Fußball SV Allensbach gewinnt Topspiel in der Fußball-Bezirksliga

Der SV Allensbach hat das vorgezogene Topspiel des 25. Spieltags mit 2:1 gegen den SV Denkingen gewonnen und damit die Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt

Fußball, Bezirksliga

SV Allensbach

SV Denkingen

2:1 (1:0)

Das Spitzenduell hielt nicht, was es versprach. Die Partie war zumeist sehr zerfahren mit vielen Fehlpässen sowie langen Bällen und nur wenigen Torchancen. Die Zuschauer analysierten genüsslich die Wege der auf Zürich anfliegenden Flugzeuge am Himmel statt die Laufwege der Spieler auf dem Kunstrasen. Das erste Highlight brachte in der 31. Minute auch gleich die Führung für die Hausherren. SVA-Torhüter Reichle machte eine Gästechance zunichte, spielte Raff auf der rechten Seite an, der in der Mitte den ewig jungen Grägel bediente. Wenige Monate vor seinem 40. Geburtstag erzielte der reaktivierte Senior trocken das 1:0.

Nachdem sich bis zur Pause nur wenig ereignet hatte, erwischten die Allensbacher einen Blitzstart in den zweiten Abschnitt. 54 Sekunden waren gespielt, als Beisel im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Raff traf per Strafstoß zum 2:0. In der 66. Minute hätte Raff das 3:0 nachlegen können, als er frei an der Strafraumgrenze zum Schuss kam. Der Denkinger Keeper Schwägler parierte den Schuss jedoch glänzend. In der 89. Minute hätte Binder per Freistoß fast das 3:0 nachgelegt, doch wieder war Schwägler zur Stelle. Nachdem Sagur in der 89. Minute nach einem Konter das 2:1 erzielte, musste der Tabellenführer noch etwas zittern, brachte die Führung dann aber auch über die lange Nachspielzeit. (fei)

Tore: 1:0 (31.) Grägel, 2:1 (47./FE) Raff, 2:1 (89.) Sagur. – SR: Friedrich (Konstanz). – Z: 80.