Tennis Saisonauftakt für TC Markdorf

Das Saisonziel der Herren des TC Markdorf im Vorjahr war eigentlich der Klassenerhalt in der Oberliga. Doch dieses Ziel wurde glanzvoll „verfehlt“: Ohne Niederlage wurde das Team vom Gehrenberg Meister und schlägt nun in der Badenliga auf

Tennis, Badenliga: In der Badenliga erwartet den Neuling ein kurioser Spielplan: Zunächst müssen die Markdorfer vier Mal auswärts antreten, danach hat man bei den restlichen drei Saisonspielen durchweg Heimrecht. Zwar etwas eigenartig, doch kann man aus Markdorfer Sicht darin auch durchaus Positives sehen: In der entscheidenden Schlussphase kann der Club auf die Unterstützung der eigenen Fans hoffen. „Die meisten Teams haben dann ihre Runde beendet, dann wird unsere Anlage mit vielen Fans hoffentlich so etwas wie ein Hexenkessel!“, erhofft sich TCM-Trainer Jens Goldmann psychologischen Rückenwind.

Zunächst stehen zwei Spiele auf dem Programm, die es in sich haben. Denn nach dem Saisonauftakt am Samstag bei Post Südstadt Karlsruhe geht es für die Markdorfer gleich weiter in Richtung Freiburg, wo man am Sonntag beim TC Schönberg, dem Vizemeister und selbsternannten Titelanwärter, antreten muss.

Danach geht es nach Baden-Baden (9. Juli) und zum TC Wolfsberg-Pforzheim II (15. Juli), ehe es beim ersten Heimspiel zum Bezirksderby auf eigenem Platz kommt, wenn der TC BW Villingen in Markdorf antritt (16. Juli). Nach einem weiteren Wochenende mit zwei Spielen (TC BW Schwetzingen am 22. Juli und TC Durlach am 23. Juli) ist die Badenligasaison nach nur drei Wochen auch schon wieder vorüber.

Beim TC Markdorf, bei dem auf der Meldeliste auf sechs der ersten sieben Plätzen Spieler aus der Schweiz stehen, setzt man im Wesentlichen auf das Meisterteam des Vorjahres, unter anderem also auf Noah Rockstroh und Jonas Meinecke. Viel passieren darf aber nicht, denn schon der erste Spieltag deutet ein Problem an. Das Markdorfer Team macht sich nur zu sechst auf den Weg nach Karlsruhe und Freiburg. „Verletzungen können wir nur schwer kompensieren!“, so Goldmann. Er erwartet eine ausgeglichene Liga, auch wenn er neben dem Titelanwärter Schönberg auch Villingen auf dem Schirm hat. Mit seinem eingespielten Stamm will er aber gar nicht groß auf den Gegner eingehen, sondern betont: „Wir spielen in der Badenliga eben unser Ding.“ (jr)