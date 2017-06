Kunstturnen Saisonstart für Zweitligameister StTV Singen

Die Zweitligaturner des StTV Singen empfangen im ersten Rundenwettkampf am Samstag, 17 Uhr, das Team von Exquisa Oberbayern in der Münchriedhalle.

Kunstturnen, 2. Bundesliga: StTV Singen – Exquisa Oberbayern (Samstag, 17 Uhr, Münchriedhalle). – Am Samstag beginnt für alle Mannschaften der 2. Kunstturnbundesliga Süd die Saison 2017. Bedingt durch die Weltmeisterschaft vom 2. bis 8. Oktober im kanadischen Montreal ist diese Saison zweigeteilt, mit zwei Wettkämpfen im Juni und dem Rest ab dem 14. Oktober.

Als Titelverteidiger empfängt der StTV Singen zum Start den Mitkonkurrenten Exquisa Oberbayern, der auch schon in der vergangenen Saison der Auftaktgegner war und bei dem die Hohentwieler ihre einzige Niederlage einstecken mussten. Natürlich möchten sich die Singener dieses Mal revanchieren und in eigener Halle den ersten Sieg einfahren. Da das Niveau dieser Liga kontinuierlich steigt und die Unterschiede zwischen den Mannschaften immer geringer werden, kommt es darauf an, mit einem positiven Ergebnis in die Wettkämpfe zu starten.

Der Gegner aus Oberbayern hat sich jedoch auch einiges vorgenommen und möchte eine bessere Platzierung als den letztjährigen vierten Rang erreichen. Ob es gelingen wird, entscheidet neben einem konzentrierten Auftreten an den Geräten nicht zuletzt die Tagesform beider Mannschaften. Die Turner des StTV Singen haben sich auf alle Fälle trotz Ausbildung, Studium und Beruf gut vorbereitet und die vergangenen Monate genutzt, um die Schwierigkeiten ihrer Übungen zu steigern, um als Sieger aus der Halle zu gehen. (od)