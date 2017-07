Die Konstanzer haben einen schwierigen Spielplan in der 2. Bundesliga vor sich. So stehen an Weihnachten zwei lange Auswärtsfahrten für die HSG-Spieler an

Handball, 2. Bundesliga: Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg der HSG Konstanz und die insgesamt fünfte in der 2. Handball-Bundesliga wirft bereits wenige Wochen nach dem Ende der Spielzeit 2016/17 ihre Schatten voraus. Die Konstanzer haben dabei einen sehr herausfordernden Spielplan zu meistern. Vor allem an Weihnachten sieht Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, großen organisatorischen Aufwand auf sich und seine nochmals verjüngte Mannschaft zukommen.

Denn sowohl am 22. als auch am 26. Dezember muss Konstanz auswärts antreten. Damit entgehen der HSG nicht nur zwei lukrative Heimspieltermine, nachdem das Christmas-Game 2016 den Zuschauer-Saisonrekord bedeutete, sondern erfordern auch noch weite Fahrten über das Weihnachtsfest. Erst muss in Dessau, dann in Hamm gespielt werden. „Für uns ist das beides nicht um die Ecke“, erklärt Melchert. Fast 700 und 600 Kilometer Anreise liegen vor den Konstanzern. „Dies ist nicht leicht zu organisieren, denn natürlich wollen wir unseren Spielern zumindest ein paar Stunden Weihnachtsfest mit ihrer Familie ermöglichen.“

Daneben sind Doppelspieltage mit Reisen nach Eisenach und Coburg terminiert worden. „Da müssen wir durch“, zeigt sich Melchert zwar nicht gerade glücklich über die Termine, sagt aber als gebürtiger Velberter mit einem Lächeln: „Et kütt, wie et kütt.“ Mit Blick zurück auf die gerade eben erfolgreich auf dem 14. Platz beendete Spielzeit fügt er zuversichtlich an: „Wir müssen in den sauren Apfel beißen, aber wir haben letzte Saison schon gezeigt, dass wir die logistischen Herausforderungen meistern können. Deshalb mache ich mir über den Spielplan keine großen Gedanken.“

Eine Woche vor dem Zweitliga-Saisonstart freut er sich auf die erste Runde des DHB-Pokals im südbadischen Teningen. Die SG Köndringen-Teningen hat sich erfolgreich um das Heimrecht beworben und hat nun auch die Spiele terminiert. Am Samstag, 19. August, wird sich die HSG Konstanz um 20 Uhr mit dem Erstliga-Sechsten HSG Wetzlar messen, zuvor stehen sich um 17 Uhr der gastgebende Drittligist aus dem Breisgau und Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden gegenüber, ehe einen Tag später um 16 Uhr im Duell der beiden Sieger der Teilnehmer am Achtelfinale des DHB-Pokals ermittelt wird.

Am 26. August erfolgt um 20 Uhr in der heimischen Schänzle-Sporthalle schließlich der Zweitliga-Startschuss auf bis dahin frisch verlegtem Hallenboden mit farblich hervorgehobenen Torräumen mit der Partie gegen den ASV Hamm-Westfalen. Danach geht es nach Düsseldorf zum Aufsteiger Rhein Vikings, ehe Ex-Erstligist Eintracht Hildesheim am 9. September am Bodensee gastiert. „Bei Hamm wissen wir, was auf uns zukommt“, weiß der Sportliche Leiter, „die Vikings haben sich die letzten Jahre extrem verstärkt und arbeiten unter Profibedingungen, das wird wie gegen Hamm ein hartes Ding. Alleine vier Erstliga-Spieler haben sie in den letzten Monaten verpflichtet. Und auch Hildesheim ist ein bekannter Name.“ So erwartet er ein schweres, aber attraktives Auftaktprogramm. Die HSG-Fans werden sich indes den 5. November und den 14. April 2018 rot im Kalender markieren, wenn es zum großen Derby gegen den Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten mit dem Ex-Konstanzer Gregor Thomann kommen wird.

