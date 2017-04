Fußball SV Allensbach übernimmt die Tabellenspitze

FC Überlingen patzt in der Fußball-Bezirksliga und gibt die Spitzenposition ab. Der SVA nutzt die Gunst der Stunde mit einem Heimsieg. Verfolger Denkingen siegt beim FC Öhningen-Gaienhofen

Fußball, Bezirksliga

SV Allensbach

TuS Immenstaad

2:0 (0:0)

Auf dem Sportplatz am Riesenberg entwickelte sich ein schwaches Bezirksligaspiel zwischen dem SV Allensbach und dem TuS Immenstaad. Die Gäste versuchten, mit langen Pässen vor das Tor zu kommen, was ihnen im ersten Abschnitt häufig gelang. Immenstaad hätte in Führung gehen müssen, der TuS ging mit seinen Chancen jedoch zu fahrlässig um. Wer sich von der Heimmannschaft mehr erhofft hatte, wurde enttäuscht. In der 60. Minute war es Raff, der aus 20 Metern einfach draufhielt. Negrassus sah bei dem zentralen Schuss äußerst unglücklich aus und ließ den Ball zum 1:0 ins Tor fallen. Auch beim zweiten Treffer war der Gästetorhüter maßgeblich beteiligt, als er Felix Flesch im Strafraum von den Beinen holte. Raff verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Durch die Niederlage des FC Überlingen haben die Allensbacher Platz eins übernommen.

Tore: 1:0 (60.) Raff, 2:0 (78./FE) Raff. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 130.

FC Öhningen-Gaienhofen

SV Denkingen

0:1 (0:0)

Verhaltener Beginn von beiden Teams, die darauf bedacht waren, keinen Gegentreffer zu kassieren. Die erste Torchance hatte der Gast aus Denkingen, als eine Flanke auf Bezikofer durch dessen Absatztrick in den Armen von Weiermann landete. Kurz darauf erzielte Mladoniczky das 1:0, welches der Schiedsrichter aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung abpfiff. Auch zwei weitere vielversprechende Angriffe des FC Öhningen-Gaienhofen wurden abgepfiffen. Im weiteren Spielverlauf tat sich wenig, und so wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt. Auch die zweite Hälfte war geprägt von beidseitigen Fehlpässen und ohne zwingende Torchancen. Nach zu laschem Abwehrverhalten der Gastgeber nahm sich Wagner aus halblinker Position ein Herz und hämmerte den Ball unhaltbar für Weiermann zum 0:1 in den Winkel. Jetzt hatten die Gäste ihre stärkste Phase und kontrollierten Ball und Gegner. So dauerte es bis zur 78. Minute, ehe die Gastgeber durch Gutzentat wieder eine Torchance hatten, die jedoch in den Händen von Schwägler im Tor der Gäste landete. Wiederum konnte Schwägler einen Steilpass auf Mladoniczky Zentimeter vor dem Stürmer abblocken und zur Ecke klären. Mladoniczky hatte den Ausgleich auf dem Fuß, als er von Massler bedient wurde und den Ball aus 16 Metern direkt in die Arme des Gästekeepers hämmerte. In der Nachspielzeit hätte Allgaier alles klar machen können, doch sein Flachschuss strich knapp am Pfosten vorbei. So blieb es beim 0:1.

Tor: 0:1 (55.) Wagner. – SR: Teufel (Konstanz). – Z: 150.

FC Überlingen

FC Hilzingen

3:4 (0:2)

In der ersten Halbzeit boten die beiden offensiv ausgerichteten Mannschaften ein abwechslungsreiches Spiel. Dem FC Überlingen fehlte aber zunächst die spielerische Linie, während die Gäste aus Hilzingen mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie kamen. Als in der 26. Minute der Ball zum ersten Mal im Überlinger Tor landete, verwehrte der Schiedsrichter dem Treffer wegen eines Foulspiels die Anerkennung. Kurz vor der Halbzeit nutzte Hilzingen die Unentschlossenheit der Überlinger Hintermannschaft nach zwei Eckbällen zum 0:2. Als Drochula in der 53. Minute einen Konter zum dritten Hilzinger Treffer abschloss, schien das Spiel gelaufen. Danach schien Überlingen aber aufgewacht zu sein. Zwei Treffer von Kuczkowski nach sehenswerten Spielzügen in der 59. und 63. Minute brachten die Mannschaft zunächst wieder ins Spiel. Den Freudentaumel nach dem zweiten Treffer nutzte Endres für die Gäste unmittelbar nach dem Anspiel zum 2:4, ohne dass ein Überlinger den Ball berührt hatte. In der 71. Minute kam der Gastgeber durch Cardoso zum neuerlichen Anschlusstreffer. Die restliche Spielzeit bemühte sich Überlingen mit aller Macht, zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Mit Glück und Geschick brachte Hilzingen den Vorsprung aber über die Zeit. (gh)

