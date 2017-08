Konstanz Saisonauftakt ohne Punkte für die HSG Konstanz

Der Handball-Zweitligist vom Bodensee verliert sein erstes Rundenspiel vor nur 700 Zuschauern gegen den ASV Hamm-Westfalen mit 21:24 (10:11).

Nichts war es mit einem Sieg zum Rundenauftakt für die HSG Konstanz. Wie im Mai dieses Jahres verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen ihr Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen. Damals hieß es 26:28, jetzt 21:24.Das Kribbeln hatte ein Ende, die Sommerpause war Geschichte. Samstag, 20 Uhr, Heimspiel der HSG Konstanz in der 2. Bundesliga. Wobei, so richtig lange mussten Fans und Spieler in diesem Jahr gar nicht warten, bis es losgeht. Nur zweieinhalb Monate nach der Feier zum geschafften Klassenerhalt ging es wieder um Punkte in der Schänzlehalle. Gegner war der ASV Hamm-Westfalen, der vor nicht allzu langer Zeit seine Visitenkarte am Schänzle abgegeben hatte.Bei den Konstanzern hatte sich den Sommer über einiges getan. Drei Stammspieler verließen den Verein, fünf externe Neuzugänge wurden ins Team geholt. Einer davon durfte von Beginn an ran: Felix Klingler. Der Rechtsaußen war ein mehr als adäquater Ersatz für den gen Balingen gewechselten Torjäger Gregor Thomann. Immer wenn Klingler am Ball war, wurde es gefährlich. Seine Quote in den ersten Minuten: ein Siebenmeter herausgeholt und vier Treffer bei vier Würfen.Das Problem der Gastgeber war vor der Pause auf der anderen Seite des Feldes zu finden, wo es der HSG nicht gelang, die Lücke zu schließen, die der an den Bandscheiben verletzte Kapitän Fabian Schlaich hinterlassen hatte. Weder Samuel Wendel noch Benjamin Schweda schafften es, den guten ASV-Torhüter Felix Storbeck von Linksaußen zu überwinden. Die Quote von dieser Seite: ebenfalls vier gute Versuche, null Tore.Auch wenn nicht alles rund lief zum Rundenauftakt – auch die Anzeigetafel wollte zunächst nicht mitspielen – verkauften sich die Konstanzer teuer. Sie führten früh mit 3:1 (5.), ehe die Gäste ihren Kasten sieben Minuten lang dicht hielten und es 3:6 hieß (12.). Im HSG-Tor stand Konstantin Poltrum mit insgesamt 16 Paraden, darunter zwei Siebenmeter, seinem Gegenüber in nichts nach. So ließen sich die Hausherren nie abhängen. Kurz vor der Pause glichen sie beim 10:10 erstmals wieder aus, zur Halbzeit führten aber die Gäste (10:11).Im zweiten Abschnitt versuchte es Neuzugang Julius Heil von der linken Seite. Lange hielt es den gelernten Rückraumspieler nicht ganz außen. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zog er in die Mitte und hämmerte den Ball zum 11:11 ins Netz. Die Konstanzer verzweifelten im Angriff weiter an Gästekeeper Storbeck oder den eigenen Schwächen im Abschluss, die es dem ASV Hamm-Westfalen ermöglichten, recht mühelos auf 13:16 davonzuziehen (44.).Mitte der zweiten Hälfte kamen die Konstanzer zurück. Poltrums Paraden brachten wieder mehr Sicherheit für die Offensive, und als Felix Krüger zum 16:17 (47.) traf, wurde es wieder spannend. Wie im ersten Abschnitt schaffte es die HSG in den entscheidenden Momenten aber lange nicht, den Gleichstand herzustellen oder selbst in Führung zu gehen. Selbst zwei Tempogegenstöße ließen sie liegen.Nach einem Doppelschlag von Krüger und Klingler war es dann neun Minuten vor Abpfiff so weit: Konstanz führte mit 18:17, die HSG-Fans unter den 700 Zuschauern tobten – und ASV-Trainer Kay Rothenpieler sah sich gezwungen, nur knapp drei Minuten nach der zweiten gleich seine dritte Auszeit zu nehmen. Eins hat die HSG Konstanz den Sommer über allerdings nicht verlernt: Wie im vergangenen Jahr zeigte die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen in den Schlussminuten einen Handball-Krimi.Aus dem 19:18-Vorsprung (54.) wurde ein 19:21-Rückstand (56.). Drei Minuten waren noch zu spielen, als Eblen seine Jungs auf das Finale dieser Partie einstimmte. Einmal noch traf Riedel zum 21:22 (59.), doch spätestens mit dem 21:23 war das Spiel 40 Sekunden vor Schluss entschieden. So feierte am Ende wie vor drei Monaten der ASV Hamm-Westfalen seinen ersten Auswärtssieg – damals kurz vor Saisonende, dieses Mal am ersten Spieltag.Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda (1), Riedel (2), T. Wolf (3), Kaletsch (6), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud, Wendel, Berchtenbreiter (1), Schwarz, Bösing, Klingler (5/1), Heil (1). –Storbeck, Lorger (Tor); Blohme (1), Huesmann, Brosch (2), Fuchs (1), Fridgeirsson (3), Schwabe (1), Krieg (6), Gudat (2), Voss-Fels, Papadopoulos (2/2), Zintel (1), Possehl, Klusemann (5). –700.