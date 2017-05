Handball Sebastian Bösing: Wir hatten nicht das Quäntchen Glück"

Nach dem Konstanzer Rückschlag gegen den ASV Hamm-Westfalen sprach der SÜDKURIER mit HSG-Kreisläufer Sebastian Bösing (22)

Herr Bösing, wie bitter ist diese Niederlage?

Im ersten Moment ist es eine ziemliche Enttäuschung nach solch einem Spiel, nach einem solchen Kampf, in dem wir am Ende die Chance auf den Punkt haben. Wir haben nie aufgesteckt, obwohl wir zuvor drei schwere Nackenschläge zu kompensieren hatten. Paul Kaletsch krank, Simon Flockerzie nicht da, Felix Krüger, der reinkommt und ein super Spiel macht, einmal zu mir passt und einmal das Tor macht, richtige Entscheidungen trifft und dann die Rote Karte bekommt. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Dass unser Kader nicht der größte ist und wir so etwas schlechter als etwa Hamm ausgleichen können, ist klar.

Es kam alles zusammen: eigene Fehler, vergebene Großchancen, schwerwiegende Ausfälle und eine nicht fehlerfreie Schiedsrichterleistung. War das die Kombination, die die Niederlage besiegelt hat?

Vielleicht sieht es ein objektiver Beobachter anders, aber meiner Meinung nach haben die Schiedsrichter vor allem bei den Zweikämpfen von Mathias Riedel im Eins-gegen-Eins mit Kontakt öfter keinen Freiwurf gegeben, auf der anderen Seite war das genau anders. Auch als der Kreisläufer den Ball nicht fängt und ihn erst im Kreis auf das Tor bugsiert und dafür einen Siebenmeter bekommt – bei mir auf der anderen Seite gab es gar nichts. Aber wir können es definitiv nicht nur an den Unparteiischen festmachen. Wir haben selbst zu viele Fehler gemacht und vor allem klarste Chancen ausgelassen.

Am Ende ist vielleicht auch der Kader von Hamm gerade in der Breite besser besetzt. Wir hatten in diesem Spiel einfach nicht das Quäntchen Glück, um das Ruder herumzureißen.

Die nächsten Wochen werden nun spannend.

Wir haben neben der nächsten Begegnung in Dessau noch zwei gute Heimspiele und ein Auswärtsspiel in Neuhausen in Begleitung eines großen Fanbusses. Diesen Spirit müssen wir mitnehmen, das wird uns ein großer Rückhalt in diesen schweren Spielen sein. Wir werden jetzt nicht aufstecken und den Kopf in den Sand stecken. Es wäre natürlich geil gewesen, hier gegen Hamm zu gewinnen. Dann hätten wir vier Punkte Vorsprung gehabt. Trotzdem: Wenn man sich die Tabelle ansieht, sind es nur drei Punkte zwischen Platz neun und 16.