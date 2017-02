SV Allensbach ist bereit fürs Derby im Breisgau

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach spielen bei der HSG Freiburg. Der Spitzenreiter will gegen den Tabellenfünften auch das Rückspiel gewinnen.

Frauenhandball, 3. Liga: HSG Freiburg – SV Allensbach (Samstag, 20 Uhr, Gerhard-Graf-Sporthalle). – Für die Allensbacherinnen ist es mal wieder soweit. Mit der Fahrt in den Breisgau zum Rückspiel gegen die HSG Freiburg erwartet die Mannschaft vom Bodensee die Neuauflage des Südbaden-Derbys. Die Duelle zwischen der HSG und dem SVA sind bisher meist durch knappe Spiele gekennzeichnet gewesen, die letzte Begegnung in der Hinrunde endete mit einem 29:25-Heimsieg für die Allensbacherinnen.

Für die Truppe von Trainer Claus Ammann wäre es auch in der kommenden Begegnung wichtig, als Derbysieger vom Freiburger Parkett zu gehen. Denn nach der unglücklichen Last-Minute-Pleite gegen den TV Möglingen vor zwei Wochen steht der SV Allensbach zwar weiter an der Tabellenspitze, er hat jedoch auch ein Spiel mehr als die Verfolger Möglingen, Korb und Gröbenzell absolviert. Dementsprechend wichtig ist es, Punkte aus dem Breisgau mit an den Bodensee zu bringen.

Für Claus Ammann bietet das Derby in Freiburg jedenfalls „den besten Rahmen“, um die Niederlage gegen Möglingen „wieder zu richten“. Trotzdem kennt der SVA-Trainer die Qualitäten des kommenden Gegners, denn die HSG ist für Ammann „eine gute Mannschaft, die breit aufgestellt ist“. Sein Augenmerk legt der Trainer des SVA auf die HSG-Spielerinnen Nadine Czok und Alice Burgert, welche „überragende Rückraumschützinnen“ seien. Czok ist mit 98 Toren die viertbeste Torschützin der Liga und wird am Samstag die Allensbacher Defensive auf die Probe stellen. Doch das wird nicht die einzige Herausforderung für die Deckung des SVA sein, denn Freiburg wird, wie im Hinspiel, sicherlich häufig vom taktischen Mittel der siebten Feldspielerin Gebrauch machen.

„Freiburg nutzt die siebte Feldspielerin sehr gut, sie haben da ein paar Varianten, diese einzusetzen. Da wird es schwer sein, dagegen zu verteidigen“, mahnt Ammann. Im Hinspiel bekamen die Allensbacherinnen jedoch die zusätzliche Kraft im Angriff gut in den Griff, Torfrau Nathalie Wörner konnte die Spielweise sogar mit drei Treffern ins leere Tor bestrafen. In Freiburg wird es also unter anderem auch darauf ankommen, wie Allensbach die HSG-Offensive kontrollieren kann.

Claus Ammann kann dabei wieder auf Sarah Rothmund zurückgreifen, die gegen Freiburg zu ihrem ersten Spiel im neuen Jahr kommen wird. Verzichten muss der SVA dagegen auf Neuzugang Selin Gaus, die eine noch nicht genau diagnostizierte Verletzung am Knie hat.