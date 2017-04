Fußball SV Denkingen als optimistischer Verfolger

Trainer Helmut Wunderlich glaubt nach dem 3:1-Sieg im Topspiel gegen Überlingen weiter an den Aufstieg seines SV Denkingen

Fußball, Bezirksliga: Der SV Denkingen hat sich im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Bodensee eindrucksvoll zurückgemeldet. Im direkten Duell mit dem favorisierten Tabellenzweiten aus Überlingen konnte der Drittplatzierte den Rückstand auf den Relegationsrang auf drei Punkte verkürzen. Der letztlich ungefährdete 3:1-Sieg macht nun Hoffnung für die kommenden Wochen.

„Ich habe den Jungs vor der Partie gesagt, wie wichtig das Spiel gegen Überlingen ist. Hätten wir verloren, wäre der Aufstieg wohl nur noch schwer möglich gewesen, jetzt ist weiterhin alles drin“, freut sich der Denkinger Trainer Helmut Wunderlich. Er glaubt daran, dass seine Mannschaft sich noch am Rivalen aus Überlingen vorbeischieben kann. „Es stehen noch acht Spieltage aus – und dementsprechend viele Punkte sind auch noch zu vergeben. Ich wäre als Trainer ja bescheuert, zu sagen, dass wir nicht alles versuchen werden, um aufzusteigen“, macht Wunderlich unmissverständlich klar. Er liebäugelt insgeheim sogar mit noch höheren Weihen: „Wir haben auch nur fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Allensbach – die aufzuholen, ist ebenfalls nicht unmöglich.“

Vorerst stellt ihn aber vor allem der couragierte Auftritt seiner Elf zufrieden. „Wir haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und alles umgesetzt, was wir vor der Begegnung besprochen hatten“, betont der Denkinger Trainer. „Der Sieg war in der Höhe absolut verdient und hätte vielleicht sogar ein bis zwei Tore deutlicher ausfallen können. Es war auf jeden Fall eines der besten Saisonspiele von uns.“

Nach einer Hinrunde mit starken Leistungsschwankungen zeigt sich Wunderlichs Team in der Rückrunde gefestigt und stellt die mit Abstand beste Defensive der gesamten Liga. „Meine Mannschaft kann einfach richtig gut verteidigen“, findet auch der Trainer. „Wir haben einen starken Torhüter und einige Defensivspieler, die sehr erfahren sind und deshalb schwierige Situationen clever und mit hoher Kompromisslosigkeit lösen können.“ Sorgen macht hingegen die zuweilen zu zahnlose Offensive. „Wir sind manchmal einfach nicht effektiv genug“, klagt Wunderlich. „Man sagt zwar, dass man Spiele in der Abwehr gewinnt, aber ohne Tore funktioniert das leider nicht.“ Auch an der Konzentration hapert es noch gelegentlich. „Gegen die sogenannten Top-Mannschaften der Liga sahen wir eigentlich immer gut aus, aber gegen die kleineren Gegner hatten wir Probleme“, sagt der Denkinger Coach.

Helmut Wunderlich ist zuversichtlich, den Lernprozess seiner Spieler weiter vorantreiben zu können. „Vielleicht würde dem einen oder anderen Spieler ein weiteres Jahr in der Bezirksliga für die Entwicklung eigentlich guttun“, glaubt er. „Aber falls wir am Ende oben stehen, kann ich ja nicht sagen, dass wir lieber erst nächstes Jahr aufsteigen wollen – Fußball ist immer auch eine Momentaufnahme.“