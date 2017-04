Handball Samuel Wendel: "Ich freue mich riesig auf den Superball"

Samuel Wendel, Linksaußen und Mittelmann der HSG Konstanz, fiebert seinem ersten Superball am Samstag und dem Spiel gegen Rostock entgegen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Wendel, das wird Ihr erster Superball. Kribbelt es schon ein wenig?

Ich habe mir schon einiges erzählen lassen, aber wie es wirklich ist, weiß man erst, wenn man tatsächlich dabei war. Ich bin unglaublich gespannt, denn wenn die Stimmung noch besser sein sollte als bei den letzten Heimspielen, wo sie schon richtig geil war, dann wird das echte Gänsehautatmosphäre. Ich freue mich riesig darauf.

Knistert es auch angesichts der Tabellenkonstellation? Die halbe Liga kämpft um den Klassenerhalt, die HSG mittendrin, und der Gegner Rostock hat einen richtig großen Namen im deutschen Handball, derzeit aber auch große Probleme und ist Schlusslicht.

Für uns sind alle Partien wichtig, die Heimspiele natürlich ganz besonders. Der Gegner ist da erst einmal nebensächlich, denn in dieser Liga sind ausschließlich große Namen, gute Spieler und Mannschaften vertreten. Dazu gehört auch Rostock.

Sind dies die schwersten Spiele, gegen Mannschaften, die hinter einem stehen? Der Gegner kann befreit aufspielen, hat nichts zu verlieren.

Wir wollen immer zwei Punkte holen. Dieses Spiel ist kein spezielles, wir haben als Aufsteiger kein leichtes Spiel. Egal ob es gegen den Ersten oder Letzten geht.

Welche Rolle spielt die Unterstützung von den Rängen in der Schänzlehalle?

Das ist unglaublich wichtig. Dies ist ein Wechselspiel, das wir dringend brauchen. Alle sind hier mit vollem Herz und voller Leidenschaft dabei, gerade unsere Fans. Und immer, wenn die Stimmung besonders geil war, haben wir gut gespielt und zwei Punkte geholt.

Vor Ihrem Wechsel im vergangenen Sommer nach Konstanz hatten Sie eine lange Verletzungspause zu überstehen. Mittlerweile hinterlassen Sie einen starken Eindruck. Sind Sie schon wieder bei 100 Prozent?

Nach dem zweiten Kreuzbandriss ist das schwer zu sagen. Ich weiß schließlich nicht, wo mein maximales Leistungsvermögen liegt, denn mit 20 Jahren bin ich natürlich noch in der Entwicklung. In den letzten Wochen und Monaten ging es unglaublich bergauf. Ich bin mit meinen Fortschritten sehr zufrieden und die Entwicklung verlief wie gewünscht. Wir werden sehen, wohin die Reise hier noch geht. Aber viel besser hätte ich es mir bis hierhin nicht wünschen können.

Wo liegt der Unterschied zwischen der ersten Liga in Österreich und der zweiten in Deutschland?

Der große Unterschied zwischen beiden Spielklassen liegt in der Ausgeglichenheit der 2. Bundesliga. In Österreich gibt es ein großes Leistungsgefälle nach den ersten fünf Mannschaften. Bei uns in Liga zwei kann jeder jeden schlagen, Woche für Woche. Das ist schon verrückt, genauso wie die Tabelle mit nur vier Punkten Unterschied zwischen Platz 9 und 17.

Sie haben lange sowohl auf Linksaußen als auch auf der Mitte gespielt, kennen beides sehr gut. Was macht mehr Spaß und wo liegen die Unterschiede?

Ich spiele nun vornehmlich auf Linksaußen und fühle mich dort sehr wohl. Es macht Spaß, hier mit viel Tempo zu agieren – aber man braucht dafür unbedingt das Team und die Abwehr für die Gegenstöße und das Tempospiel. Man muss gefüttert werden, damit es funktioniert. In Konstanz macht das natürlich besonders Freude mit unserer Deckung. In der Mitte hält man das Spiel hingegen mehr in der Hand, kann eigene Ideen umsetzen und den Körperkontakt suchen. Beides hat seinen Reiz.

Zur Person

Eine starke Beteiligung hatte das Gewinnspiel der Regionalsportredaktion zum Superball. Je zwei Karten gewonnen haben Michaela Okle (Reichenau), Maximilian Lewin (Konstanz) und Holger Laufer (Steißlingen).

Samuel Wendel (20) wurde in Bregenz (Österreich) geboren und wechselte im vergangenen Sommer vom österreichischen Serienmeister HC Hard zur HSG Konstanz. Wendel studiert Wirtschaftswissenschaften an der Uni Konstanz und gehörte zur Jugend-Nationalmannschaft Österreichs. (joa)