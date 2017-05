Leichtathletik Sabrina Strötzel nicht zu stoppen

Die 15-jährige Sabrina Strötzel vom TV Engen war die erfolgreichste Bezirksathletin bei den Badischen Blockmehrkampfmeisterschaften. Aber auch weitere Athleten zeigten Topleistungen bei hohen Temperaturen

Leichtathletik: Nachdem die Bezirks-Leichtathleten sich zwei Wochen zuvor in Radolfzell für die Badischen Blockmehrkampfmeisterschaften qualifizieren konnten, versuchten sie sich nun gegen die badische Konkurrenz durchzusetzen. Zur Auswahl standen drei verschiedene Blockmehrkämpfe mit jeweils fünf Disziplinen (Block Lauf, Block Sprint/Sprung, Block Wurf). Außerdem wurde der Badische Meister und die Badische Meisterin im Neunkampf und Siebenkampf gesucht.

Die erfolgreichste Bezirksathletin war die 15-jährige Sabrina Strötzel vom TV Engen. Mit deutlichem Abstand wurde sie verdient Badische Meisterin im Block Sprint/Sprung. Im Speerwurf stellte sie mit 26,81m eine neue Bestleistung auf. Stark waren auch die 80m Hürden (12,84s) sowie ihre Leistungen im Weitsprung (5,15m) und Hochsprung (1,60m). Insgesamt konnte die Engenerin hervorragende 2679 Punkte (PB) sammeln, womit sie die Fahrkarte nach Lage löste, wo dieses Jahr die Deutschen Blockmehrkampfmeisterschaften der U16 stattfinden. Im gleichen Mehrkampf belegte Maren Singer, ebenfalls vom TV Engen, den 4. Platz (2413 Punkte). In der Altersklasse W14 erreichte Jessica Roth (LG Salemertal) im Block S/S den 8. Rang.

Einen tollen Mehrkampf im Block Sprint/Sprung absolvierte auch Marisa Jurtz vom LC Überlingen. Mit 2430 Punkten und damit nur zwei Punkten Abstand zur Erstplatzierten wurde sie Badische Vizemeisterin. Vor allem glänzte sie wieder einmal in ihrer Paradedisziplin, dem 60m-Hürdenlauf, in dem sie nach 10,01 sec die Ziellinie überquerte. Ihre Vereinskollegin Nadine Ckovric belegte den 7. Platz. Im Block Lauf konnte Lisa Kaiser (TV Konstanz) in ihrem ersten Wettkampf der Saison nach einer Verletzung wieder zeigen, was in ihr steckt. Mit drei neuen Bestleistungen im Sprint (10,47 sec), Hürdenlauf (10,06 sec) und Weitsprung (4,86m) wurde auch sie mit dem zweiten Platz belohnt. Ihre Vereinskameradinnen Julia Schlien und Emilia Regenscheit platzierten sich auf Rang vier und fünf. In der W12 überzeugte die Überlingerin Clara Endres. Auch sie durfte sich über die Silbermedaille freuen. Sie verbesserte ihre Bestleistungen im Sprint auf 10,98 sec, im Hochsprung auf 1,36m und im Speerwurf auf 20,44m.

Bei den Jungs der M13 im Block Wurf belegten Tim Jansen und Florian Elsenhans (beide LC Überlingen) die Plätze sechs und acht. Eine Altersklasse höher überraschte Till Rüdiger vom TV Konstanz. Entgegen aller Erwartungen holte er sich den Badischen Titel, indem er in vier der fünf Disziplinen neue Bestleistungen aufstellen konnte. Die 100m absolvierte er in 13,4 sec. Seine Sprintfähigkeit und gute Technik machte er sich dann auch im Hürdenlauf zunutze und lief nach 12,8 sec ins Ziel. Seine gute Tagesform zeigte er ebenfalls im Ballwurf, wo er sich mit 53 m von der Konkurrenz absetzen konnte. Nachdem ihm drei Sprünge über 5m gelangen (5,33m) ging er als Führender in das 2000m-Rennen. Hier musste er sich durchkämpfen, damit ihm den Sieg keiner mehr streitig machen konnte. Nach guten 7:21,11 min kam er glücklich und erschöpft ins Ziel. Wie Sabrina Strötzel schaffte auch er die Norm für die Deutschen Blockmehrkampfmeisterschaften, allerdings ist im Block Lauf eine Zusatzleistung in einer Laufdisziplin notwendig, die er bisher nicht vorweisen kann.

Höhepunkt des Wochenendes war der dritte Titel durch Ben Bichsel von der LG Radolfzell, der im Neunkampf an den Start ging. Mit vier neuen Bestleistungen im Kugelstoßen, Hürdenlauf, Diskuswurf und 1000m-Lauf knackte er die 4400 Punkte-Marke, womit er die Norm für die Deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften, die Mitte August in Bernhausen ausgerichtet werden, erfüllen konnte. (100m: 13,6 sec, Weit: 4,77m, Kugel: 8,90m, Hoch: 1,58m, Hürden: 12,51, Diskus: 32,88m, Stab: 3,10m, Speer: 32,66m, 1000m: 3:25,48min).

Die zwei Badischen Meister und die Badische Meisterin wurden vom Badischen Leichtathletikverband für das Schülercamp im September an der Südbadischen Sportschule Steinbach eingeladen. In der Mannschaftswertung konnten die Mädchen (U14) vom LC Überlingen einen weiteren Erfolg feiern. Marisa Jurtz, Nadine Ckovric, Laetitia Janowicz, Pia Braun und Clara Endres erreichten den sehr guten zweiten Platz. Die Mädchen vom TV Engen landeten auf dem undankbaren vierten Platz und konnten die Vizemeisterschaft vom Vorjahr nicht wiederholen, weil die Mannschaft aufgrund von zwei kurzfristigen Absagen nicht komplett angetreten war. Damit musste auch der Traum vom Mannschaftstitel, der bei den geringen Abständen nach oben möglich gewesen wäre, begraben werden. Auch die Mädchen vom TV Konstanz hatten Pech, denn durch den Sturz beim Hürdenlauf durch Mia Gottschlich fehlte ihnen die fünfte Athletin für die Mannschaftswertung. Mia Gottschlich hatte noch versucht, den Wettkampf durchzuziehen, musste dann aber zugunsten ihrer Gesundheit nach der dritten Disziplin abbrechen. (mb)

Weitere Platzierungen

W15 Block Lauf: 10. Platz, Magdalena Meßmer (TV Engen); W14 Block S/S: 17. Platz, Franke Baumann (TV Engen); Block Wurf: 13. Platz, Sandra Kotsch (TV Engen), 14. Platz, Joanna Berger (TV Engen), 16. Platz Shana Sieck (TV Konstanz), 23. Platz, Elisabeth Clemens (LG Salemertal); W13 Block Lauf: 18. Platz, Clara Holm (TV Konstanz); Block S/S: 9. Platz, Amelie Arians (TV Engen), 12. Platz, Laetitia Janowicz (LC Überlingen), 15. Platz, Pia Braun (LC Überlingen); M13 Block Lauf: 13. Platz Tim Feneberg (TV Konstanz); M14 Block Lauf: 10. Platz, Julian Knoll (LG Radolfzell); M15 Block S/S: 9. Platz, Paul Kübler (LG Salemertal), 11. Platz, Daniel Waschke (TuS Meersburg).