Tore: 0:1 (43.) Wochner, 0:2 (45.) Endres, 0:3 (53.) Drochula, 1:3 (59.) Kuczkowski, 2:3 (63.) Kuczkowski, 2:4 (64.) Endres, 3:4 (71.) Cardoso. – SR: Rommel (Stockach). – Z: 130.

SC Gottmadingen-Bietingen

SG Reichenau/Waldsiedlung

2:0 (2:0)

Der SC Gottmadingen-Bietingen hat sich den 2:0-Erfolg über den Aufsteiger von der Reichenau in der ersten Halbzeit verdient. Zunächst musste Nitsch per Faustabwehr klären (3.), dann ging ein Kopfball von Heuel knapp über das Gästetor. In der 10. Minute zögerte – wie so oft in diesem Spiel – die Heimelf beim Abschluss. Die Gäste kamen zu einem guten Distanzschuss von Felix Eiermann (14.) und einem gefährlichen 25-Meter-Freistoß von David Blum. Drei Minuten später ein guter SC-Spielzug, erneut ohne Torabschluss. Die Aktionen wurden beidseitig sehr ungenau. Dann hebelte Heuel die Abwehr aus und Viet Nguyen traf zum 1:0. Zwei Minuten später hatte der SC beim Abschluss von Ochs Glück. Viet Nguyen vernaschte die SG-Abwehr auf der Grundlinie und Bastian Schmittschneider nutzte den Rückpass zum 2:0. Nach der Pause kam der SC nicht mehr ins Spiel und wurde in die eigene Hälfte gedrängt. Ein missglückter Abschluss in der 61. Minute und ein 28-Meter-Freistoß von Christian Hock (65.) knapp neben das Tor blieben die einzigen Aktionen vor dem Gästetor. Bis auf einen knapp verzogenen Freistoß in der 87. Minute war das SC-Tor trotz Dauerbelagerung nie ernsthaft in Gefahr. (re)

Tore: 1:0 (33.) Viet Nguyen, 2:0 (39.) Schmittschneider. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z: 100.

Hattinger SV

SV Deggenhausertal

0:3 (0:1)

Bereits in der ersten Minute erzielte Rilli den Führungstreffer für die Gäste aus dem Deggenhausertal. Die Abwehr des Hattinger SV reklamierte vergeblich Abseits. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe sich der HSV von diesem Schock erholte. Beadini hatte nach einem Eckball die erste große Chance, doch er traf nur das Außennetz. Kurz darauf scheiterte Seyfried an SVD-Torhüter Bentele. In der Folgezeit hatten die Hausherren Chancen durch Erzengin und Bagci. In der 38. Minute parierte HSV-Keeper Fürderer glänzend gegen Rilli. Nach der Pause machte der Hattinger SV weiterhin Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive des SV Deggenhausertal ließ jedoch nur wenig zu. Nach einem Zweikampf im Strafraum des HSV zeigte Schiedsrichter Streibert auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Torjäger Rilli souverän zum 0:2. In der 63. Minute entschied Maag die Partie mit dem 0:3 nach einem Abspielfehler im Spielaufbau. In der Schlussphase verwalteten die Gäste das Spiel und brachten die Führung über die Zeit.

Tore: 0:1 (1.) Rilli, 0:2 (60./FE) Rilli, 0:3 (63.) Maag. – SR: Streibert (Konstanz). – Z: 100.

