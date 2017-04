Handball SV Allensbach will Vollgas geben im Endspurt

Der SV Allensbach will nach vierwöchiger Pause gegen den ESV Regensburg seine Negativserie in fremden Hallen beenden

Frauenhandball, 3. Liga: ESV Regensburg – SV Allensbach (Samstag, 19.30, Sporthalle ESV Regensburg). – Nach vier Wochen Pause, unter anderem bedingt durch die Verschiebung des Superballs, beginnt für die Handballerinnen des SV Allensbach der Endspurt der Saison in der 3. Liga. Den Anfang der verbleibenden vier Spiele macht dabei die Partie beim ESV Regensburg. Die Mannschaft vom Bodensee will am Samstag aus dieser Begegnung nach einer Serie von vier Niederlagen in fremden Hallen endlich wieder Punkte in die Heimat mitnehmen.

Zuletzt musste sich Allensbach auswärts dem Spitzenreiter SC Korb mit 28:31 geschlagen geben, bevor für die Truppe von Trainer Claus Ammann eine vierwöchige Spielpause begann. Doch spielfrei heißt nicht unbedingt Freizeit, denn schließlich fand auch ganz normaler Trainingsbetrieb statt. „In den ersten Wochen haben wir den Druck ein bisschen rausgenommen, auch mit dem Fitnesstraining“, erklärt Ammann, wie er und seine Mannschaft die Pause genutzt haben. Danach sei seine Mannschaft wieder voll eingestiegen, unter anderem konnte er auch die Zeit nutzen, um Grundlagen zu trainieren, die im normalen Spielbetrieb aufgrund spezieller Vorbereitung auf die Gegner etwas hinten anstehen. Ob die Spielerinnen, die gerade aufgrund personellen Probleme vor der Pause viel Spielzeit hatten, ihre leeren Akkus wieder auffüllen konnten, werde man erst im Spiel in Regensburg sehen können, erklärte Ammann.

An der Situation der Verletzten konnten die vier Wochen allerdings nicht viel ändern. So sind Lucy Dzialoszynski aufgrund ihrer Schulter, Selin Gaus nach einer Operation am Knie und Anna Mayer nach einem Rückfall weiterhin nicht einsatzfähig. Der Einsatz von Julia von Kampen ist aufgrund einer grippeähnlichen Erkrankung ebenfalls noch fraglich. „Wir sind leicht geplagt, die Ausfälle nehmen kein Ende, und so sind unsere Wechseloptionen begrenzt“, sagt Claus Ammann schmunzelnd, „doch da wollen wir nicht jammern, sondern das Beste daraus machen. Die Verbleibenden werden trotzdem versuchen, etwas Zählbares mitzubringen. Dafür müssen wir gegen den ESV Regensburg bereit sein, an unsere Grenzen zu gehen.“

Rein gemessen an dem Blick auf die Tabelle und dem 34:26-Hinspielerfolg über das Team aus der Oberpfalz sollte der Drittligavierte SV Allensbach gegen den Tabellenneunten die Favoritenrolle innehaben. Doch gerade die Nähe zur Abstiegszone könnte die Gastgeberinnen im Endspurt nochmals animieren, ebenfalls alles zu geben. Mit der Jugendnationalspielerin Franziska Peter, welche mit 119 Treffern zu den Topscorerinnen der 3. Liga gehört, kann der ESV gerade in der Offensive für Gefahr sorgen. Für den Allensbacher Trainer Ammann ist jedoch klar: „Von meiner Mannschaft erwarte ich nun, dass sie Vollgas gibt, damit die Saison mit einem anständigen Ausklang beendet wird“.