Radsport Sieg beim Toyota-Bach Steherpreis geht in die Niederlande

Patrick Kos gewinnt auf der Singener Radrennbahn. Im WD-Dittus Bahn-Cup verteidigt Martin Ruepp seinen Titel

Bahnradsport: In einem ungeheuer schnell gefahrenen dritten Lauf auf der Singener Radrennbahn holte sich der sechsfache niederländische Meister Patrick Kos den Sieg auf der Zielgeraden im Toyota-Bach Steherpreis. Knapp geschlagen geben musste sich der Nürnberger Thomas Steger, der auf den letzten Metern noch von der Rolle abkam. Den dritten Platz holte sich der erst 23-jährige Moritz Kaase (Gütersloh) bei seinem ersten Start in Singen. Im WD-Dittus Bahn-Cup gelang Martin Ruepp (Strada Sport) souverän die Titelverteidigung. Er gewann alle drei Disziplinen und ist damit für die Europameisterschaft in der kommenden Woche in Roubaix bestens vorbereitet. In den Nachwuchsklassen siegte Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) vor dem Konstanzer Claudius Wetzel. Auch bei den dritten Singener Race-Days vom Oldtimerland Bodensee für Motorräder gab es enge Wettkämpfe.

Nach der krankheitsbedingten Absage von Peter Jörg (Schweiz) war Patrick Kos Favorit im Toyota-Bach Steherpreis. Im ersten Lauf wurde er jedoch von Moritz Kaase kalt erwischt. Der DM-Sechste holte sich in seinem ersten Rennen auf der Singener Bahn gleich seinen ersten Sieg vor Christian Kos und Thomas Ruder. Für Patrick Kos blieb nur Rang vier vor Michi Alborn (Schweiz) und Jeroen Kaldenbach (Niederlande). Im zweiten Lauf hatte Kaase jedoch großes Pech. Zur Rennhälfte hatte er mit einem Defekt am Hinterrad zu kämpfen. Danach kam er nicht mehr richtig ins Renngeschehen und musste sich mit dem fünften Rang zufrieden geben. Vorne holte sich Steger den Sieg vor Patrick Kos und Jeroen Kaldenbach (Niederlande).

Vor dem entscheidenden Finallauf führten die punktgleichen Kos und Steger mit einem Punkt vor Kaase. Die anderen drei Fahrer konnten in diese Podestplätze nur noch theoretisch fahren. Der dritte Lauf wurde dann auch in einem rasanten Tempo mit diversen Überrundungen gefahren. Im letzten Renndrittel sah es nach einem Sieg von Kaase aus, über 20 Runden konnte er sich an der Spitze halten. Doch auf den letzten zehn Runden drehten die Routiniers Kos und Steger nochmals auf. Zuerst behauptete sich Steger, auf den letzten 100 Metern konnte er Kos aber nichts mehr entgegensetzen. Mit dem Sieg im letzten Lauf gewann Kos den Toyota-Bach Steherpreis vor Steger, Kaase sowie den punktgleichen Kaldenbach und Christian Kos sowie Alborn.

Klare Sieger beim Bahn-Cup

Im WD-Dittus Bahn-Cup wurde die erste Disziplin des Ausscheidungsfahrens gemeinsam gefahren. Es siegte Schülerfahrer Benjamin Boos vor Martin Ruepp, der den Antritt zum finalen Sprint knapp verpasste. Im Rundenrekordfahren gewann Ruepp mit 12,47 Sekunden vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) mit 12,60 Sekunden und Niklas Stelling (VC Singen) mit 12,66 Sekunden. Boos gewann seine Konkurrenz in 12,96 Sekunden vor Wetzel und Hendrik Stelling (VC Singen). Im Temporennen der Elite versuchte Rettig in den Runden vor den Punktevergaben einen entscheidenden Vorsprung herauszufahren. Doch Ruepp holte ihn wieder ein und setzte sich alleine an die Spitze. Um wenige Meter verfehlte er einen Rundengewinn, als Stelling angriff und sich den zweiten Platz in dieser Disziplin und damit auch im neunten Lauf hinter Ruepp und vor Rettig holte. Auch Boos holte sich in den Nachwuchsklassen seinen dritten Disziplinensieg. Lediglich einen Punkt überließ er seiner Schwester Leonie, die damit Zweite vor Wetzel wurde. In der Tageswertung gewann Boos vor Wetzel und seiner Schwester Leonie.

In der Jahreswertung des WD-Dittus Bahn-Cups verteidigte Ruepp seinen Sieg aus dem Vorjahr vor Rettig und Stelling. In den Nachwuchsklassen stand der Sieg von Maximilian Boos (RSV Ellmendingen), der krankheitsbedingt nicht starten konnte, schon vor dem Start fest. Ebenso der zweite Platz der U-13-Schülerin Leonie Boos. Mit seinem Tagessieg schob sich Benjamin Boos noch um einen Punkt vor den erkrankten Vorjahressieger Ron Niestroj (VC Singen) auf Rang drei. Wetzel kam auf Platz fünf vor Stelling.

Bei den Rennen für die Oldtimer-Motorräder starteten Vorkriegsmotorräder, Rennmaschinen und Vespas. Hier ging es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Gleichmäßigkeit in den Rundenzeiten. Die Aufgabe bestand darin, ihre eigene Rundenzeit dreimal so genau wie möglich zu wiederholen. Eine Aufgabe, die einfacher aussah, als sie schlussendlich war, wobei hier für die Fahrer das Erlebnis in der Steilkurve klar im Vordergrund stand. Mit diesem Renntag, der ab der Hälfte von der Sonne verwöhnt wurde, verabschiedete sich die Radrennbahn in die Winterpause.