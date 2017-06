Fußball Serdar Kokal tritt zurück

Da etliche Leistungsträger den Landesligisten verlassen, macht auch der Trainer bei der SG Dettingen-Dingelsdorf nicht mehr weiter.

Fußball, Landesliga: Nach nur sieben durchaus erfolgreichen Monaten legt Serdar Kokal sein Amt als Trainer bei der SG Dettingen-Dingelsdorf nieder. Kokal hatte den Landesligisten auf einem Abstiegsrang übernommen und ihn trotz einiger knapper Niederlagen in der Schlussphase der Saison zum Klassenerhalt geführt. Gerne hätte Kokal den nächsten Schritt mit der SG gemacht, doch schien ihm die Entwicklung im Kader dazu nicht die Grundlage zu bieten. Denn es steht eine personelle Zäsur an. So verlassen berufs- und studienbedingt unter anderem mit Spielführer Alexander Kienbacher, Torjäger Marco Daub, Timo Neubrandt und Torhüter Jan Küpper wichtige Leistungsträger den Club.

Der Vorsitzende der SG, Uwe Baumann, hat zwar Verständnis, dass ein junger, ehrgeiziger Trainer gerne einen attraktiveren Kader zur Verfügung hätte, doch in Dettingen-Dingelsdorf kann und will man keine finanziellen Klimmzüge machen, um adäquaten Ersatz verpflichten zu können. Kokal begründet seinen Schritt so: „Das kurzfristige Ziel Klassenerhalt wurde erreicht – ein fast unmöglich geglaubter Erfolg, der allen Beteiligten viel abverlangt hat. Nachdem wir dieses Ziel erreicht hatten, wollte ich in der nächsten Saison mit der SG weiter erfolgreichen Fußball bieten. Aber die Abgänge vieler wichtiger Spieler konnten nicht kompensiert werden, und daher habe ich mich zum Rücktritt entschlossen.“

Bei der SG Dettingen-Dingelsdorf ist man nun so weit wie im Vorjahr, als Trainer Ronny Warnick, ebenfalls nachdem er den Klassenerhalt geschafft hatte, mangels Perspektive kurzfristig für die Saison 2016/17 abgesagt hatte. Man muss den Kader auf Landesliganiveau aufstocken und einen neuen Trainer suchen. Erste Gespräche seien gelaufen, so Baumann. Zu seiner Zukunft sagt Kokal: „Ich bin ein junger Trainer, der mehr als einen Klassenerhalt erreichen will. Ich bin offen für Neues, aber ich habe es auch nicht eilig.“