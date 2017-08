Leichtathletik Silber-Duo aus dem Leichtathletik-Bezirk

Eine kleine Gruppe von Bezirksathleten ging auf Medaillenjagd bei den Süddeutschen Meisterschaften im bayerischen Ingolstadt. Bei idealen Bedingungen erzielten die beiden Stabhochspringer Ben Bichsel und Luzia Herzig ein Traumergebnis

Leichtathletik: Ben Bichsel (M14) von der LG Radolfzell sprang mit 3,30m eine neue Bestleistung und sicherte sich damit in einer spannenden Konkurrenz die Silbermedaille. Er zeigte viele schöne Sprünge, verbesserte weiter seine Technik und schaffte fast alle Höhen im ersten Versuch. Luzia Herzig (U20) vom TV Engen wurde in der U-21-Konkurrenz mit übersprungenen 3,90m Zweite hinter Jaqueline Otchere aus Mannheim (4,20m), was einen badischen Doppelsieg bedeutete. Herzig überquerte alle Höhen bis 3,90m im ersten Versuch mit dem härteren Stab. Das war eine weitere Steigerung zu den bisherigen Wettkämpfen. Sie egalisierte ihren eigenen Badischen Rekord, den sie vor zwei Wochen in Walldorf aufgestellt hatte.

Das gute Abschneiden im Stabhochsprung komplettierte Sara-Lina Heemann (W15, LC Überlingen), die genau 3m überquerte und damit Sechste wurde. Im Speerwurf belegte sie Platz 15 mit 22,61m. Einen siebten Platz im Finale sicherte sich Sabrina Strötzel vom TV Engen im Weitsprung der W15 mit 5,31m. Sie zeigte sichere Sprünge über die 5m-Marke und bestätigte ihre gute Form. Im fast zeitgleich stattfindenden 80m-Hürdenlauf schied sie im Zwischenlauf nach einem Stolperer aus, nachdem sie im Vorlauf mit 12,54s eine neue Bestzeit aufgestellt hatte. Über 100m lief sie am zweiten Tag 13,21s im Vorlauf. Till Rüdiger (M14) vom TV Konstanz lief im 80m Hürdenvorlauf 12,94s und sprang mit 5,31m im Weitsprung mit dem neunten Platz knapp am Finale der besten acht vorbei. Nicolai Lutz (M14, TV Konstanz) startete über 100m. Er erreichte im Vorlauf 12,55s und verpasste den Zwischenlauf um 1 Hundertstelsekunde. (her)