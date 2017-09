Handball Sandra Reichmann wird Trainerin beim SV Allensbach

Unter ihrem Mädchennamen Sandra Rebholz spielte die künftige Trainerin der Drittliga-Handballerinnen selbst lange für ihren neuen Verein.

Frauenhandball, 3. Liga: Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach haben eine neue Trainerin: Ab sofort übernimmt Sandra Reichmann, in Allensbach unter ihrem Mädchennamen Rebholz bekannt, das Team, das sich vergangene Woche von Coach Claus Ammann getrennt hatte. „Wir sind sehr glücklich, dass wir eine ehemalige Spielerin, die über zehn Jahre das Allensbacher Trikot getragen hat und jetzt als Mitarbeiterin des Hochschulsports an der Uni Konstanz über großes Fachwissen verfügt, verpflichten konnten“, sagte der Allensbacher Sportvorstand Peter Liebl. „Wir hoffen, dass sie uns lange erhalten bleibt“, fuhr er fort.

Ihr Testspiel bei Spono Nottwil hat die Mannschaft noch ohne die Neue mit 24:34 verloren. „Wir haben trotzdem eine sehr ordentliche Leistung gezeigt“, sagte Liebl, der das Team in der Partie beim Schweizer Meister von 2016 betreute. „Bis zur 45. Minute waren wir bis auf zwei Tore dran, am Ende haben aber die Körner gefehlt nach der harten Trainingseinheit am Morgen“, erklärte Sportvorstand Liebl weiter. (fei)