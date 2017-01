Fußball Sind Zeitstrafen im Fußball sinnvoll? So sehen es Experten aus der Region

Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann hat jüngst die Einführung der Zeitstrafe im Fußball vorgeschlagen. Wir haben Fußball-Experten aus der westlichen Bodensee-Region dazu befragt.

Zweifelsfrei hat Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim als Trainer voll eingeschlagen, den Club vor dem Abstieg gerettet und in das Spitzenfeld der Bundesliga geführt. Kürzlich hat der mit 29 Jahren jüngste Bundesligatrainer in einem Interview aber polarisiert, als er – mit der Erfahrung von 32 Bundesligaspielen – Regeländerungen anstoßen wollte. „Es bringt doch gar nichts, wenn ein gegnerischer Spieler nach dem achten taktischen Foul die Gelbe Karte sieht und irgendwann ein Spiel aussetzen muss. Der Schiedsrichter sollte den Sünder sofort für fünf Minuten rausschicken können“, lautete ein Vorschlag neben der Erhöhung der Auswechselmöglichkeiten (im Amateurbereich in Baden-Württemberg zu Beginn dieser Saison schon umgesetzt) und dem Wunsch nach einem Timeout. Die Zeitstrafe, die es im Fußball in der Halle und im Jugendbereich schon gibt, war bereits 2015 vom Ex-Uefa-Chef Michel Platini gefordert worden.

Zweifelsfrei wird der Spielfluss durch taktische Fouls unterbunden und auch eine Sperre nach Gelb-Rot hilft dem geschädigten Team nicht wirklich, könnte sich sogar nachteilig auswirken, wenn der mit taktischen Fouls agierende Gegner am folgenden Spieltag geschwächt gegen einen direkten Rivalen des nicht regelkonform gebremsten Teams trifft. Im Fachmagazin „kicker“ wird der Vorschlag der Zeitstrafe positiv bewertet, eine Leserumfrage brachte eine 60-prozentige Zustimmung.

Thema Zeitstrafe: So sehen es Experten aus der Region

Zeitstrafen in anderen Sportarten

Während es im Fußball nur in der Halle und im Nachwuchsbereich Zeitstrafen gibt, sind diese in anderen Sportarten fest im Reglement verankert. Ein Überblick: