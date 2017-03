SV Deggenhausertal überrascht mit Kantersieg gegen TSV Konstanz

Der Tabellen-15. der Fußball-bezirksliga Bodensee feiert einen mit 5:1-Erfolg gegen den TSV Konstanz. Der SV Mühlhausen baut Siegesserie weiter aus und der TuS Immenstaad schlägt den TSV Aach-Linz mit 5:0.

Fußball, Bezirksliga

SV Deggenhausertal

TSV Konstanz

5:1 (2:1)

Mit einer der besten Saisonleistungen fuhr der SV Deggenhausertal den ersten Rückrundensieg ein. Bereits in der 4. Minute landete eine verunglückte Kopfballabwehr unhaltbar im Tor des TSV Konstanz. Schon im Gegenzug hämmerte Egbo den Ball nach einer Ecke zum 1:1 unter die Latte. Die flotte und faire Partie bot Chancen auf beiden Seiten. In der 42. Minute belohnte Caspari seine Mannschaft mit einem Volleyschuss zum 2:1. Kurz vor dem Pausenpfiff rettete Bentele gegen den freistehenden Maer. Kurz nach Wiederanpfiff wehrte Bentele zunächst zum Eckball ab, ein Kopfball von da Silva im Anschluss zischte knapp vorbei. Statt dem möglichen Ausgleich fiel fünf Minuten später das 3:1 durch Daniel Seubert. Obwohl die Gäste nicht aufsteckten, übernahm der SVD mehr und mehr die Spielkontrolle und kam nach einer guten Stunde durch Rilli, der den Ball nach feiner Vorarbeit von Schiller über die Linie drückte, zum 4:1. Nach weiteren packenden Torszenen traf Rilli mit einem strammen 20-Meter-Schuss zum 5:1-Endstand.

Tore: 1:0 (4.) Eigentor, 1:1 (5.) Egbo, 2:1 (42.) Caspari, 3:1 (52.) D. Seubert, 4:1 (63.) Rilli, 5:1 (83.) Rilli. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 110.

FC Überlingen

SC Gottmadingen-Biet.

2:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie zwischen dem FC Überlingen und dem SC Gottmadingen-Bietingen, der es allerdings an spielerischen Höhepunkten fehlte. In der zweiten Spielhälfte konnte sich Überlingen Feldvorteile erspielen. Nitsch war es, der in der 49. Minute nach einer Ecke einen Kopfball von Walser mit einer Glanzparade entschärfte. In der 54. Minute wurde Kuczkowski von Öhler mustergültig angespielt und schloss diesen Angriff mit einer schönen Einzelleistung gegen drei Gegenspieler zum 1:0 ab. Nach diesem Treffer verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen. Einen Distanzschuss von Förtsch parierte Nitsch in der 64. Minute bravourös. In der 83. Minute verhinderte Thum für den bereits geschlagenen FC-Torhüter Palmy-Hockl auf der Linie den Ausgleich. Im Gegenzug scheiterte Kuczkowski am Gästetorhüter Nitsch. In der 87. Minute gelang dann aber Blank nach Zuspiel von Gerlach der zweite Überlinger Treffer zum aufgrund der größeren Torchancen verdienten 2:0-Sieg. (gh)

Tore: 1:0 (54.) Kuczkowski, 2:0 (87.) Blank. – SR: Steiner (Uttenweiler). – Z: 140.

FC Hilzingen

SV Allensbach

2:3 (0:3)

Der FC Hilzingen spielte frech gegen die favorisierten Gäste aus Allensbach auf. In der 7. Minute überlief Dukart die komplette Abwehr der Gäste, doch sein strammer Schuss verfehlte das Tor knapp. Drei Minuten später setzte Dukart nach Zuspiel von Jeckl den Ball wieder knapp neben das Tor. Nun kam der Gast stärker auf. Als Kirschner in der 25. Minute einen Freistoß aus 22 Metern direkt unhaltbar im Winkel zum 0:1 versenkte, waren die Gäste spielbestimmend. In der 43. Minute erhöhte Enz nach einem Patzer in der Hilzinger Abwehr auf 0:2. Eine Minute später traf Kirschner, diesmal flach, per Freistoß aus 18 Metern zum 0:3. Das Spiel schien zur Pause entschieden, doch die Hausherren steckten nicht auf. In der 62. Minute parierte der starke SVA-Schlussmann Fricke einen Strafstoß der Hilzinger. Zwei Minuten später verwandelte Jeckl einen Handelfmeter zum 1:3. Jetzt war Hilzingen am Drücker, mit Möglichkeiten im Minutentakt. Doch auch die Gäste waren stets mit schnellen Gegenzügen gefährlich. Flesch und Kirschner hätten die Führung ausbauen können, doch auf der anderen Seite machte es Jeckl besser, der den Anschlusstreffer erzielte. In der spannenden Nachspielzeit passierte nichts mehr.

