Fußball SV Allensbach verliert und bleibt an der Spitze

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Bodensee verliert mit 1:4 beim FC Kluftern, profitiert aber vom Patzer des Verfolgers FC Überlingen, der auch nur 2:2 spielt. Schlusslicht SV Aach-Eigeltingen siegt auswärts.

Fußball, Bezirksliga

FC Kluftern

SV Allensbach

4:1 (4:0)

Das Spiel gegen den Tabellenersten SV Allensbach begann für den FC Kluftern verheißungsvoll: In der 3. Minute wurde Strobel nach einer Backert-Hereingabe sträflich allein gelassen und hatte keine Mühe, den Ball im langen Eck zu versenken. Die Gäste versuchten, den Rückstand auszugleichen, konnten sich aber gegen die gut stehende Abwehr nicht durchsetzen. Besser machte es die Heimelf. Backert legte quer in die Mitte auf Koch, und dieser traf zum 2:0. Der FCK war nun wie im Rausch: Duske wurde an der Strafraumgrenze gefoult und Spielertrainer Backert traf mit einem gefühlvollen Heber über die Mauer zum 3:0. Die Gäste wirkten geschockt. Wiederum wurde Backert auf der halblinken Position freigespielt und sein strammer Linksschuss schlug im kurzen Eck zum 4:0 ein. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste alles auf eine Karte. Kluftern boten sich weitere Konterchancen: Strobel, Duske und der eingewechselte Kirsan verfehlten ihr Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite vereitelte Schnell einen Fernschuss zum Eckball – die folgende Hereingabe köpfte Binder zum 4:1 ein. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg. (tr)

Tore: 1:0 (3.) Strobel, 2:0 (13.) Koch, 3:0 (20.) Backert, 4:0 (23.) Backert, 4:1 (79.) Binder. – SR: Traub (Ehingen/Donau). – Z: 90.

FC Hilzingen

SC Gottmadingen-Bietingen

1:2 (0:1)

Die Anfangsminuten im Derby zwischen dem FC Hilzingen und dem SC Gottmadingen-Bietingen waren erfolgsversprechend für die Gastgeber. Nach fünf Minuten ging ein abgefälschter Schuss von Endres nach einem Freistoß von Holzreiter knapp daneben. Der FC Hilzingen verpasste es, die Führung zu erzielen. Dann fiel in der 16. Minute das überraschende 0:1, als nach einer Flanke in den Strafraum zu kurz abgewehrt wurde und Magro den Ball direkt nahm. Die Gäste hatten nun die besseren Chancen in dem kampfbetonten Spiel mit vielen Unterbrechungen und Nickligkeiten. Nach der Pause war die Partie wieder ausgeglichener, der FC begann mit zwei tollen Möglichkeiten, doch Fuchs im Gästetor war ein sicherer Rückhalt. Die Hilzinger drängten auf den Ausgleich, doch wieder baute der SC die Führung aus. Diesmal traf Heuel, nachdem die FC-Abwehr den Ball unglücklich abgefälscht hatte. Zwar hatten die Hausherren mehrfach Möglichkeiten, aber die gut eingestellte Gästeabwehr war zur Stelle. In den Schlussminuten gab es beste Chancen auf beiden Seiten. Ein Seitfallzieher von Gästespieler Nguyen Dinh landete auf der Latte, ehe Hägele in der Schlussminute den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. In der Nachspielzeit wäre Jeckl fast der Ausgleich gelungen, doch es blieb beim nicht unverdienten Gästesieg.

Tore: 0:1 (16.) Magro, 0:2 (58.) Heuel, 1:2 (89.) Hägele. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 250.

SV Mühlhausen

FC Öhningen-Gaienhofen

1:2 (0:1)

Nach neun ungeschlagenen Spielen in Folge riss die Serie des SV Mühlhausen. Der FC Öhningen-Gaienhofen war von Beginn an besser im Spiel und der Gastgeber zu passiv. Nach 15 Minuten tauchte Neziri allein vor dem Torwart auf, scheiterte aber. Ein Kopfball von Weissmann ging knapp am Tor vorbei. Nach 27 Minuten schob Stegmann einen harmlosen Ball zum 0:1 ins Tor, weil Heizmann zögerte. Der SV Mühlhausen nahm sich nach der Pause viel vor, jedoch kamen die Gäste zum ersten Abschluss durch Nichita. Eine Flanke des gerade eingewechselten Michalski landete am Pfosten. Der SV Mühlhausen wurde gefährlich durch Standards. Gutacker zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Labusch zum 1:1. Gutacker hatte bei seinem Comeback nach sechs Monaten Verletzungspause die Führung auf dem Fuß, zögerte aber zu lange. So setzte der FC mit einem Konter in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Roxin setzte sich durch und schlenzte den Ball unhaltbar zum Siegtreffer ins Tor. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen.

