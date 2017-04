Handball SV Allensbach: mit Humba in den Handball-Ruhestand

Das letzte Heimspiel gegen Pforzheim bildet einen passenden Rahmen für den Abschied der beiden Steffis beim SV Allensbach

Frauenhandball, 3. Liga: Große Spieler, große Gesten. Unvergessen, wie sich Günter Netzer 1973 im DFB-Pokal-Finale selbst eingewechselt hat. Noch souveräner ist, wer sich selbst auswechseln darf. Neun Minuten sind noch bis zur Pause zu spielen in der Partie zwischen dem SV Allensbach und der HSG TB/TG 88 Pforzheim. Steffi Hotz bedeutet Trainer Claus Ammann mit einer Geste, dass es jetzt doch genug ist – und wenig später darf die Spielmacherin auf der Bank Platz nehmen. Für die 29-Jährige steht die zwölf Jahre jüngere Chiara Baur auf dem Parkett.

Ein Generationswechsel mit Symbolcharakter, denn es ist das letzte Heimspiel für Hotz, die seit 2009 die Nummer 9 im Allensbacher Rückraum trägt. Nach dieser Saison ist für sie Feierabend im Hühnerstall, ebenso wie nach fünf Jahren beim SVA für Torhüterin Steffi Neumann. Die beiden Steffis, von allen nur Hotzi und Fritzi genannt, zeigen vor allem in der ersten Hälfte, was dem SV Allensbach fehlen wird. Bei der Abschiedsvorstellung in eigener Halle steht das Duo gegen den Tabellenletzten aus Pforzheim in der Startformation. Nach 35 Sekunden bereitet Hotz das 1:0 von Julia Willauer vor, keine Minute später erzielt sie selbst mit einem Unterhandwurf das 2:0. Torgefährlich vorne, und hinten sorgt die 29-Jährige im Mittelblock gemeinsam mit Svenja Hübner dafür, dass die Gästetorjägerin Anika Henschel kaum einen Stich machen kann.

Wenn dann doch mal ein Wurf seinen Weg durch die SVA-Deckung findet, dann wartet ja immer noch Neumann zwischen den Pfosten. Sagenhafte 13 Paraden stehen vor der Pause in ihrer Bilanz, darunter ein Siebenmeter. Zudem bereitet die Torfrau mit ihren präzisen Gegenstoßpässen drei Treffer vor. Hotz kommt bis zu ihrer netzeresken Auswechslung auf vier eigene Tore und sechs Assists.

Nach der Halbzeit darf Hotz in der 38. Minute wieder rein, während Neumann gerade ihren zweiten Siebenmeter pariert. Die Luft ist da längst draußen aus dem Spiel. Zu deutlich haben die Allensbacherinnen das Geschehen im Griff. Fünf Paraden kommen bei Neumann dazu, drei Tore und drei Vorbereitungen bei Hotz. Nach dem Abpfiff machen sie gemeinsam für die Fans die Vorsängerinnen beim Humba. „Es hat noch mal sehr viel Spaß gemacht vor diesem Publikum. Es hat alles super funktioniert, ein perfekter Abschied“, freut sich Hotz, und auch Neumann ist zufrieden. „Schön“, sagt sie. „Es hat alles gepasst.“

Die begeisterte Fußballerin wird im Sommer den „Wechsel vom Leistungssport zum Breitensport“ vollziehen, wie die Berlinerin sagt. Dann wird sie sich beim Landesligisten SV Litzelstetten „als Feldspielerin austoben“, für den sie in den vergangenen Jahren schon im Einsatz war, wenn es die Handballkarriere zeitlich zugelassen hat. Einen eigenen Fangesang wie gegen Pforzheim („Fritzi on fire“) wird sie da wohl nicht mehr bekommen. Trotzdem freut sie sich schon auf die nächste Karriere, zumal es bei den Fußballerinnen „auch ein paar Ältere gibt. Da bin ich nicht mehr die Oma“, sagt die 29-Jährige, die dem SVA vielleicht als Jugendtrainerin treu bleiben wird. Hotz möchte dagegen nach einem Vierteljahrhundert als Handballerin „meine freie Zeit genießen. In die Halle zu den Heimspielen werde ich aber kommen und die Mädels von der Tribüne aus unterstützen.“

„Wir verlieren nicht nur zwei wichtige Eckpfeiler auf dem Spielfeld, sondern auch zwei ganz tolle Menschen“, sagt Erich Lauterbach, Vorstand beim für die erste Mannschaft verantwortlichen hsa. Steffi Hotz wollte ihre Handballschuhe bereits im vergangenen Sommer an den Nagel hängen, ließ sich jedoch zu einer weiteren Saison überreden. „Das war wichtig. Dieses Jahr haben wir sie dringend gebraucht mit den ganzen Verletzten und Angeschlagenen“, lobt Trainer Claus Ammann. Steffi Neumann wird er auch neben dem Feld vermissen: „Sie ist eine Persönlichkeit, die wir nicht gerne gehen lassen.“

Noch gehören beide aber zum Kader. Das letzte Saisonspiel bestreitet der Tabellendritte am kommenden Samstag in Kandel. Und in der Trainingswoche zuvor darf sich die Mannschaft der Tradition entsprechend über einen Kuchen von Steffi Hotz freuen, die das 30. Tor gegen Pforzheim erzielt hat. Doch wer weiß? Vielleicht befreit sich die langjährige Führungsspielerin ja von dieser lästigen Pflicht. Günter Netzer hätte sich wahrscheinlich auch niemals an den Herd gestellt, um zu backen.