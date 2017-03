SV Allensbach rutscht ab

Die Allensbacher Handballerinnen sind nach der 28:31-Niederlage beim Spitzenreiter SC Korb nur noch auf Platz vier der 3. Liga.

Handball, 3. Liga Frauen

SC Korb

SV Allensbach

31:28 (16:15)

Der SV Allensbach musste am Sonntag nach dem Spiel gegen den Spitzenreiter SC Korb erneut ohne Punkte in der Ferne die Heimreise an den Bodensee antreten. Dabei waren die Allensbacherinnen in Korb nah' dran, die Negativserie in fremden Hallen zu beenden. Hatte SVA-Trainer Claus Ammann vor dem Spiel gegen Korb die Partie noch als „ein Spiel wie jedes andere“ tituliert, sprach er nach dem Schlusspfiff von einem „Spitzenspiel mit unheimlich hohem Tempohandball und großer kämpferischer Einstellung beider Teams“. Beide Mannschaften wollten sich im Duell Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten nichts schenken, schließlich geht es im Endspurt der Saison um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

So ging es fulminant los auf dem Parkett, als Korb nach kurzem Schlagabtausch in der 9. Minute mit drei Treffern in Folge mit 6:3 in Führung ging. Allensbach reagierte und glich mit Treffern von Steffi Hotz, Nadja Greinert und Sarah Rothmund zum 6:6 aus. Nach mehreren Führungswechseln konnte der SC Korb schließlich mit einem 16:15-Vorsprung in die Halbzeitpause gehen. Bis dahin hatten die Gäste vom Bodensee deutlich den Willen gezeigt, ihre starke Leistungen in heimischer Halle im Spiel gegen Korb auch auf fremden Parkett abzurufen.

Nach dem Seitenwechsel konnte der Tabellenführer sich ein leichtes Übergewicht erspielen und die Führung in der 51. Minute sogar auf 27:21 ausbauen. „Korb hat uns taktisch geschickt in zu viele Fehler hineingezwungen“, analysierte Ammann den kurzen Einbruch des Allensbacher Spiels. „Im Endeffekt waren auch noch die besseren Wechselmöglichkeiten der Korber entscheidend.“ Doch seine Mannschaft gab sich nicht auf, und so starteten die Allensbacherinnen in der Schlussphase eine Aufholjagd. Als Sarah Rothmund in der 57. Minute auf 27:29 verkürzte, war eine Wende des Spiels in greifbarer Nähe. Doch ein Korber Doppelschlag zum 31:27 in der 59. Minute brachte die endgültige Entscheidung. „In den entscheidenden Momenten haben wir immer wieder Fehler gemacht, die uns dann zurückgeworfen haben. So auch gegen Spielende, nachdem wir uns wieder herangekämpft hatten“, kommentierte Ammann die Schlussphase, und fügte hinzu: „Unter dem Strich war Korb heute auch den Ticken besser.“

Für den SV Allensbach bedeutet die Niederlage nicht nur das Abrutschen von Platz zwei auf vier, sondern wohl auch das Ausscheiden aus dem Rennen um die Meisterschaft. Zwar kann die Mannschaft vom Bodensee rechnerisch diese noch gewinnen, doch hat der SC Korb nach dem Sieg nicht nur drei Punkte mehr auf dem Konto, sondern auch ein Spiel weniger bestritten als der SVA. In eigener Hand haben es die Allensbacherinnen somit nicht mehr, sondern müssen jetzt hoffen, dass Korb von den fünf restlichen Partien nicht mehr als zwei gewinnt – unter der Prämisse, das der SVA in den letzten vier Spielen keinen Punkt mehr abgibt und Möglingen sowie Gröbenzell Federn lassen.

SV Allensbach: Wörner, Lukau (Tor); Lizureck (4), Rothmund (7), Willauer (1), Müller, Bickel (1), Greinert (6), Hotz (5), Baur (1), von Kampen, Gaus, Hübner (3).