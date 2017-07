Fußball Sechs Teams kämpfen in Hilzingen um den Pokal

Am Montag beginnt die 27. Auflage des traditionsreichen Emil-Homburger-Turniers mit einem interessanten Teilnehmerfeld.

Fußball: Nach einer kurzen Sommerpause startet ab kommendem Montag das traditionelle Emil-Homburger-Turnier in Hilzingen in seine 27. Auflage. Turnierdirektor Dietmar Egle hat für das diesjährige Fußballturnier, welches an vier verschiedenen Spieltagen durchgeführt wird, wieder ein ausgeglichenes und zugleich sehr interessantes Teilnehmerfeld zusammengestellt.

Als Favorit geht der frisch gebackene Verbandsligaaufsteiger FC Singen 04 ins Rennen. Die Gelb-Blauen schafften über die Relegation den Sprung ins südbadische Oberhaus und gelten aufgrund ihrer hohen spielerischen Qualität mit Sicherheit als Topfavorit auf den Titel. Als aktuell viertstärkste Kraft im Hegau tritt der Gastgeber FC Hilzingen zum Traditionsturnier an. Durch punktuelle Transfers konnte der Kader in der Breite wie auch in der Spitze verstärkt werden, sodass die dritte Landesligasaison in der Geschichte des diesjährigen Aufsteigers mit Spannung erwartet werden darf.

Mit dem SC Gottmadingen-Bietingen gastiert zum wiederholten Mal der Nachbar beim Turnier in Hilzingen. Der mit sieben Siegen Rekordtitelhalter schloss die vergangene Bezirksligasaison auf dem soliden fünften Tabellenplatz ab. Nur zwei Ränge hinter dem SC Gottmadingen-Bietingen fand sich das Team um Trainer Eddy Wiedenmaier, der SV Mühlhausen, in der abgelaufenen Spielzeit wieder.

Spannend wird es zu sehen sein, wie sich der Titelverteidiger Hegauer FV mit Trainer Lars Kohler schlagen wird. Nach einer durchwachsenen Saison mussten sich die Hegauer am Ende dem bitteren Abstieg in die Bezirksliga stellen, sie gelten jedoch aufgrund ihrer Besetzung als einer der Topfavoriten um den Wiederaufstieg.

Als Neuling bei der diesjährigen Auflage des Emil-Homburger-Turniers wird der BSV Nordstern Radolfzell vertreten sein. Mit der Meisterschaft in der Kreisliga A sicherten sich die Radolfzeller in der abgelaufenen Spielzeit in beeindruckender Manier das Ticket für die Bezirksliga Bodensee. Trotz des Ausfalles seines Topstürmers Daniel Fiore knackte der BSV Nordstern die 100-Tore-Marke und erzielte in 26 Spielen sagenhafte 101 Treffer.

Ab kommenden Montag rollt das Leder also wieder in Hilzingen, wodurch die Fans des regionalen Fußballs auf ihre Kosten kommen werden.

Der Turnierplan

Gruppe 1: FC Hilzingen 07, SC Gottmadingen-Bietingen, Hegauer FV

Gruppe 2: FC Singen 04, SV Mühlhausen, BSV Nordstern Radolfzell

Montag, 24. Juli

17.30 Uhr: FC Hilzingen – Hegauer FV

19.05 Uhr: FC Singen – SV Mühlhausen

Mittwoch, 26. Juli

17.30 Uhr: FC Singen – Nordst. Radolfzell

19.05 Uhr: Gottmadingen-B. – Hilzingen

Freitag, 28. Juli

17.30 Uhr: Hegau – Gottmadingen-B.

19.05 Uhr: Mühlhausen – Radolfzell

Montag, 31. Juli

17.30 Uhr: Spiel um Platz 3

19.05 Uhr: Endspiel