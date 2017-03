SV Allensbach klettert mit Kraftakt auf Platz zwei

Nach dem umkämpften 28:23-Heimsieg gegen die SG BBM Bietigheim II sitzen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach dem Spitzenreiter SC Korb im Nacken.

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

SG BBM Bietigheim II

28:23 (14:15)

Es bleibt dabei: Heimspieltage sind Feiertage für die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach. Gestern Nachmittag freute sich die Mannschaft von Trainer Claus Ammann vor 400 Zuschauern über einen hart erkämpften 28:23 (14:15)-Sieg gegen die Bundesligareserve der SG BBM Bietigheim. Aus fremden Hallen kehrte das Team zuletzt dreimal mit hängenden Köpfen zurück an den Bodensee, doch wenn es am Riesenberg um Punkte geht, jubeln am Ende fast immer die jungen Damen in Gelb und Blau.

Die Allensbacherinnen, bei denen Lucy Dzialoszynski wegen Schulterproblemen fehlte und Anna Mayer nach langer Pause ihr Heimspiel-Comeback gab, machten – wie immer vor eigenen Fans – ordentlich Tempo. Heimspieltage sind beim SV Allensbach auch eine Garantie für viele Tore. Doch die Gäste, mit etlichen ehemaligen und aktuellen Nachwuchsnationalspielerinnen im Kader angereist, ließen sich nicht abschütteln. Tore fielen im Minutentakt. Die Führung wechselte hin und her, keine Mannschaft konnte sich – abgesehen vom frühen 1:4 (5.) – auf mehr als zwei Treffer absetzen. Die Gastgeberinnen hatten große Probleme mit der resolut zupackenden Bietigheimer Defensive, und weil sie auch beim dritten Versuch nicht merkten, dass Heber gegen die 1,81 Meter große neunfache Nationaltorhüterin Ann-Cathrin Giegerich nicht die beste Idee sind, nahm die SG-Reserve eine 14:15-Führung mit in die Pause. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan im Abwehrzentrum“, sagte Ammann, der umstellte. Mit Erfolg.

Im zweiten Abschnitt ließen es die Mannschaften etwas ruhiger angehen – doch nun stand die Allensbacher Deckung um Torhüterin Steffi Neumann bombensicher. Nur zwei Gegentore aus dem Spiel und zwei Siebenmeter mussten die Gastgeberinnen in den ersten 24 (!) Minuten nach Wiederanpfiff hinnehmen. Schnell wurde aus einem 14:16 ein 18:16-Vorsprung (41.). Die Allensbacher Abwehr hielt weiter dicht, und vorne setzte sich der neue Tabellenzweite – angeführt von Steffi Hotz und Nadja Greinert – ab. Hotz sorgte mit dem 25:19 acht Minuten vor Abpfiff für die Vorentscheidung und Greinert bekam später ein Sonderlob vom Trainer: „Sie hat ein ganz starkes Spiel gemacht und in der wichtigen Phase Verantwortung übernommen“, sagte Ammann.

Als die Gäste auf eine offene Deckung umstellten, wurde es noch einmal etwas spannend (26:22/57.), ehe Hotz mit ihrem elften Tor zum 27:22 alles klar machte. „Es ist uns nicht einfach gemacht worden, aber die kämpferische Einstellung hat 60 Minuten lang gestimmt“, sagte Claus Ammann nach dem 28:23-Erfolg, „auch die Bank hat super mitgearbeitet und gut Stimmung gemacht.“

Dieser Allensbacher Sieg könnte vielleicht besonders wertvoll werden. Der HCD Gröbenzell hatte tags zuvor verloren, sodass der SVA das Team aus Oberbayern wieder überholen und auf Rang zwei hinter dem SC Korb vorrücken konnte. So weit wollte Claus Ammann aber gar nicht schauen. Für den Allensbacher Trainer war es „einfach wichtig, nach den jüngsten zwei Auswärtsniederlagen wieder ein Heimspiel zu gewinnen“.

SV Allensbach: Neumann, Lukau (Tor); Lizureck (1), Rothmund, Willauer (3), Müller (1), Bickel (1), Greinert (6), Hotz (11/5), Baur, von Kampen (2), Mayer, Gaus, Hübner (3). – Z: 400.