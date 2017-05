Tennis Sieg und Niederlage beim Hammer-Auftakt für TC Radolfzell

Aufsteiger TC Radolfzell verliert zum Saisonstart zuhause gegen Regensburg, gewinnt dann aber zwei Tage später gegen Rüppurr

Tennis, Damen-Bundesliga: Kögel Touristik TC Radolfzell – Eckert Tennis Team Regensburg 0:9, Kögel Touristik TC Radolfzell – TC Karlsruhe-Rüppurr 5:4 (3:3). – Ein hartes Programm stand den Radolfzeller Aufsteigerinnen gleich am ersten Saisonwochenende bevor: Mit dem Team aus Regensburg gastierte am Freitag der aktuelle Meister und haushohe Titelfavorit auf der Mettnau, und nur zwei Tage später gab der badische Rivale TC Karlsruhe-Rüppurr, dem ebenfalls eine gute Rolle in der Bundesliga zugetraut wird, beim Aufsteiger seine Visitenkarte ab. Allerdings traten beide Teams ohne ihre prominenten Top-Spielerinnen an, bei Regensburg die ehemalige Radolfzellerin und aktuelle Nummer 1 des Damentennis, Angelique Kerber, sowie Julia Görges, Rüppurr kam ohne die Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund nach Radolfzell.

Bei Regensburg war mit Kirsten Flipkens sogar nur eine Spielerin der acht besten Spielerinnen der Meldeliste in Radolfzell mit dabei. Offensichtlich meinten die Bayern, auch so beim Aufsteiger einen ersten Schritt zur Titelverteidigung machen zu können. Doch das wäre aus Sicht der Gäste beinahe ins Auge gegangen, denn die Radolfzellerinnen erwiesen sich mehrfach als gleichwertig. So gingen drei Einzel sowie ein Doppel in den Match-Tiebreak, jedoch alle mit dem besseren Ende für Regensburg. Am Ende hieß es dann 9:0 für Regensburg, doch was klar aussieht auf dem Papier, war auf dem Platz wesentlich knapper.

Sesil Karatancheva, Karolina Muchova und Caroline Werner, die schon zwei Tage zuvor in den Match-Tiebreak mussten, wiederholten dies am Sonntag gegen den TC Karlsruhe-Rüppurr, doch diesmal erfolgreich, so dass es nach den Einzeln 3:3 stand und spannende Doppel über den Sieg entscheiden mussten. Die Schweizer Doppel-Expertin Xenia Knoll und die routinierte Kathrin Wörle-Scheller stellten mit ihrem 6:2/6:1-Erfolg die Weichen, Karolina Muchova und Caroline Werner vollendeten dann den doch etwas überraschenden Radolfzeller Sieg, da sie mit ihrem 6:3/7:5-Sieg den fünften und letztlich über den Tagessieg entscheidenden Punkt beisteuerten.

„Wir haben ein paar echte Juwelen im Team, echte Teamspielerinnen“, freute sich TCR-Trainer Norman Bingeser über den Sieg und auch über die Tatsache, dass der neu zusammengestellte Kader in der Lage ist, in der Bundesliga zu gewinnen. Auf jeden Fall gelang gegen den badischen Dauerrivalen aus Karlsruhe ein wichtiger Erfolg auf dem Weg zum Saisonziel Klassenerhalt.