Schlüsselspiel für TuS Steißlingen

Mit einem Sieg in Oberkirch hätte der Tabellenführer eine gute Ausgangslage im Endspurt. Mimmenhausen-Mühlhofen in Meißenheim

Handball, Südbadenliga: TV Oberkirch – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr). – Ein Auswärtsspiel beim TV Oberkirch zählt wohl zu den derzeit schwersten Aufgaben in dieser Liga. Die Mannschaft des Trainer-Duos Stephane Robin und Wolfgang Roll ist seit nunmehr sechs Spielen in Folge ohne Niederlage und hat sich auf Platz drei vorgekämpft. Mit nur fünf Punkten Rückstand auf den TuS hat sich der TVO still und heimlich wieder im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet, nachdem der Start in das neue Jahr mit zwei Niederlagen doch etwas verpatzt worden war. Rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt ist die erfahrene Mannschaft aber wieder auf Betriebstemperatur und konnte in den letzten Spielen restlos überzeugen. Im Hinspiel behielt der TuS jedoch die Oberhand. In einer hart umkämpften und hitzigen Partie gewann das Team von Trainer Jonathan Stich am Ende mit 36:32. Die Gastgeber werden sicher alles geben, um das Rückspiel für sich zu entscheiden.

Die Spieler dürfen sich also auf eine knisternde Stimmung in der Oberkircher Sporthalle freuen, da auch ein Fanbus mit zum Auswärtsspiel reisen wird. Um gegen den TVO bestehen zu können, benötigt die Stich-Sieben jedoch eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen im Vergleich zum Spiel gegen Meißenheim. So muss der TuS seine Angriffe konsequenter und länger ausspielen, um sich gute Chancen zu erspielen. Unvorbereitete und unpräzise Würfe werden nämlich mit Sicherheit von den beiden starken Außen Dennis Roll und Alexander Fies eiskalt ausgenutzt. Für das junge Steißlinger Team wird es auch wichtig sein, in einer aufgeheizten Atmosphäre kühlen Kopf zu bewahren und sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Insbesondere die Abwehr wird das Mittel zum Erfolg sein, stellt der TV mit 595 Toren doch den gefährlichsten Angriff der Liga. Vor allem die beiden Rückraumspieler Timo Roll und Tomislav Barberic gehören zu den besten ihrer Zunft und müssen von Beginn an konsequent aggressiv angegangen werden. Allerdings droht beim TuS Matthias Biedermann auszufallen, der sich im Spiel gegen Meißenheim den Finger auskugelte.

„Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel. Bisher waren wir in solchen Begegnungen immer auf den Punkt fit und haben super Leistungen abgeliefert. Eine solche wird gegen Oberkirch ebenfalls nötig sein, um die Punkte in den Hegau zu entführen. Wir werden vor unseren vielen mitreisenden Fans jedenfalls alles dafür geben“, gibt Trainer Stich die Marschrichtung für Samstag vor. (mw)

HTV Meißenheim – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen (Samstag, 20 Uhr). – Das Schlusslicht HSG Mimmenhausen-Mühlhofen kann noch maximal zehn Punkte holen, liegt aber fünf Zähler von einem möglichen Nichtabstiegsplatz weg. Nun geht die Reise zum Tabellenelften Meißenheim, gegen den sich die HSG im Hinspiel ein 30:30-Unentschieden in einer Partie auf Augenhöhe erkämpft hat. Seitdem konnten sich die Ortenauer im unteren Mittelfeld halten. Zuletzt konnten sie gegen die Spitzenteams aus Steißlingen und Sinzheim zu Hause jeweils ein Unentschieden holen.

Keine leichte Aufgabe für HSG-Spielertrainer Johannes Braun, spielte doch sein Team zuletzt sehr unbeständig. Dass Talent in der Mannschaft steckt, wird von den jungen Spielern zwar immer wieder bewiesen, Zahlbares springt aber viel zu selten heraus. Gegen den HTV Meißenheim kann Trainer Braun zumindest wieder auf den wurfgewaltigen Aaron Buneta nach einer langen Pause zurückgreifen. Im Hinspiel hatte Braun sieben Tore beigesteuert. Rückraumspieler Alexander Baur fehlt dagegen aus beruflichen Gründen und hinter den Einsätzen von Spielmacher Vincent Schatz und Rechtsaußen Stefan Schäfer sind noch Fragezeichen. (tav)