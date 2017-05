Handball SV Allensbach jubelt: "Bundesliga, wir kommen!"

Großer Erfolg für den Allensbacher Handball-Nachwuchs: Die A-Jugend sichert sich das Ticket für die Eliteliga

Jugendhandball: Die A-Jugend des SV Allensbach hat sich den Eintrag in die Bücher der Vereinsgeschichte gesichert: Zum ersten Mal hat sich eine Jugendmannschaft für die höchste deutsche Spielklasse qualifiziert. Zunächst stand die Vorqualifikation an. Mit der SG Kappelwindeck/Steinbach und dem TuS Schutterwald traf der SVA auf gleich zwei bekannte, aber unangenehme Gegner in der Gruppe.

Die erste Partie gegen den vermeintlichen Favoriten Kappelwindeck/Steinbach gewann die Mannschaft vom Bodensee mit 20:16. Nach einer kurzen Pause mit dem Spiel der Parallelgruppe ging es gegen den TuS Schutterwald weiter. Aus einer bombenfesten Abwehr heraus mit einer überragenden Zoe Ludwig im Tor überrollte der SVA die Mädels aus der Ortenau mit 32:19. Damit stand Allensbach am Tag darauf im Endspiel gegen die JSG Neckar/Kocher, die sich in der Gruppe gegen den HCD Gröbenzell und die TSG Ketsch behaupten konnte.

Zunächst bot sich ein ähnliches Bild wie beim Spiel gegen Steinbach. Keine Mannschaft wollte so recht aus der Deckung und es war ein Abtasten auf beiden Seiten. Wieder hieß es 8:8 zur Halbzeit. Die starke 3:2:1-Abwehr vor der erneut überragenden Torhüterin Ludwig ließ in Halbzeit zwei nur noch drei Gegentore zu. Angetrieben von einer blendend aufgelegten Hannah Person erzielte der SVA selbst noch neun Tore und schaffte mit einem verdienten 17:11-Sieg die direkte Qualifikation zur weiblichen Jugendbundesliga der Saison 2017/18, was in der Vereinsgeschichte des SVA bislang einmalig ist.

„Das ist sensationell, was die Mädels am Wochenende geleistet haben und die Bestätigung unserer kontinuierlichen Jugendarbeit“, sagte Handball-Abteilungsleiter Christian Heinstadt. „Genau da wollen und müssen wir hin. Wir brauchen den Nachwuchs für unsere Frauen in der 3. Liga und die zweite Mannschaft in der Baden-Württemberg Oberliga. Eine bessere Schule als die Jugendbundesliga gibt es nicht für die Spielerinnen.“ A-Jugend-Trainerin Sonja Pannach, die zeitgleich Teammanagerin der ersten Mannschaft ist, ergänzte: „ Es freut mich sehr für die Mannschaft. Diesen Erfolg hat sie sich hart erarbeitet. Jetzt gilt es für die Nachwuchsspieler des jüngeren B-Jugend-Jahrgangs, am 18. Juni auch die Qualifikation zur Oberliga fix zu machen.“

SV Allensbach: Ludwig, Zöllner, Dubbins (Tor); Allgaier (6), Heinstadt (1), Koch, Wöhr (10), Schwarz (3), Person (9), Baur (10), Espinosa (6/2), von Kampen (14/5), Schmal (5), Lohmüller (1/1), Hautmann (4).