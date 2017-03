Leichtathletik Senioren-Weltmeister kommt vom Bodensee

Bei den Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren war mit Jens Kresalek und Timo Lassmann ein Duo vom Bodensee sehr erfolgreich

Den vorläufigen Höhepunkt in seiner Werferkarriere setzte Jens Kresalek (rechts im Bild, M40, PTSV Konstanz) im südkoreanischen Daegu. Er gewann die Goldmedaille im Speerwurf mit starken 53,17m, nachdem er schon im Diskuswurf mit 36,75m die Bronzemedaille gewonnen hatte. Der zweite Vertreter des Bezirks, Timo Lassmann vom TuS Meersburg (M50), gewann ebenfalls Bronze. Er war erfolgreich im Diskuswurf mit 37,43m und wurde Fünfter im Kugelstoßen mit 12,78m. Das größte Problem war für den Zwei-Meter-Mann aus Daisendorf der lange Flug und die ungewöhnlich frühen Wettkampfzeiten. Doch der Einsatz hat sich gelohnt. „Wir beide sind überwältigt von den Eindrücken und können das Erlebte erst in ein paar Tagen so richtig realisieren“, sagte Weltmeister Jens Kresalek.