„Das ist sicher eines der Saisonhighlights“, sagt Andre Melchert, „darauf freuen sich die Fans ganz besonders. Aber auch für Gregor und unseren Kapitän Fabian Schlaich als Ex-HBWler wird das sehr besonders.“ Für den ehemaligen Zweitliga-Spieler selbst wird indes das Match beim Erstliga-Absteiger Bergischer HC ein ganz spezielles. Wie damals, als er selbst noch dort aktiv war, wird das Spiel gegen Konstanz in Wuppertal stattfinden. „Das ist für mich das Saisonhighlight, wo wir sicher sehr viel Unterstützung meiner Bekannten erwarten können.“ Seinen Ex-Verein schätzt er zudem als großen Titelfavoriten ein, während er für seine Mannschaft eine noch schwerere Saison als im ersten Zweitliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg erwartet. Deshalb fordert er: „Wir müssen wieder mit genauso viel Feuer an jede einzelne Aufgabe herangehen wie in der letzten Saison. Für uns darf das kein Alltag werden, wir müssen in jedem Spiel 120 Prozent geben und geil auf jedes Spiel sein.“

Der Spielplan

DHB-Pokal, 1. Runde am 19. und 20. August in Teningen:

Samstag, 19. August:

7:00 Uhr: SG Köndringen-Teningen – HC Elbflorenz Dresden

20:00 Uhr: HSG Konstanz – HSG Wetzlar

Sonntag, 20. August:

16:00 Uhr: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

2. Handball-Bundesliga:

26.08.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – ASV Hamm-Westfalen

02.09.2017, 19:00 Uhr: HC Rhein Vikings – HSG Konstanz

09.09.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – Eintracht Hildesheim

15.09.2017, 19:30 Uhr: HG Saarlouis – HSG Konstanz

17.09.2017, 18:00 Uhr: HSG Konstanz – ThSV Eisenach

22.09.2017, 19:00 Uhr: EHV Aue – HSG Konstanz

30.09.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – HSG Nordhorn-Lingen

08.10.2017, 17:00 Uhr: DJK Rimpar Wölfe – HSG Konstanz

14.10.2017, 19:00 Uhr: TV Emsdetten – HSG Konstanz

21.10.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – Wilhelmshavener HV

05.11.2017, 16:00 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten – HSG Konstanz

10.11.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim

12.11.2017, 17:00 Uhr: HSC 2000 Coburg – HSG Konstanz

18.11.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – Bergischer HC

25.11.2017, 19:00 Uhr: VfL Lübeck-Schwartau – HSG Konstanz

02.12.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – VfL Eintracht Hagen

10.12.2017, 17:00 Uhr: HC Elbflorenz 2006 – HSG Konstanz

16.12.2017, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – TUSEM Essen

22.12.2017, 19:30 Uhr: Dessau-Roßlauer HV – HSG Konstanz

26.12.2017, 17:00 Uhr: ASV Hamm-Westfalen – HSG Konstanz

10.02.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – HC Rhein Vikings

18.02.2018, 17:00 Uhr: Eintracht Hildesheim – HSG Konstanz

23.02.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – HG Saarlouis

25.02.2018, 17:00 Uhr: ThSV Eisenach – HSG Konstanz

03.03.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – EHV Aue

11.03.2018, 17:00 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen – HSG Konstanz

17.03.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – DJK Rimpar Wölfe

24.03.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – TV Emsdetten

31.03.2018, 19:30 Uhr: Wilhelmshavener HV – HSG Konstanz

14.04.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – HBW Balingen-Weilstetten

20.04.2018, 19:30 Uhr: SG BBM Bietigheim – HSG Konstanz

22.04.2018, 18:00 Uhr: HSG Konstanz – HSC 2000 Coburg

28.04.2018, 19:00 Uhr: Bergischer HC – HSG Konstanz

04.05.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – VfL Lübeck-Schwartau

12.05.2018, 19:30 Uhr: VfL Eintracht Hagen – HSG Konstanz

19.05.2018, 20:00 Uhr: HSG Konstanz – HC Elbflorenz 2006

26.05.2018, 18:30 Uhr: TUSEM Essen – HSG Konstanz

02.06.2018, 18:30 Uhr: HSG Konstanz – Dessau-Roßlauer HV