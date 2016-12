Simon Flockerzie: "Das wird eine ganz besondere Stimmung"

Der Kreisläufer Simon Flockerzie spricht über sein Highlight-Jahr 2016 und das Heimspiel der HSG Konstanz gegen den TV Neuhausen am 2. Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr

Simon Flockerzie, worauf freuen Sie sich an Weihnachten mehr: das erste Spiel an den Feiertagen oder das erste Fest als Familienvater mit Ihrer Tochter Lilli?

Schon auf das Fest mit der Familie, das wird ganz spannend zu erleben mit unserer kleinen Tochter. Das Spiel am 26. ist aber eine willkommene Abwechslung. Handball an Weihnachten, das hatten wir so ja noch nicht. Es ist ein idealer Zeitpunkt für Handball, nach dem Mittagessen. Auch für die Zuschauer wird das ein klasse Event.

In den vergangenen Jahren sind Sie zu Ihren Eltern gefahren, und dieses Jahr wurde erstmals hier der eigene Baum geschmückt?

Genau, wir haben einen Christbaum in Konstanz. Trotzdem fahren wir an Heiligabend zu meinen Eltern nach Tieringen bei Balingen und nach dem Spiel dann zu den Schwiegereltern nach Rottweil. Die Familie ist für uns an Weihnachten ganz wichtig.

War 2016 ein besonderes Jahr für Sie? Man wird ja nicht alle Tage Süddeutscher Handball-Meister und Vater.

Das war wirklich ein Highlight-Jahr, in dem ich wahnsinnig viel Spannendes und Aufregendes erlebt habe: Schwangerschaft, Meisterschaft, Aufstieg, 2. Bundesliga, die Geburt. Es war auch ein Belohnungsjahr. Vieles, was wir uns lange gewünscht und vorbereitet haben, ist eingetreten.

Worauf mussten Sie sich länger vorbereiten: Vater werden oder Meister?

Länger habe ich eindeutig auf den Aufstieg gewartet. Ich hatte schon als Jugendlicher das Bundesliga-Zeichen überm Bett hängen. Damals in Balingen habe ich jeden Tag dafür trainiert, dass dieser Traum einmal wahr wird – wenn auch in meinem jetzt schon etwas hohen Alter.

Am Jahresende wird Bilanz gezogen. Woran werden Sie sich noch lange erinnern, abgesehen vom Aufstieg und der Vaterschaft?

Mein absolutes Highlight war natürlich die Geburt. Das sind Gefühle, die ich in der Form noch nie hatte. Besonders war aber auch, wie sich alles bei der HSG entwickelt hat. Die Meisterfeier auf dem Schiff war ein Spiegelbild dafür, was hier gewachsen ist, in der Mannschaft, an den Strukturen im Verein. Davon war ich die letzten sechs Jahre ein Baustein, das hat mich schon ein Stück stolz gemacht.

Kann es denn überhaupt noch besser werden im Jahr 2017?

Es geht immer besser, man kann sich in vielen Bereichen weiter entwickeln. Wenn ich das jeden Tag bei meiner Tochter sehe, ist das die pure Freude. Wir haben schon noch ein Ziel, und das ist der Klassenerhalt. Besonders, weil uns das so eigentlich keiner zugetraut hat in einer sehr starken Zweiten Liga. So stark war die Liga noch nie, seit ich sie verfolge. Es fehlt die absolute Spitze, aber es kann fast in jedem Spiel in die eine oder andere Richtung gehen. Das ist eine große Herausforderung. Umso mehr beeindruckt mich, wie die Mannschaft das macht, wie sie sich auf diesem hohen Niveau toll entwickelt.

Was wünschen Sie sich für 2017?

Gesund bleiben ist immer die Prämisse, keine Verletzung, nicht krank sein, das ist gerade für uns Leistungssportler besonders wichtig. Ich habe letzte Woche zu einem der jungen Spieler gesagt, er soll seine Verletzung richtig auskurieren. Das habe ich früher vielleicht manchmal nicht so gemacht, weil ich zu viel gewollt habe.