Tore: 0:1 (25.) Kirschner, 0:2 (43.) Enz, 0:3 (44.) Kirschner, 1:3 (63./HE) Jeckl, 2:3 (88.) Jeckl. – SR: Helten (Emmingen). – Z: 125.

SV Mühlhausen

SC Pfullendorf II

3:2 (2:0)

In einer hochklassigen Bezirksliga-partie blieb der SV Mühlhausen auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen und sicherte sich aufgrund der klareren Torchancen den Heimsieg gegen den SC Pfullendorf II. Die Gastgeber standen kompakt in der Defensive und setzten gefährliche Konter. In der 27. Minute führte ein Missverständnis in der Gästedefensive zum 1:0 ins eigene Tor. Kurz vor der Halbzeit sorgte Tim Labusch mit einem Freistoß für das 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte der SC Pfullendorf II fulminant los und kam durch zwei schnelle Treffer von Klasan zum Ausgleich. Der Gastgeber zeigte sich nicht geschockt und übernahm wieder die Kontrolle. Chancen von Marks und Tofahrn wurden aber nicht genutzt. In der 85. Minute parierte Imeri einen Kopfball von Michalski, Klausmann stand goldrichtig und staubte zum 3:2 ab. Klausmann verpasste kurz darauf die Entscheidung, aber es blieb beim verdienten Heimsieg gegen einen starken Gast aus dem Linzgau.

Tore: 1:0 (27.) Eigentor, 2:0 (42.) Labusch, 2:1 (53.) Klasan, 2:2 (68.) Klasan, 3:2 (85.) Klausmann. – SR: Papagno (Radolfzell). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (78.) für Schramm (SC Pfullendorf II).

FC Kluftern

FC Öhningen-Gaienhofen

1:3 (1:0)

Im Spiel gegen den FC Öhnningen-Gaienhofen hatte der FC Kluftern den besseren Start: Strobel spielte mit einem halbhohen Ball Koch im Strafraum frei, seinen Querpass musste Rudolph nur noch zum 1:0 einschieben. Kurz darauf die Chance auf das 2:0, doch den Schuss von Kirsan lenkte Schlussmann Weiermann mit einem Reflex über die Latte. In der Folgezeit hatten die Gäste mehr vom Spiel. Roxins Schlenzer aus 18 Metern traf nur die Latte. Kluftern beschränkte sich auf Konter: Koch bekam eine Flanke von Rudolph vor dem Gästetor unter Kontrolle, sein Schuss parierte wiederum Weiermann glänzend aus kurzer Distanz. Auf der anderen Seite konnte sich auch Keeper Schnell beweisen: Mladoniczky wurde an der Strafraumgrenze in die Gasse geschickt, Schnell konnte Schuss und Nachschuss parieren. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste weiter spielbestimmend, der FC Kluftern sehr defensiv. Dies wurde von den Gästen eiskalt bestraft. Nach einer flachen Hereingabe hatte Mladoniczky zu viel Platz, konnte den Ball annehmen und aus gut acht Metern zum Ausgleich einschieben. Nach einem leichtsinnigen Ballverlust in der Klufterner Abwehr war diesmal Litterst zur Stelle, als er eine Flanke freistehend einköpfte. In der 77. Minute dann noch das 1:3, als Mladoniczky den Ball aus 20 Metern unhaltbar im rechten unteren Eck versenkte. (tr)

Tore: 1:0 (3.) Rudolph, 0:1 (56.) Mladoniczky, 1:2 (69.) Litterst, 1:3 (77.) Mladoniczky. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 110.

SV Denkingen

SV Aach-Eigeltingen

0:0

Der SV Denkingen hatte die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit, als nach einem energischen Antritt von Steffen Allgaier Florian Bezikofer schön freigespielt wurde, Gästekeeper Michel Cronsfoth den Schuss jedoch parierte. Die Gastgeber kamen dann besser ins Spiel, doch Mitte der ersten Hälfte verflachte das Spiel. Denkingen brachte es nur selten fertig, den Ball über mehrere Stationen laufen zu lassen, der SV Aach-Eigeltingen verteidigte geschickt und sorgte mit gelegentlichen Kontern für Gefahr. In der zweiten Halbzeit schaltete der Gastgeber einen Gang höher und drängte auf das Gästetor. Nach schöner Einzelleistung von Florian Bezikofer vergab Marcel Lienemann völlig freistehend. Nach einem Konter legte Frederik Edbauer für Marcel Luhr schön auf, dessen Schuss war aber eine leichte Beute für den Denkinger Keeper. Keine Minute später lief Nico Parrilla allein auf Ingo Schwägler zu, doch der Denkinger Torhüter behielt die Nerven und klärte mit dem Fuß.

