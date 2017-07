Handball Schwankende Leistung bei der HSG Konstanz

Nach einer Steigerung im Testspiel gegen den HC Kriens-Luzern folgte für die HSG Konstanz der Dämpfer in der Partie gegen die Kadetten Schaffhausen.

Handball, Testspiele: HSG Konstanz – HC Kriens-Luzern 28:28 (16:16), Kadetten Schaffhausen – HSG Konstanz 35:28 (20:16). – Gegen den letztjährigen Schweizer Meisterschaftsdritten HC Kriens-Luzern gelang der HSG Konstanz das bisher beste Testspiel der aktuellen Vorbereitungsphase. Beim 28:28 (16:16)-Remis hatte Konstanz mit dem letzten Angriff sogar die Chance zum Sieg, konnte nach einer deutlichen Leistungssteigerung zu den vorangegangen Testpartien und einer wesentlich geringeren Fehlerquote aber zufrieden mit der Entwicklung sein. Ganz anders einen Tag später. Mit müden Beinen bei zwei Spielen in zwei Tagen machte es die HSG dem Schweizer Serienmeister und Champions-League-Dauerteilnehmer Kadetten Schaffhausen mit vielen technischen Fehlern viel zu leicht und unterlag 28:35 (16:20).

Noch am Freitag wähnte sich HSG-Cheftrainer Daniel Eblen auf dem richtigen Weg und war glücklich über die deutlich ansteigende Formkurve seiner jungen Mannschaft. Von Beginn an lieferten die Gastgeber vor erneut prall gefüllten Rängen in der Geschwister-Scholl-Halle dem EHF-Pokalteilnehmer einen offenen Schlagabtausch. „Wir haben viel weniger Fehler gemacht“, merkte Daniel Eblen zufrieden an. „Natürlich gibt es noch viel Luft nach oben, gerade in unserem eigenen Gegenstoßspiel, aber die bessere Abstimmung in der Abwehr war wichtig.“ Einen gelungenen Einstand im HSG-Trikot feierte dabei Torwart-Neuzugang Lukas Herrmann, der sich mehrfach mit spektakulären Paraden auszeichnen konnte. Nach dem 16:16-Pausenstand wogte das Spiel weiter hin und her. Nach dem 28:28-Ausgleich durch einen Siebenmeter von Paul Kaletsch hatte Konstanz im letzten Angriff sogar noch die Chance zum Sieg, der Versuch eines Kempa-Tricks misslang aber um wenige Zentimeter.

Einen Tag später beim amtierenden Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen verfiel Eblens Team wieder in alte Muster und fütterte den in der Königsklasse erprobten hochkarätigen Gegner, bedingt auch durch müde Beine und die hohe Belastung, mit vielen unfreiwilligen Vorlagen und technischen Fehlern. Alleine sechs Gegentore in der ersten Halbzeit resultierten erneut aus Tempogegenstößen der gnadenlos effektiven Eidgenossen, die sich so in Überzahl schnell über 5:1 bis auf sechs Tore absetzen konnten (9:3, 10.).

Danach hatten die Gäste vom Bodensee eine gute Phase und konnten mit drei Treffern in Folge von Felix Klingler, Chris Berchtenbreiter und Tom Wolf wieder auf 11:13 verkürzen (19.). Als die Kadetten allerdings binnen weniger Minuten von 22:19 auf 27:19 stellten, war Eblen zeitweise der Verzweiflung nahe. Nur noch einmal, beim 24:29, konnte die HSG Konstanz etwas zulegen, die letzten zehn Minuten nutzten die ausgeruhteren Hausherren jedoch zum letztlich deutlichen 35:28-Sieg.

„Die Saison kommt schneller, als man denkt. Wir hätten heute definitiv besser aussehen können“, lautete das Fazit von Trainer Daniel Eblen. Vor der dritten Trainingswoche mit täglich zwei Einheiten blickt er dennoch zuversichtlich nach vorne: „Wir arbeiten daran, dass die Sicherheit zurückkommt. Wir befinden uns weiter in einem Lernprozess, da müssen wir jetzt alle durch.“ Der nächste Test ist am Mittwoch, 20.30 Uhr, in der Kreuzlinger Egelsee-Sporthalle gegen den Schweizer Meisterschaftsfünften BSV Bern Muri.

HSG Konstanz gegen Kriens-Luzern: M. Wolf, Herrmann (Tor); Schlaich (2), Schweda, T. Wolf (3), Kaletsch (11/5), Krüger (2), Maier-Hasselmann (2), Gäßler (3), Jud (3), Berchtenbreiter (1), Bösing (1), Klingler, Heil.

HSG Konstanz in Schaffhausen: M. Wolf, Herrmann (1) (Tor); Schlaich (3), Schweda (1), T. Wolf (3), Kaletsch (8/4), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler (3), Jud (2), Berchtenbreiter (3), Bösing (1), Klingler (2), Heil.