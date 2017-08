Ringen So spannend war die Ringer-Bezirksliga lange nicht

Der KSV Wollmatingen, der StTV Singen, der KSV Allensbach und der KSV Taisersdorf II treffen auf stark besetzte Gegner.

Ringen, Bezirksliga: Am Samstag beginnt für die Ringer des KSV Wollmatingen die neue Saison mit einem Derby beim StTV Singen. Nach dem Abstieg treffen die Konstanzer in der Bezirksliga auf einige alt bekannte Gegner, aber auch auf einige neue Namen, was die Einschätzung der Chancen schwierig macht. „Man freut sich auf die Derbys gegen den KSV Allensbach und den StTV Singen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Gleich im ersten Kampf sind die Wollmatinger zu Gast in Singen. Gegen die Hohentwieler hat der KSV das letzte Mal 2011 in der Verbandsliga gerungen und sowohl eine Niederlage als auch einen Sieg eingesteckt. Mit frischem Elan wollen die Wollmatinger die oberen Tabellenplätze ins Visier nehmen. (mm)

Auch der StTV Singen freut sich auf das Nachbarschaftsduell am Samstag, 20 Uhr, in der Waldeckhalle. „Durch das stark besetzte Feld darf uns kein Ausrutscher passieren, um die Saison wie letztes Jahr mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld abzuschließen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Auf gleich vier Absteiger trifft der StTV dabei: Neben Wollmatingen sind dies der AV Sulgen II aus der württembergischen Landesliga, der KSV Winzeln aus der württembergischen Oberliga und der KSV Allensbach aus der südbadischen Verbandsliga. Auch der Aufsteiger aus der Bezirksklasse, die KG Nendingen/Mühlheim, zählt als Nendinger Oberligareserve zu den Spitzenteams der Bezirksliga. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind der KSV Taisersdorf II und der KSV Vöhrenbach.

Der KSV Allensbach startet mit einem Heimkampf am Samstag, 20 Uhr, in der Bodanrückhalle gegen den KSV Trossingen in die Saison. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga warnen auch die Allensbacher vor der hochklassig besetzten Bezirksliga. Sich selbst zählen die Ringer vom Gnadensee zum breiten Feld starker Teams, die auf Ausrutscher der Favoriten hoffen und versuchen werden, diese zu ärgern. Der KSV hofft, im Verfolgerfeld vorne dabei zu sein und wieder spannenden und interessanten Ringkampfsport zu zeigen. „Außerdem werden die zahlreichen Derbys gegen den KSV Wollmatingen, StTV Singen und KSV Taisersdorf II sicherlich auch wieder zu den Saisonhöhepunkten zählen“, schreibt der Verein. Auftaktgegner KSV Trossingen verfügt über einige starke Einzelringer, sodass ein spannendes und hart umkämpftes Duell zu erwarten ist.

Nach dem sehr guten dritten Platz in der vergangenen Saison startet der KSV Taisersdorf II erneut in der Bezirksliga. „Die Wiederholung des Erfolgs wird schwer, denn die Konkurrenz in dieser Liga ist groß“, wissen die Linzgauer.