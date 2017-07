vor 1 Stunde SK Windsurfen Sebastian Kördel auf Erfolgskurs

Zwei Surfer vom Bodensee waren beim Fuerteventura World Cup am Start. Der Radolfzeller Adrian Beholz kam in der Disziplin Freestyle auf Platz 17 und war damit bester Deutscher, im Slalom nahm er das erste Mal teil und wurde 54. Sebastian Kördel (Bild), ebenfalls aus Radolfzell, erreichte im Slalom den zwölften Rang und kletterte dadurch in der Weltrangliste vom zehnten auf den siebten Platz