SR: Weingarten (Radolfzell). – Z: 190.

FSG Zizenhausen/Hi./Ho.

SG Reichenau/Waldsiedlung

0:1 (0:1)

Von Beginn an entwickelte sich zwischen der FSG Zizenhausen/Hi./Ho. und der SG Reichenau/Waldsiedlung ein Spiel auf niedrigem Niveau. Fußballerisch zeigten beide Teams eher Magerkost. So verging eine knappe halbe Stunde, bis der erste Angriff gefährlich vor eines der beiden Tore kam. Dieser führte aber auch gleich zum Torerfolg. Über die linke Angriffsseite konnten die Gäste ungestört flanken und in der Mitte hatte David Blum keine Mühe, den Ball per Kopf im Tor unterzubringen. Zweimal kamen die Gastgeber aussichtsreich in Schussposition, aber beide Male wurde der Ball nicht richtig getroffen und die Torgefahr verpuffte. Auch der zweite Durchgang glich einer fußballerischen Fastenzeit. Die Heimelf hatte mehr Ballbesitz, konnte daraus aber keine Torgefahr produzieren, die Gäste versäumten es bei zwei Kopfballmöglichkeiten, den Sack vorzeitig zuzumachen. Am Ende blieb es beim nicht unverdienten Auswärtserfolg der Reichenauer. (df)

Tor: 0:1 (29.) D. Blum. – SR: Litterst (Rielasingen-Worblingen). – Z: 140.

TuS Immenstaad

TSV Aach-Linz

5:0 (1:0)

Nach ausgeglichenem Beginn gelang dem TuS Immenstaad durch Bartsch nach einer Viertelstunde mit einem strammen Schuss aus 20 Metern der Führungstreffer. Der TSV Aach-Linz spielte in der Folge zwar munter mit, doch gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gastgeber mit einem souveränen Negrassus im Tor gab es kein Durchkommen. Nach dem Seitenwechsel brannte der Tabellenvorletzte ein richtiges Feuerwerk ab, dem die Gäste nichts mehr entgegensetzen konnten. Riegger legte für Haug auf, der souverän einschob. Als Kristen acht Minuten später aus der Distanz traf, war die Partie entschieden. Immenstaad kombinierte wie aus einem Guss. Die Folge war nach 67 Minuten das 4:0, als Riegger die gesamte Gästeabwehr aussteigen ließ und eiskalt vollendete. Kristen erzielte nach 75 Minuten mit einem Schlenzer aus 35 Metern den 5:0-Endstand. (cmu)

Tore: 1:0 (20.) Bartsch, 2:0 (48.) Haug, 3:0 (56.) Kristen, 4:0 (67.) Riegger, 5:0 (75.) Kristen. – SR: De Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 150.

SV Orsingen-Nenzingen

Hattinger SV

1:1 (0:0)

Der Hattinger SV hatte schneller Zugriff auf die Partie gegen den SV Orsingen-Nenzigen. Nach einer halben Stunde setzte Schwarz seinen Schuss knapp am Tor vorbei, und auf der anderen Seite reklamierten die Gäste Handspiel im Strafraum, doch Schiedsrichter Gumz ließ das Spiel weiterlaufen – über einen Elfmeterpfiff hätten sich die Gastgeber nicht beschweren können. Die Gäste wirkten insgesamt aggressiver und zielstrebiger. In der 61. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schaltete Erzengin am schnellsten und erzielte das 0:1. Die Gastgeber hatten zunächst große Mühe, ins Spiel zurückzufinden. Die Heimelf gab zwar nicht auf, konnte aber in der Offensive keine Akzente setzen. Es dauerte bis zur 82. Minute, bis Orsingen-Nenzingen wieder für Torgefahr sorgte – und dies wurde sogleich belohnt. Zehender setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Dominik Maier, welcher die Nerven behielt und zum 1:1 einschob. In der Schlussminute rettete SV-Schlussmann Stemmer den einen Punkt für die Heimelf mit einer Glanzparade gegen den Hattinger Stürmer Bagci. (ks)

Tore: 0:1 Erzengin (61.), 1:1 D.Maier (82.). – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 170.