Singener Duo überragt in Sindelfingen

Nils Miedler und Vanessa Steigauf dominieren bei den ISSC auf der Langbahn. Starter des SK Sparta Konstanz mit über 50-prozentiger Bestzeitenquote.

Schwimmen: Der erste Langbahn-Qualifikations-Wettkampf bei der Traditionsveranstaltung 23. International Sindelfingen Swimming Championships (ISSC) bescherte den Schwimm-Sport-Freunden (SSF) Singen trotz mancher Umstellungsschwierigkeiten von der 25m-Trainingsbahn auf die 50m-Wettkampfbahn eine nicht erwartete Erfolgsbilanz: Im Reigen der 48 Vereine aus Italien, Griechenland, Österreich, der Schweiz und Deutschland, die mit 579 Aktiven über 2900 Mal an den Start gingen und mit ihren WM- und EM-Startern für manchen Meeting-Rekord sorgten, schlug sich das 17-köpfige Team mit einem Mehrkampfpokal, 20 Medaillen, 36 Urkundenrängen (Platz 4-8) und vier offenen, altersunabhängigen Finalqualifikationen beachtlich. „So viele Medaillen hatten wir beim ISSC noch nie geholt, zumal uns dieser erste Langbahn-Nominierungswettkampf für die süddeutschen und deutschen Meisterschaften im Sommer seit Jahren immer sehr schwer fällt“, resümierte SSF-Trainer Norbert Mayer.

Dabei drückten neben Melanie Heck (Gold über 200 m Brust, Silber über 400 m Lagen) und Moritz Schmid (Silber über 200 m Rücken) zwei Singener der Veranstaltung ihren Stempel auf: Nils Miedler (Jahrgang 2003) und Vanessa Steigauf (2001). Miedler siegte in seiner Altersklasse (Jg.2002/2003) über 50/100 m Freistil und 50/100 m Rücken. Silber erschwamm er sich über 200 m Rücken, Bronze über 200 m Freistil, 200 m Lagen, 50 m Brust und 50 m Schmetterling. Zudem sicherte er sich den Sprint-Mehrkampfpokal. Daneben war der 13-Jährige auch jüngster Finalist (100 m Rücken) in den offenen Finalläufen. Damit liegt er in der Saison-Bestenliste 2016/17 des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) in seiner Altersklasse neun Mal unter den Top 10, dabei auf Platz eins über 100 m Rücken (1:02,68) und 200 m Lagen (2:20,19), auf Rang zwei über 50 m Freistil (0:25,66) und 50 m Brust (0:32,88) sowie auf Platz drei über 50 m Rücken (0:29,43). Über 100/200 m Freistil (0:56,45/2:04,11) schrammte er auf Rang vier nur knapp an den Spitzenplätzen vorbei.

Ähnlich überragend präsentierte sich Vanessa Steigauf, die sich in ihrer Altersklasse (Jg.2000/2001) über 50/100/200/400 m Freistil (0:28,43/0:59,74/2:10,76/4:35,79) und 200 m Lagen (2:30,19) sogar fünf Mal Gold sicherte. Zudem gewann sie in der offenen Klasse Gold über 400 m Freistil und Bronze im 100m-Freistil-Finale, in das neben ihr auch noch Lisa Gigl (Rang acht) einzog. In der DSV-Saison-Bestenliste platzierte sie sich mit diesen Leistungen über 400 m Freistil auf Rang sechs, über 200 m Freistil auf Platz neun und über 100 m Freistil auf Rang elf. Steigauf (auch über 800/1500 m Freistil) und Miedler scheinen danach auch klare Finalkandidaten für die DJM in Berlin zu sein.

Die Urkundenränge (bis Platz 8) gingen auf das Konto von Alessandro Axmann (5), Melanie Heck, Moritz Schmid, Rebekka Ruh, Irina Oklmann (je 4), Erika Wochner, Mattia Scigliano, Lisa Gigl (3), Laura Koch, Kerstin Rohr, Vincent Jakob, Dominik Osann, Ciro Scigliano und Vanessa Steigauf (je 1). Persönliche Bestzeiten erzielten Alessandro Axmann, Nils Miedler (je 9), Erika Wochner, Flavio Axmann (je 6), Espen da Silva, Vanessa Steigauf (je 5), Irina Oklmann, Vincent Jakob, Dominik Osann (je 4), Laura Koch, Mattia Scigliano (je 3), Lisa Gigl, Kerstin Rohr (je 2) und Rebekka Ruh (1). Nach heutigem Stand sind Lisa Gigl, Jan Heck, Irina Oklmann, Rebekka Ruh, Ciro Scigliano, Moritz Schmid, Mattia Scigliano Vanessa Steigauf, Alessandro Axmann und Nils Miedler bereits für die Süddeutschen Titelkämpfe nominiert. Nils Miedler, Vanessa Steigauf, Lisa Gigl, Mattia Scigliano und Moritz Schmid können sich große Chancen für Starts bei den DJM in Berlin ausrechnen, weitere Singener könnten folgen.

Den elf Schwimmerinnen und Schwimmern des SK Sparta Konstanz gelang es in Sindelfingen bei über der Hälfte aller Starts persönliche Bestzeiten auf der langen 50m-Bahn zu verbessern. Besonders erfolgreich war dabei Anika Kuder (Jg. 2004), die zwei Mal Bronze gewann. Sie legte 100m Freistil mit neuer persönlicher Bestzeit in 1:06,54 min. zurück, über 200m Rücken benötigte sie nur 2:45,66 min. Eine weitere Bronzemedaille ging an Marlene Pietzko (Jg. 2005), die für 50m Rückenbeine nur 48,07 Sekunden benötigte.

Platzierungen in den Top 10 ihrer Jahrgänge erreichten David Bächle (1500m Freistil), Dominic Bächle (1500m Freistil), Celina Gruber (200m Schmetterling), Nina Haake (50m und 100m Brust), Anika Kuder (50m Freistil, 50m und 100m Rücken, 200m Lagen), Johanna Pietzko (100m und 200m Schmetterling, 400m und 800m Freistil), Marlene Pietzko (200m Rücken und 400m Freistil) und Felix Schön (200m Brust). Kari Barlinn (Jg. 2002) konnte ihre Bestzeit über 50m Freistil auf 32,34 Sekunden verbessern. Nicht so gut lief es Sara Bächle (Jg. 2000) und Jana Clasen (Jg. 2000). Beide blieben hinter ihren persönlichen Bestzeiten etwas zurück. Für die Süddeutschen Meisterschaften konnte sich in diesem Wettkampf noch kein Schwimmer aus Konstanz qualifizieren, auch wenn manche nur knapp an der Norm vorbeischrammten.