Tore: 0:1 (27.) Stegmann, 1:1 (81.) Labusch, 1:2 (90.+2) Roxin. – SR: Teufel (Konstanz). – Z: 220.

SG Reichenau/Walds.

TSV Konstanz

1:2 (0:1)

Nach verhaltenem Beginn beider Mannschaften zeigten die Gäste die ersten nennenswerten Aktionen. Nach einem Ballverlust der SG Reichenau/Waldsiedlung schaltete der TSV Konstanz schnell um, und mit einem langen Ball war die Abwehr der SG ausgehebelt. Bongiovanni vollstreckte zum 0:1. Danach kamen die Hausherren auch zu Chancen. Nach einem Freistoß von Felix Eiermann und anschließendem Gewühl im Strafraum der Gäste brachte Herdern den Ball nicht über die Linie. Das Heimteam kam gut aus der Kabine und hatte durch Felix Eiermann zwei Chancen. In dieser Drangperiode schlossen die Gäste einen Konter zum 0:2 ab. Maer setzte sich über die linke Seite durch. Wolkov parierte seinen Schuss, doch Bongiovanni nutzte den Abpraller. Die SG kam kurz vor Schluss noch zum Anschlusstreffer durch einen Elfmeter durch Weltin. Es blieb beim nicht unverdienten 1:2 für den TSV Konstanz. (rb)

Tore: 0:1 (31.) Bongiovanni, 0:2 (55.) Bongiovanni, 1:2 (90./FE) Weltin. – SR: Klaiber. – Z: 120.

SV Denkingen

TSV Aach-Linz

2:2 (2:1)

Mit dem ersten Angriff hatte Tino Wagner den Führungstreffer für den SV Denkingen auf dem Fuß, seinen Schuss aus kurzer Distanz parierte der Aach-Linzer Torhüter Patrick Lohr. Auf der Gegenseite sah Alexander Schnetzler, dass Ingo Schwägler zu weit vor seinem Tor stand. Sein Schuss aus gut 40 Metern ging aber knapp über den Kasten. Nach einem Eckball klärte ein Feldspieler einen Kopfball von Steffen Allgaier vor der Torlinie. Der daraus resultierende Eckball brachte das 1:0 durch Florian Bezikofer. Der gefoulte Alexander Schnetzler schlenzte einen Freistoß unhaltbar zum 1:1 ins Tor. Wiederum nach einem Eckball war Bezikofer am kurzen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle – 2:1. Nun beruhigte sich das Spiel. Nach einem langen Ball profitierte Marcel Bücheler kurz nach der Pause von einem Stellungsfehler in der SVD-Hintermannschaft und erzielte den Ausgleich. Denkingen investierte nun mehr ins Spiel, der TSV war durch Konter und Standards brandgefährlich. In der 68. Minute traf Wagner nur die Latte. Aufregung noch einmal kurz vor Spielende, als Bezikofer im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus.

Tore: 1:0 (15.) F. Bezikofer, 1:1 (20.) Schnetzler, 2:1 (25.) F. Bezikofer, 2:2 (48.) Bücheler. – SR: Küchler (Mühlhausen-Ehingen). – Z: 300.

SV Deggenhausertal

SC Pfullendorf II

3:1 (1:0)

Der SV Deggenhausertal und der SC Pfullendorf II zeigten ein sehr intensives Bezirksligaspiel. Bereits nach zwei Minuten zielte Daniel Seubert nur knapp am Gästetor vorbei. In der 17. Minute scheiterte Seubert am glänzend reagierenden Gästekeeper Imeri. Auf der anderen Seite verhinderte Bentele gegen Keller die Gästeführung (26.). Kurz vor der Halbzeit traf Rilli per Strafstoß zum 1:0. Auch nach Wiederanpfiff versuchten die Platzherren Druck zu machen, bevor in der 49. Minute die kalte Dusche folgte: Einen Konter vollendete Werne aus vollem Lauf zum 1:1. Fast im Gegenzug wurde erneut Maag vom Gästekeeper zu Fall gebracht. Auch dieses Mal vollstreckte Rilli sicher. In der 65. Minute verhinderte zunächst Bentele gegen Weinberger den Ausgleich, während im direkten Gegenzug Imeri gegen Maag mit einer Glanzparade rettete. In der 72. Minute erzielte Rilli nach einer Maßflanke von Daniel Seubert mit einem herrlichen Volleyschuss seinen dritten Treffer. Die Partie blieb bis zum Ende spannend, Tore fielen aber keine mehr.

