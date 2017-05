Handball Simon Flockerzie: "Das wird ein sensationelles Spiel"

Kreisläufer Simon Flockerzie spricht über den Zweitliga-Abstiegskracher zwischen seiner HSG Konstanz und der SG Leutershausen am Samstag, 20 Uhr, in der Schänzlehalle.

Herr Flockerzie, Sie sind neben Patrick Glatt als zweitältester Spieler im Kader der HSG Konstanz der einzige Familienvater. Wie sah Ihr Vatertag aus?

Ich war seit 6.30 Uhr wach, weil die Kleine sich gemeldet hat. Danach habe ich gemütlich am See zusammen mit der Familie, mit Frau, Kind und Tante, gefrühstückt, ehe anschließend das Mittagstraining mit der HSG auf dem Programm stand, bevor ich noch einmal ein paar gemütliche Stunden mit den Liebsten genossen habe.

Spielte da schon das brisante Duell am Samstag, 20 Uhr, gegen die SG Leutershausen eine Rolle, kribbelt es schon?

Auf jeden Fall. Es ist eines der wichtigsten Spiele meiner Karriere überhaupt. Wir können mit einem Sieg einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Saisonziel machen und dem Klassenerhalt sehr nahe kommen. Ansonsten würde der Druck größer. Es ist schön, dass wir dieses wichtige Spiel daheim vor unseren tollen Fans haben.

Wie ist die Stimmung im Training?

Jeder Einzelne ist wahnsinnig konzentriert. Man spürt, dass alle alles raushauen und wir sehr intensive Einheiten absolvieren und viel gemacht haben. Das ist wirklich hervorragend – und angesichts der langen Saison in dieser Intensität beileibe nicht selbstverständlich. Aber keiner verspürt negativen Druck, es ist vielmehr alles hochkonzentriert und hochprofessionell.

Zur ohnehin vorhandenen Rivalität kommt die Brisanz angesichts der Tabellenkonstellation: Die HSG ist mit 31 Punkten Zweitliga-16., direkt dahinter belegt Leutershausen mit 30 Zählern den ersten Abstiegsrang.

Die Rivalität ist zwar da, aber ich möchte ohnehin jedes Spiel gewinnen, da ist es zunächst egal, gegen wen wir spielen. Außerdem haben wir alle einen Traum: Wir wollen uns belohnen und in dieser 2. Bundesliga bleiben, weil wir uns das nach einer guten Saison verdient haben. Da ist die zusätzliche Brisanz erst mal weit weg, aber die letzten Spiele gegen die SGL waren natürlich schon besonders emotional.

Auch, weil von der Bergstraße immer wieder verbale Giftpfeile Richtung Bodensee abgeschossen werden?

Das lässt uns kalt, und ich kenne das schon seit ein paar Jahren. Vielleicht liegt es daran, was wir uns erarbeitet und geleistet haben. Oder es sind Tricks, um eine besondere Stimmung zu erzeugen. Aber eins ist auch klar: Die Stimmung wird nicht nur dadurch richtig heiß sein. Ich tippe auf ein enges Spiel mit vielen Toren.

Das Hinspiel endete trotz 100 mitgereister HSG-Fans und Konstanzer Heimspielatmosphäre 32:20 für Leutershausen. Eine der höchsten Niederlagen der Saison,…

…die man allerdings nicht überbewerten sollte. Dort ist alles für Leutershausen gelaufen, was man sich nur vorstellen kann. Jeder Wurf hat genau gepasst, jeder Spielzug kam auf den Punkt, dazu kam bei uns ein wenig Pech in verschiedenen Bereichen. Solche Tage gibt es leider, die muss man abhaken. So wird das nicht mehr kommen.

Im Rückspiel am Schänzle wird ein neuer Zuschauerrekord erwartet, der HSG-Fanclub plant eine riesengroße, spektakuläre Choreografie. Sind die Fans Ihr großes Plus?

Tatsächlich sind Heimspiele in dieser Liga immer ein riesengroßer Vorteil. Man muss sich nur einmal die Ergebnisse der letzten Spieltage ansehen, da war für die Gastmannschaften kaum etwas zu holen. Auswärtspunkte, wie unser hart erkämpfter Zähler in Dessau, sind normalerweise Bonuspunkte. Die Stimmung in der Schänzle-Hölle könnte entscheidend sein. Gerade die Entwicklung in den letzten Spielen macht mich sehr glücklich. Obwohl wir hinten drin stehen, kommen immer mehr Fans, und unser Hexenkessel brodelt von Spiel zu Spiel mehr. Das ist eine unglaubliche tolle Unterstützung und schon etwas Besonderes – wir sehen an anderen Beispielen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.

Wie beurteilen Sie die Ausgangslage vor dieser emotionalen Partie?

Zunächst einmal ärgere ich mich ein wenig über diese Liga. Mit 31 Punkten wäre man in all den Jahren, seit es die eingleisige Zweite Liga gibt, immer im Mittelfeld gelandet. So eng und ausgeglichen war das Bundesliga-Unterhaus noch nie, auch weil die Spitze nicht so dominant ist wie zuvor. Das heißt auch, dass einer, der eigentlich eine super Saison gespielt hat, mit über 30 Punkten dennoch absteigen muss. Wahnsinn – und wirklich schade. Sollte Leutershausen verlieren, wird es für sie angesichts des Restprogramms ganz, ganz schwer die Klasse zu halten. Sie stehen dadurch sicher ein Stück weit mehr unter Druck als wir.

Was erhoffen Sie sich dabei von den Konstanzer Fans?

Jeder Fan ist wichtig für uns, dieses Spiel sollte sich keiner entgehen lassen. Mein Traum ist eine richtig volle Hütte im möglicherweise entscheidenden Spiel. Vor der Saison hat doch außerhalb von Konstanz kaum einer mit uns gerechnet. Jetzt haben wir schon 31 Punkte und noch drei ausstehende Partien. Wir haben jetzt den ersten von drei Matchbällen – und das zu Hause. Was gibt es denn Besseres und Schöneres oder auch Interessanteres? Das wird ein sensationelles Spiel. Wenn uns unsere Fans wie immer von der ersten bis zur letzten Minute unterstützen und nach vorne peitschen, egal was passiert, dann werden wir so gepusht sein, dass wir nach einem hoffentlich guten Start diesen Erfolg in großartiger Atmosphäre zusammen feiern können.

Zur Person

Simon Flockerzie bestreitet am Samstag gegen Leutershausen sein vorletztes Heimspiel als aktiver Spieler vor seinem Abschied in den Handball-Ruhestand. Der 31 Jahre alte Kreisläufer kam 2010 vom HBW Balingen-Weilstetten nach Konstanz. Der gebürtige Weingartener arbeitet als Klinikmanager in der Schweiz, nachdem er zuvor an der HTWG Konstanz ein Masterstudium in Unternehmensführung abgeschlossen hat. (joa)