Saisonauftakt der Hallenradsportler in Orsingen

Die Kunst- und Einradsportler des Bezirks Hegau-Bodensee starten am Sonntag in der Kirnberghalle beim ersten Durchgang der Bezirks-Pokalserie 2017. Gleichzeitig findet die Bezirks-Meisterschaft der Junioren statt

Kunstradsport: Traditionell starten die Kunst- und Einradradsportler des Bezirks Hegau-Bodensee am letzten Januarsonntag in die neue Saison. In der Kirnberghalle von Orsingen findet am Sonntag der erste von vier Durchgängen der Bezirks-Pokals-Serie 2017 statt. Gleichzeitig wird die Bezirks-Meisterschaft der Junioren ausgetragen.

Mit dabei sind 87 Starter aus den Bezirksvereinen Aach, Nenzingen, Volkertshausen, Klengen und Gastgeber Orsingen, der mit 18 Teilnehmern im 1er, 2er und im 4er Einrad eines der größten Kontingente stellt. Nur Volkertshausen hat mit 21 Startern noch mehr gemeldet. Erstmals nicht mit dabei ist der RV Reichenau. Alles oder nichts lautet die Devise für die 24 Starter in der Juniorenklasse, denn in Orsingen geht es für sie im Rahmen der Bezirksmeisterschaft um die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaft, die am 12. März in der Jahnhalle von Stockach ausgetragen wird.

Neue Gesichter werden vor allem bei den Schülern zu sehen sein. Sie feiern ihr Wettkampfdebüt und stellen sich erstmals den Kampfrichtern. Quantitativ stark besetzt sind die Klassen 1er Kunstrad Schülerinnen U11, U13 und U15 sowie bei den Mannschaften das 4er Einrad der Schülerinnen und Schüler. Dabei dominieren die Mädchen diese Sportart, die Jungs sind mit fünf Startern im 1er Kunstrad der Schüler eindeutig in der Unterzahl.

In den Mannschaftsdisziplinen (Kunst- und Einrad) sind 25 Vierer und Sechser in den verschiedenen Klassen im Schüler- und Juniorenbereich gemeldet. 18 Mannschaften kommen alleine vom RMSV Aach, der in einigen Disziplinen im Kunst- und Einrad gleich mit zwei Teams an den Start gehen wird. Gespannt blicken die Trainer vor allem auf die Einraddisziplinen, denn hier liegen die Starterfelder nach den eingereichten Punkten dicht beisammen. Einige der Teams starten das erste Mal oder in neuer Besetzung. „Fast alle Aacher Mannschaften werden in neuer Besetzung an den Start gehen. Somit mussten auch die Programme neu einstudiert werden“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Unsere Junioren haben das Ziel, sich für die Baden-Württembergische Meisterschaft zu qualifizieren.“

Mit 14 Starterinnen ist das 1er Kunstrad der Juniorinnen die am stärksten besetzte Disziplin. Titelverteidigerin Tina Menzer (Orsingen) hat mit Leona Bernhard (Nenzingen) eine ernsthafte Konkurrentin bekommen. Beide haben das Ziel, sich für die Landesmeisterschaften in Stockach zu qualifizieren, was für sie quasi ein Heimspiel wäre. Für die restlichen zwölf Sportlerinnen wird dieses Vorhaben vermutlich nicht zu erreichen sein. (ws)