Tore: 1:0 (45.+1/FE) Rilli, 1:1 (49.) Werne, 2:1 (51./FE) Rilli, 3:1 (72.) Rilli. – SR: Riedle (Buchheim). – Z: 130.

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

Hattinger SV

1:1 (0:1)

Beiden Teams war zu Beginn anzumerken, dass sie im Abstiegskampf stecken. Viele Fehler prägten die Partie. Nach zwölf Minuten verteidigte die Heimelf einen Eckball zu passiv, sodass Pitzner zur Führung einköpfen konnte. Günzel hatte die Chance zum Ausgleich, doch der Ball flog knapp am Tor vorbei. Im zweiten Durchgang hätten die Gäste aus Hattingen das Spiel entscheiden müssen, sie scheiterten aber zweimal an der Latte. Lipiec scheiterte für die FSG Zizenhausen/Hi/Ho per Freistoß an einer schönen Parade Fürderers. Eine Viertelstunde vor Schluss bediente Daniel Matt per Flanke Akkol, der mit dem Kopf den verdienten Ausgleich erzielte. In der hektischen Schlussphase wurde ein Hattinger des Feldes verwiesen, ein weiterer hatte nach einer Tätlichkeit Glück, dass er nur Gelb sah. Am Ende bleibt ein Punkt für beide Teams, mit dem keiner so richtig glücklich ist. (df)

Tore: 0:1 (15.) Pitzner, 1:1 (75.) Akkol. – SR: Salwik (Salem). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (83.) für Abinik (Hattinger SV).

SV Orsingen-Nenzingen

SV Aach-Eigltingen

1:3 (1:2)

Im Derby zwischen Orsingen-Nenzingen und Aach-Eigeltingen schob Frederik Edbauer früh zum 0:1 ein. Die Gastgeber kamen nach einer Viertelstunde zur ersten Torchance, als Cronsfoth einen Kopfball von Christopher Schneider mit einer Glanzparade über die Latte lenkte. Bei einem Konter bediente Markus Rauch in der Mitte erneut Edbauer, der zum 0:2 traf. Danach scheiterte Dominik Maier am gut reagierenden Gästetorhüter. Orsingen-Nenzingen erhöhte den Druck und Riedmüller traf den Pfosten, der Nachschuss von Zehender touchierte die Querlatte. In der 32. Minute erzielte Dominik Maier nach Zuspiel von Zehender das 1:2. Nach der Pause konterten die Gäste, und Luhr erzielte das 1:3. In der 65. Minute lenkte Cronsfoth einen Kopfball über die Latte. In der 78. Minute wurde Christopher Schneider im Strafraum gefoult. Den Strafstoß setzte Zehender an den Innenpfosten, der Ball sprang ins Feld zurück. In der 82. Minute schoss Durner aus kürzester Entfernung über das Gästetor. In den Schlussminuten setzten die Gastgeber alles auf eine Karte, kamen aber zu keiner nennenswerten Torchance mehr. (ks)

Tore: 0:1 (4.) Frederik Edbauer, 0:2 (23.) Frederik Edbauer, 1:2 (32.) D. Maier, 1:3 (57.) Luhr. – SR: Rudoll (Bitz). – Z: 210.

TuS Immenstaad

FC Überlingen

2:2 (1:1)

In einer von Beginn an spannenden Begegnung gehörten den Gästen aus Überlingen die ersten 20 Minuten. In der 5. Minute erzielte Buzhghulashvili nach einem Eckball das 0:1. Als Gästetorhüter Palmy-Hockl nach 27 Minuten beim Herauslaufen zögerte, nahm Jonas Heberle dieses Geschenk dankend an und hob den Ball zum Ausgleich in die Maschen. Kurz vor der Pause lenkte der überragende Negrassus im TuS-Tor einen strammen Distanzschuss gerade noch an die Latte. Nach 68 Minuten dann die erste klare Konterchance für die Gastgeber, aber David Hofstetter scheiterte am guten Reflex von Palmy-Hockl. Als nach 82 Minuten Riegger auf Heberle flankte, erzielte dieser das 2:1. Danach versuchten es die Gäste mit der Brechstange. Als alles auf einen Heimsieg des TuS hindeutete, entschied der ansonsten gut leitende Schiedsrichter in der Nachspielzeit nach einer harmlosen Situation auf Strafstoß für die Gäste, den Kuczkowski zum gerechten 2:2 verwandelte. (cmu)

Tore: 0:1 (5.) Buzhghulashvili, 1:1 (27.) Heberle, 2:1 (82.) Heberle, 2:2 (90.+1/FE) Kuczkowski. – SR: Weingarten (Radolfzell). – Z: 130.