Fußball Sascha Deiringer: "Wir sind mehr als stolz auf das Erreichte!"

Der Trainer des SV Allensbach, Sascha Deiringer, ist trotz des Leistungsabfalls seiner Mannschaft im Titelrennen der Fußball-Bezirksliga zufrieden mit der Saison

Fußball, Bezirksliga: Noch vor einigen Wochen hatte der SV Allensbach glänzende Karten im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Bodensee. Sieben Spieltage lang stand die Elf von Trainer Sascha Deiringer unangefochten an der Tabellenspitze und konnte sich zwischenzeitlich sogar fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger erarbeiten. Nun scheint dem Überraschungsteam der Saison aber ausgerechnet im Endspurt die Luft auszugehen.

Nach drei Niederlagen in Folge muss sich der SVA momentan mit dem dritten Tabellenrang zufrieden geben. Zwar ist bei zwei ausstehenden Spielen theoretisch noch alles möglich, denn die Allensbacher befinden sich weiterhin in Schlagdistanz, doch es fehlt ein wenig der Glaube. „Wer so spielt, wie wir in den letzten Spielen, braucht nicht davon zu reden, noch einmal oben anzugreifen“, meint Trainer Deiringer. Der Leistungseinbruch am Saisonende kommt für ihn aber nicht überraschend. „Wir wussten schon im Vorhinein um die Situation“, verrät er. „Studien-, arbeits-, und verletzungsbedingt ist unser Kader zuletzt sehr stark zusammengeschrumpft. Wir müssen momentan sogar zuweilen auf Spieler der Alten Herren zurückgreifen.“

Dass das Auseinanderbrechen der Stammformation unvermeidbare Folgen hat, ist für Deiringer klar. „In dieser Liga brauchst du einfach Automatismen, an denen du im Training arbeitest. Wenn ich dort aber nur drei oder vier Spieler aus der Stammelf zur Verfügung habe, kann das in den Köpfen gar nicht verankert sein“, erklärt er. Trotzdem hofft der SVA-Coach, die Saison, auch aus Gründen der Fairness, vernünftig zu Ende bringen zu können. „Wir müssen endlich auch wieder Punkte gegen Abstiegskandidaten holen“, fordert er. „Das sind wir der Liga schuldig, um nicht den Wettbewerb zu verzerren.“ Zweifel an der Moral seiner Mannschaft lässt Deiringer jedoch keinesfalls zu. „Die Einstellung stimmt, da kann man keinem der Jungs einen Vorwurf machen“, stellt er klar.

Die Frage, was ohne einen Abgang der Leistungsträger möglich gewesen wäre, will er sich dennoch lieber nicht stellen. „Mannschaften wie Hilzingen, Denkingen oder Überlingen gehören nach oben. Das ist schon in Ordnung“, meint er fair. „Aber in den Big-Point-Spielen gegen genau diese Mannschaften zu Beginn der Rückrunde haben wir richtig gut ausgesehen und gepunktet. Es wäre sicher noch mehr möglich gewesen. Aber die Frage ist: Wäre das überhaupt der richtige Weg gewesen?“ Denn auch im Sommer werden das Team wohl einige wichtige Spieler verlassen. „Es wird wieder einen neuen Umbruch geben und die anstehende Saison wird dadurch nicht gerade leichter“, glaubt Deiringer. „Aber dass wir eine Mannschaft und vor allem junge Spieler entwickeln können, haben wir in dieser Spielzeit mehr als bewiesen.“

So bleibt, selbst wenn es mit Aufstieg und Meisterschaft wirklich nichts werden sollte, ein durchweg positives Gefühl aus der Saison zurück. „Wir sind mehr als stolz auf das Erreichte“, bekräftigt Deiringer. „Wir haben als Team gemeinsam Großartiges geleistet.“

Vorgezogene Spiele

Am 33. Spieltag der Fußball-Bezirksliga finden zwei vorgezogene Partien unter der Woche statt. Am Mittwoch, 19 Uhr, empfängt der TSV Aach-Linz den SV Aach-Eigeltingen, am Donnerstag, 19.30 Uhr, tritt der SV Allensbach gegen die Gäste vom SC Pfullendorf II an.