TSV Aach-Linz

FC Kluftern

2:0 (1:0)

Bei tollem Fußballwetter empfing der TSV Aach-Linz den FC Kluftern. Der Gastgeber hatte einiges gutzumachen, und das merkte man auch von Beginn an. Kluftern unterschätzte die Hausherren jedoch keinesfalls und setzte gut dagegen. So gestaltete sich vom Anpfiff weg eine konzentrierte und temporeiche Partie. Aach-Linz hatte in der ersten Halbzeit die besseren Anlagen. Beide Abwehrreihen standen gut, so hatten es die Offensivabteilungen schwer. Die Aggressivität des Aach-Linzer Angriffs machte ein ums andere Mal den Unterschied aus. In der 14. Minute setzte Schnetzler den einlaufenden Bücheler in Szene, dieser wurde in letzter Sekunde am Abschluss gehindert. Direkt danach setzte Schnetzler einen Freistoß an die Latte. In der 23. Minute dann wieder ein starker Angriff der Hausherren. Senol Yildiz und Bücheler im Doppelspiel, Yildiz konnte nur unfair vom Ball getrennt werden, und es gab Elfmeter für Aach-Linz. Kapitän Staykov verwandelte sicher. Aber auch Kluftern spielte gut nach vorne. In der 40. Minute setzten die Gäste eine Flanke per Kopf an die Latte. Die bis dato beste Chance zum Ausgleich. Nach der Pause war das Tempo etwas raus. Beide Mannschaften taten sich zunächst schwer, Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Kluftern gelang offensiv nicht allzu viel, Aach-Linz war ab der 70. Minute wieder etwas agiler und hatte durch Senol und Süle Yildiz gute Torchancen. Die TSV-Abwehr um Jäger und Kahl half ihrem Torwart, die Null zu halten. Für die Entscheidung sorgte Schnetzler, der in der 75. Minute einen Freistoß aus 35 Metern im Tor versenkte. Danach war die Luft bei den Gästen raus. Am Ende siegte der TSV Aach-Linz verdient. (ad)

Tore: 1:0 (23./FE) Staykov, 2:0 (75.) Schnetzler. – SR: Maier (Sigmaringen). – Z: 170.

TSV Konstanz

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

5:2 (2:2)

In einem packenden Bezirksligaspiel hatte der TSV Konstanz gegen die FSG Zizenhausen/Hi/Ho schon in der 1. Minute eine Riesenchance durch Egbo, doch der Gästetorwart parierte den Versuch. In der 7. Minute fischte der Keeper einen Freistoß aus 18 Metern von Da Silva raus. In der 11. Minute war er aber machtlos, als Thaci auf Zuspiel von Egbo den Ball zum 1:0 ins Tor lupfte. In der 38. Minute schloss Da Silva ein Solo mit einem satten Schuss zum 2:0 ab. Zwei Minuten später verkürzte Matt mit einem Foulelfmeter auf 1:2. In der 43. Minute vergab Da Silva freistehend vor dem Tor eine Chance kläglich, ebenso eine Minute später Egbo. Im Gegenzug gab es wieder Elfmeter für die Gäste. Matt traf zum Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging ein Schuss von Sahin knapp vorbei (47.). In der 53. Minute machte er es besser, als er auf Zuspiel von Maer zum 3:2 traf. In der 55. Minute gab es einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Da Silva erhöhte auf 4:2. In der 59. Minute wurde ein Kopfball von Konay auf der Linie geklärt. In der 60. Minute bediente Maer wieder Sahin, der den Treffer zum 5:2-Endstand erzielte.

Tore: 1:0 (11.) Thaci, 2:0 (38.) Da Silva, 2:1 (40./FE) Matt, 2:2 (45./FE) Matt, 3:2 (53.) Sahin, 4:2 (55./FE) Da Silva, 5:2 (62.) Thaci. – SR: Rebholz (Albstadt). – Z: 50.

