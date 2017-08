Handball Saisonauftakt in eigener Halle für HSG Konstanz

Der ASV Hamm-Westfalen ist der erste Gegner der HSG Konstanz in der neuen Saison. Ein echter Härtetest zum Auftakt.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – ASV Hamm-Westfalen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Zum Saisonstart wartet auf die HSG Konstanz gleich ein echter Gradmesser: der ASV Hamm-Westfalen. Von vielen Experten wird die mit einem großen Etat ausgestattete Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten gezählt.

Auch HSG-Cheftrainer Daniel Eblen sieht dies so: „Ich erwarte Hamm wesentlich weiter oben als vergangene Saison, denn schon da haben sie gegen Ende der Spielzeit die Punkte, die sie gebraucht haben, sehr souverän geholt. Ich denke, sie werden im oberen Drittel landen.“ Dafür sorgt ein exzellent besetzter Profikader, der auf jeder Position mindestens doppelt besetzt ist. Mit Vyron Papadopoulos konnte sich die drittbeste Rückrundenmannschaft der vergangenen Saison (24:14 Punkte) den letztjährigen Liga-Torschützenkönig vom HC Empor Rostock angeln. 258 Mal war der 31-jährige ehemalige griechische Nationalspieler erfolgreich. Außerdem wechselte für den Rückraum mit Linkshänder Julian Krieg vom Bundesligaabsteiger HBW Balingen-Weilstetten ein weiterer Hochkaräter nach Hamm. Insgesamt achtete Kay Rothenspieler als neuer Trainer und Sportlicher Leiter auf viel Erfahrung, sodass der Altersschnitt im Kader deutlich auf nun mehr als 25 Jahre anstieg.

Der fehlenden Erfahrung wurde zugeschrieben, dass Hamm – für viele überraschend – fast bis zuletzt um den Klassenerhalt hatte bangen müssen. Einer mit 30:8 Punkten überragenden Heimbilanz stand lange eine katastrophale Auswärtsbilanz mit keinem einzigen Sieg in der Fremde gegenüber – bis zum Spiel in Konstanz am 34. Spieltag. Als Paul Kaletsch sich kurzfristig am Spieltag krank meldete und Felix Krüger nach 20 Minuten eine umstrittene Rote Karte erhielt, musste die HSG ohne etatmäßigen Halbrechten auskommen. Dennoch entwickelte sich eine sehr kampfbetonte Partie, die am Ende mit einer schmerzhaften 26:28-Niederlage für die HSG Konstanz endete. Hamm feierte überschwänglich das erste Auswärts-Erfolgserlebnis, Konstanz wurde zu diesem Zeitpunkt von vielen schon abgeschrieben.

„Wir haben uns damals dennoch ganz gut geschlagen“, erinnert sich Daniel Eblen. „Wir haben gesehen, dass wir an einem guten Tag überall und auch unter erschwerten Bedingungen mithalten können.“ Auf einen guten Tag hofft er auch dieses Mal, obwohl Hamm mit vollem Aufgebot an den Bodensee reist, während Eblen mit Michael Oehler, Kapitän Fabian Schlaich und wohl auch Linkshänder Maximilian Schwarz auf drei Akteure verzichten muss. Gästetrainer Kay Rothenspieler zeigt sich zuversichtlich: „Es wird schwer in Konstanz, das ist ein hartes Brett. Aber wir haben in der vergangenen Saison unser erstes Auswärtsspiel dort gewonnen, vielleicht ist das ein gutes Omen. Ich glaube, dass wir etwas mitnehmen können, wenn wir gut spielen.“

Gewinner ermittelt

Eine rege Beteiligung gab es bei der Verlosung von dreimal zwei Eintrittskarten für die Auftaktpartie der HSG Konstanz am Samstag in der Schänzlehalle gegen Hamm. Gewonnen haben Armin Natterer aus Überlingen, Markus Sick aus Singen und Anne Kley aus Konstanz. Herzlichen Glückwunsch!