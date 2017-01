SV Allensbach will Revanche im Spitzenspiel

Spitzenreiter SV Allensbach tritt in der 3. Liga beim Tabellendritten TV Möglingen an. SVA-Trainer Ammann zeigt sich trotz Personalsorgen optimistisch

Frauenhandball, 3. Liga: TV Möglingen – SV Allensbach (Sonntag, 16.30 Uhr, Stadionhalle Möglingen). – Nach dem klaren 40:30-Heimsieg gegen den TSV Birkenau vergangene Woche erwartet den SV Allensbach am Sonntag eine schwere Aufgabe, wenn er beim Tabellendritten TV Möglingen, einem Konkurrenten im Kampf um die Spitze, antritt.

Möglingen ist bisher die einzige Mannschaft, die in dieser Saison mit Punkten im Gepäck vom Riesenberg abreisen konnte. 24:21 zugunsten der Truppe aus dem Raum Ludwigsburg hieß es nach einem denkbar knappen Spiel. Dabei brachte die gut aufgelegte Möglinger Torfrau Dominika Barinski die Allensbacher Offensive mit 20 Paraden schier zum Verzweifeln. Desweiteren sorgte die Ex-Allensbacherin Franziska Ramirez für Furore im Möglinger Angriff und erzielte acht Treffer im Hinspiel. "Egal, für wen Franziska Ramirez aufläuft, gegen ihren alten Verein zeigt sie sich immer in bestechend guter Form", schmunzelt Claus Ammann, Trainer des SV Allensbach. Sie in den Griff zu bekommen, sei unter anderem ein wichtiger Faktor am Sonntag, um die bittere Pleite beim letzten Aufeinandertreffen vergessen zu machen.

Bei dieser Mission kann Ammann allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Die personelle Situation beim derzeitigen Tabellenführer hat sich nicht gerade verbessert. Sarah Rothmund bleibt weiterhin nicht einsatzfähig und Selin Gaus wird am Sonntag verletzungsbedingt ebenfalls nicht antreten können. Zwar konnte Denise Lizureck vergangene Woche trotz leichter Krankheit auf dem Feld stehen, ist aber weiterhin angeschlagen. Zudem verletzte sich Julia Willauer gegen Birkenau am Knie und ist laut Ammann "nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte".

Eine gute Ausgangslage für ein wichtiges Spitzenspiel sieht jedenfalls anders aus. Trainer Claus Ammann bleibt dennoch positiv gestimmt: "Wir können am Sonntag nicht aus dem Vollen schöpfen und müssen deshalb als Team zusammenrücken. Ich bin aber optimistisch, dass wir auch mit dem eingeschränkten Kader guten Handball abliefern können. Wir haben eine breite Aufstellung und Spielerinnen, die aufgrund ihrer Qualität zwei Positionen spielen können", glaubt der Allensbacher Coach.

Wichtig wäre der Sieg gegen Möglingen allemal, um den Spitzenplatz in der 3. Liga weiter für sich beanspruchen zu können. Einen Vorteil hat die Mannschaft vom Bodensee jedenfalls. Die Allensbacherinnen haben bereits vergangene Woche mit dem Spiel gegen Birkenau den Spielbetrieb in der Liga wieder aufgenommen, während der TV Möglingen am Sonntag seine erste Partie nach der Winterpause bestreiten wird.