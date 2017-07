Leichtathletik Sabrina Strötzel Achte bei Deutscher Meisterschaft

Auf den Punkt fit präsentierte sich Sabrina Strötzel vom TV Engen bei den Deutschen Blockmehrkampfmeisterschaften im westfälischen Lage. Sie verbesserte ihre Bestleistung im Blockmehrkampf Sprint/Sprung auf 2757 Punkte und belegte damit Platz acht bei der Deutschen U-16-Meisterschaft

Leichtathletik: Die an Platz 13 gemeldete Athletin begann gleich mit einer Bestleistung von 30,53m im Speerwurf und konnte erstmals die 30-Meter Marke knacken. Danach verbesserte sie sich im 80m-Hürdenlauf auf 12,67s. Im Weitsprung ließ sie die dritte Bestleistung folgen. 5,38m bedeuteten 17cm Verbesserung und weitere wertvolle Punkte für die Gesamtwertung. In der vierten Disziplin, dem 100m-Lauf, kratzte sie dann schon an der 13s-Marke: 13,02s, so schnell war sie noch nie.

Im abschließenden Hochsprung sprang sie nach dem kräftezehrenden Mehrkampf noch tolle 1,58m und rundete damit ihren besten Blockmehrkampf erfolgreich ab. Der Abstand nach vorne und hinten war dann denkbar knapp. Es reichte aber für den achten Platz und damit konnte sie zur offiziellen Siegerehrung auflaufen und ihre erste Ehrung bei Deutschen Meisterschaften genießen. Ihr Trainer Thomas Kamenzin, die Eltern sowie Maren Singer, die als Fan mitgereist war, konnten an diesem Abend mit der Athletin feiern. (her)