Fußball Salems Serie soll halten

Fußball, Landesliga: FC RW Salem – SV Obereschach (Samstag, 17.30 Uhr). – Neben den beiden aktuellen Topteams SpVgg F.A.L. und FC Löffingen ist der FC RW Salem die dritte Mannschaft, die nach vier Spieltagen noch keine Niederlage hinnehmen musste. Und dabei hatte es das Auftaktprogramm für die Elf von Trainer Michael Krause in sich. Immerhin gaben mit dem SC Pfullendorf und dem SC Konstanz-Wollmatingen schon zwei Titelanwärter ihre Visitenkarte am Schlosssee ab.

In den letzten beiden Jahren verlief der Saisonstart eher schwach. So signalisierte der Salemer Coach Krause auch stets, dass angesichts der Urlauber erst ab Mitte September mit seiner Mannschaft zu rechnen sei, was sich dann ja auch bewahrheitete. „In diesem Jahr sind zum einen weniger Spieler im Urlaub und zum anderen ist der Kader qualitativ und quantitativ besser aufgestellt“, nennt Jörg Allgaier, Vorsitzender des FC Rot-Weiß Salem, die Gründe für den bisher erfolgreichen Salemer Saisonstart. Die vorwiegend jungen Spieler, die neu im Kader sind, passen gut ins Team, wie Allgaier betont: „Das harmoniert ganz gut!“

Dies führt nun aber dazu, dass die Krause-Elf am Samstag gegen den noch punktlosen Aufsteiger SV Obereschach die Favoritenrolle inne hat. Die Zahlen belegen dies: Den Gastgebern gelangen bisher in jedem Spiel zwei Tore, der Meister der Bezirksliga Schwarzwald hat hingegen auswärts noch kein Tor erzielt. „Ja, das ist eine neue Situation“, räumt Allgaier ein, verweist aber auch darauf, dass der SV Obereschach etwas Pech hatte beim Auftakt: „Die haben zum Teil recht knapp verloren. Zuletzt fiel das entscheidende Tor erst in der 92. Minute. Auf dem Papier sind wir zwar Favorit, aber auch dieses Spiel beginnt beim Stand von 0:0.“

Allerdings: Auf eigenem Platz gelang den Salemern bisher in dieser Saison kein Sieg, was aber wohl auch der Qualität der bisherigen Gegner geschuldet ist – sowohl gegen Konstanz-Wollmatingen als auch gegen Pfullendorf stand es am Ende 2:2.

Daher ist es auch nur folgerichtig, wenn Jörg Allgaier seine Mannschaft warnt: „Wir dürfen den Meister der Bezirksliga Schwarzwald auf keinen Fall unterschätzen.“ Und er prognostiziert: „Irgendwann werden die sicherlich punkten. Aber hoffentlich noch nicht am kommenden Spieltag!“

