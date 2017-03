Sascha Deiringer: "Wir wollen die weiße Weste behalten"

Am Sonntag empfängt der SV Allensbach als Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga den Spitzenreiter FC Überlingen auf dem Riesenberg-Kunstrasen. Der Allensbacher Trainer Sascha Deiringer spricht über die Favoritenrolle der Gäste im Topduell und die Ziele seines Teams.

Herr Deiringer, der SV Allensbach steht nach 20 Spieltagen überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz und befindet sich mit nur einem Punkt Rückstand noch in Schlagdistanz zum Spitzenreiter aus Überlingen. Hätten Sie Ihrem Team eine derart starke Saison zugetraut?

Nein, definitiv nicht. Wir hatten in Allensbach in den letzten Jahren das Problem, dass wir eigentlich permanent neue Spieler einbauen mussten. Wenn sie dann endlich eingebaut waren, haben wir sie meist schon wieder verloren. Deshalb haben wir weder vor, noch während der Runde damit gerechnet, so weit oben zustehen. Aber es ist natürlich gut für die Jungs.

Nun kommt der Tabellenführer zum Spitzenspiel nach Allensbach. Was macht Sie zuversichtlich, die Punkte auf eigenem Platz behalten zu können?

Wir haben ein Heimspiel und sind sehr heimstark. Deshalb werden wir alles geben, um Überlingen Paroli zu bieten und unsere weiße Weste zu behalten. Dafür müssen wir versuchen, ihre starken Sturmspitzen aus dem Spiel zu nehmen, was uns aber mit Sicherheit nicht 90 Minuten durchgehend gelingen wird. Ein Vorteil ist sicher, dass der Druck bei Überlingen liegt. Sie müssen gewinnen, weil sie sich im Sommer verstärkt haben und unbedingt wieder in die Landesliga aufsteigen wollen.

Wenn Sie schon das Thema Aufstieg anschneiden: Schielt man denn auch in Allensbach mit einem Auge in Richtung Landesliga?

Wir trainieren zwei bis drei Mal die Woche und wollen deshalb in dieser Saison auch das Maximum herausholen. Wenn die Liga uns lässt, werden wir versuchen bis zum Ende oben dranzubleiben. Allerdings verlassen uns nach dem kommenden Spieltag fünf Spieler, es wird also dementsprechend schwer werden. Aber natürlich sind wir Sportler, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen – dafür spielen wir.