Am Montag kommt der TV Neuhausen, der vor drei Jahren noch in der Bundesliga gespielt hat, in die Schänzlehalle. Der Vorverkauf läuft gut. Wird das – nicht nur wegen des Termins – ein besonderes Spiel?

Auf jeden Fall. Ich kenne Neuhausens Trainer Aleksandar Stevic ganz gut. Mit ihm habe ich in Balingen zusammen gespielt. Sie verteidigen sehr hart und offensiv. Wir haben uns aber ein paar gute Sachen überlegt, wie wir das lösen werden. Das ist genau der richtige Tag, um alle Kräfte zu mobilisieren und den Zuschauern was zu bieten. Die eineinhalb trainingsfreien Wochen danach haben wir uns dann verdient.

War das erfolgreiche Jahr 2016 auch ein besonders anstrengendes?

Das ist das Einzige, was man an der 2. Bundesliga kritisieren kann: Die 38 Spiele sind für eine Mannschaft ohne Profi eine ganz, ganz große Herausforderung. Eine zweigleisige Zweite Liga wie früher würde dem deutschen Handball guttun. Ich glaube, dann würden wir auch mehr deutsche Talente hervorbringen. Die Spitze ist stärker in einer eingleisigen Liga, vom Aufwand her ist es aber auch die erste Profiliga. Trotzdem: Ich habe das Gefühl, dass die Halle voll sein wird, es wird eine besondere Stimmung herrschen, auch weil es ein idealer Handballtag für Familien ist.

Apropos Familie: Werden Ihre Frau Doro und Töchterchen Lilli auch in der Halle sein?

Ganz bestimmt. Es kommen sogar noch ein paar Verwandte mehr.

Zur Person

Simon Flockerzie spielt seit 2010 für die HSG Konstanz Handball. Der in Weingarten geborene Kreisläufer war davor lange Jahre bei HBW Balingen-Weilstetten aktiv. Der 31 Jahre alte Klinikmanager in der Psychiatrischen Klinik im schweizerischen Wil ist seit diesem Jahr Vater einer Tochter. (fei)

Heißes Derby zum Jahresabschluss

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TV Neuhausen (Montag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Am Ende eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte will die HSG Konstanz einen passenden Schlusspunkt setzen: Am 26. Dezember, 17 Uhr, kommt mit dem TV Neuhausen/Erms ein Ex-Erstligist zum heißen Derby nach Konstanz.

Schwere Aufgabe zum Jahresende: Trainer Daniel Eblen und seine Spieler lechzen natürlich nach einem positiven Jahresabschluss. Doch dies dürfte ein schwieriges Unterfangen werden. Zwar lockt bei einem weiteren Erfolg ein ausgeglichenes Punktekonto und im Idealfall der Sprung auf Tabellenplatz neun, doch der Gegner scheint pünktlich vor dem direkten Duell aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.

Nach sieben sieglosen Spielen und 1:13 Punkten wurde der Tabellenvierte VfL Bad Schwartau eindrucksvoll mit 30:27 bezwungen, woraufhin die heimische Presse von „Perfektion“, „Galavorstellung“, einer „überragenden Leistung, die im ersten Durchgang an eine Spitzentruppe erinnerte“ schrieb. Und auch TVN-Trainer Aleksandar Stevic schwärmte: „Wir waren bockstark und agierten mit viel Leidenschaft. Vor allem in den ersten 30 Minuten bot meine Mannschaft eine überragende Abwehrleistung.“ Richtig unbequem dürfte vor allem die 3:2:1-Deckungsformation der erfahrenen Mannschaft aus einem Ortsteil der 42000-Einwohner-Stadt Metzingen werden, die auch das 5:1 beherrscht.