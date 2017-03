Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh beim TV Meßkirch

Lisa Unruh, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Rio, machte zwei Tage bei den Bogenschützen des TV Meßkirch Station

Unruh hat die bisher einzige Einzelmedaille für einen deutschen Bogenschützen bei Olympischen Spielen gewonnen. In Brasilien zog sie gegen die übermächtigen Koreaner bis in Finale ein, in dem die 28-Jährige knapp unterlag. In der Bogenszene ist Unruh ein Superstar. Zusammen mit Henning Lüpkemann, einem in der Bogenszene sehr bekannten Topschützen, der zurzeit in Sigmaringen lebt und bei den Meßkirchern Bogenschützen trainiert, schoss Unruh ihre Bögen und Pfeile ein. Die umfangreichen Tests dauerten zwei Tage. Außerdem gab die Medaillengewinnerin Autogramme, nahm sich Zeit für ihre Fans und ließ sich fotografieren, wie hier mit Stefan Rieger vom TV Meßkirch.