niestroj ins Ziel zu fahren. Mit diesem Sieg schob sie sich in der Tageswertung hinter Niestroj vor den punktgleichen Wetzel. In der Gesamtwertung liegt Niestroj einen Punkt vor Leonie Boos auf Rang zwei. Es führt weiterhin Maximilian Boos (RSV Ellmendingen) mit 13 Punkten.

Die Entscheidung wird in der Finalwoche im September fallen. Zuerst folgt der achte Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup am Donnerstag, 7. September. Am Sonntag steht dann ab 10.30 Uhr zusammen mit dem internationalen Toyota-Bach-Steherpreis der Finallauf auf dem Programm. (hbr)