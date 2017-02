SV Allensbach will auch wieder in der Fremde punkten

Die Handballerinnen des SV Allensbach treffen am Samstag auf den VfL Waiblingen und wollen nach dem jüngsten Heimsieg auch auswärts ein Erfolgserlebnis feiern

Frauenhandball, 3. Liga: VfL Waiblingen – SV Allensbach (Samstag, 18 Uhr, Rundsporthalle). – Die Mannschaft vom Bodensee ist am Samstag beim VfL Waiblingen zu Gast, den die Allensbacherinnen im Hinspiel mit 35:31 schlagen konnten. Durch den 30:19-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den TV Brombach konnte die Ammann-Truppe nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge zudem einen das Selbstbewusstsein stärkenden Erfolg verzeichnen.

Der Sieg gegen Brombach hatte jedoch auch seinen Preis: Durch ein mit Rot geahndetes Foul von Rebecca Dürr erlitt Justine Bickel eine Gehirnerschütterung und kann somit am Samstag nicht auflaufen. Auch Lucy Dzialoszynski ist aufgrund einer Entzündung in der Schulter nicht einsatzfähig. Zwar feiert Anna Meyer nach langwieriger Verletzung ihre Rückkehr in den Kader und auch Selin Gaus, die sich vor Kurzem verletzt hat, wird in Waiblingen wieder dabei sein, mehr als aufwärmen werden sich beide aber wohl nicht. „Wir wollen uns bei Anna Meyer etwas herantasten, wir merken die Fortschritte im Training bei ihr. Überstürzen wollen wir bei ihr aber nichts“, so Ammann.

Dass Waiblingen trotz der Allensbacher Favoritenrolle am Samstag kein leichter Gegner sein wird, zeigte schon das Hinspiel. Dort kämpften sich die Schwaben in der zweiten Halbzeit nach einem 11:21-Rückstand zur Pause ins Spiel zurück, bevor die Allensbacherinnen das Spiel doch noch für sich entscheiden konnten. Der bereits gut besetzte Kader Waiblingens mit Spielerinnen wie Lisa Friedrich und Barbara Bagocsi wurde mit Gabriella Szabo verstärkt, die in Rumänien Meister wurde und auch schon in der ersten polnischen Liga spielte.

„Wir wissen nicht, was uns in Waiblingen erwartet“, sagt der Allensbacher Trainer Claus Ammann. Die beiden Auswärtsniederlagen seien für ihn aber kein Thema mehr. „Man muss nach vorne schauen, statt immer in der Vergangenheit zu bleiben. Außerdem ist Angst ein schlechter Berater“, legt er die Marschroute für Samstag fest.