SV Aach-Eigeltingen

SV Mühlhausen

1:2 (0:1)

Nach einer Schweigeminute für ein verstorbenes langjähriges Mitglied des SV Aach-Eigeltingen begann der Gastgeber druckvoll. Die erste Chance erarbeitete sich aber der Gast aus Mühlhausen, Cronsfoth war jedoch auf dem Posten. In der 17. Minute konnte er sich ein weiteres Mal auszeichnen, als er einen Freistoß mithilfe des Pfostens klärte. Aach-Eigeltingen hätte kurz darauf in Führung gehen können, doch der Lupfer von Parilla ging denkbar knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause war es dann wieder der Gast, der auf die Führung drückte. In der 44. Minute konnte Cronsfoth noch überragend aus kürzester Distanz gegen Utz klären. In der nächsten Situation blieb ein Spieler nach einem harten Zweikampf liegen. Der Gast spielte weiter und Marks zimmerte einen Querpass unter die Latte. Der Heimelf merkte man den Willen an, und sie kam nach der Pause zu guten Chancen. Eine davon vergab Edbauer, als er knapp neben das Tor zielte. Ein Freistoß von Rauch konnte Heizmann noch klären. Die darauffolgende Ecke konnte Edbauer aber zum 1:1 abschließen. Der SV Mühlhausen kam durch die einzige Chance im zweiten Spielabschnitt nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum glücklichen Führungstreffer. Aach-Eigeltingen rannte weiter an, ein weiteres Tor aber wollte nicht gelingen, und die Konter der Gäste konnten gestoppt werden. Somit blieb es beim 1:2. (bb)

Tore: 0:1 (45.) Marks, 1:1 (58.) Frederik Edbauer, 1:2 (65.) Labusch. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 100.

SC Pfullendorf II

SV Orsingen-Nenzingen

2:3 (1:3)

Nichts für schwache Nerven war das hart umkämpfte Duell zwischen dem SC Pfullendorf II und dem SV Orsingen-Nenzingen. Wie im Hinspiel hatten die Hegauer das glücklichere Ende für sich. Noch nicht voll auf der Höhe erwies sich der Gastgeber nach 13 Minuten, als nach einem Ballverlust die Gäste blitzschnell konterten und Dominik Maier nach Zuspiel von Schwarz SCP-Keeper Gentian Imeri umkurvte – 0:1. Auch in der Folge leistete sich der Gastgeber zu viele Nachlässigkeiten. Diese bestrafte Maier nach einer schönen Kombination mit dem 0:2 (24.). Für den SCP hätte es noch dicker kommen können, wäre vier Minuten später nicht Marco Knobelspies mit seinem harten Strafstoß an Imeri im Pfullendorfer Kasten gescheitert (28.). Hoffnung schöpfte die Verbandsliga-Reserve nach einer halben Stunde, als Patrick Arndt Schlussmann Alexander Fackler mit einem Freistoß aus 23 Metern alt aussehen ließ. Nun wurden die Linzgauer besser, Lukas Stützle verzog nach schöner Vorarbeit von Slawig aber (38.). Im Gegenzug parierte Imeri einen Riedmüller-Freistoß prächtig. Erst parierte Imeri aus spitzem Winkel gegen Maier, Knobelspies konnte dann aber unbedrängt zum 1:3 abstauben (40.). Kurz vor der Pause hätte Daniel Holzmann verkürzen können – drüber (45.). Nach der Pause verlor die Gästeelf den Faden, aber auch der SCP erwischte keinen sonderlich guten Tag. Der Partie wurde zusehends hektischer. Alexander Manner (58./SVO) und Christian Trisner (62./SCP) mussten mit der Ampelkarte zum Duschen. Die Partie entwickelte sich in der Schlussphase zum offenen Schlagabtausch. Die Pfullendorfer mussten erhöhtes Risiko gehen und kamen zwölf Minuten vor Schluss zum 2:3-Anschlusstreffer, als A-Juniorenspieler Loris Teiber nach Kopfballverlängerung von Stützle die Nerven behielt. Der Ausgleich lag in der Luft, doch die beste Pfullendorfer Möglichkeit parierte Fackler gegen Stützle (86.). (stl)

Tore: 0:1 (13.) Maier, 0:2 (24.) Maier, 1:2 (31.) Arndt, 1:3 (40.) Knobelspies, 2:3 (79.) Teiber. – SR: Würzer (Salem). – Z: 60. – Bes. Vork: Gelb-Rot (58.) für für Manner (SV Orsingen-Nenzingen) und (62.) für Trisner (SC Pfullendorf II).