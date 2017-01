Regionalsport SV Allensbach feiert gelungenen Start in die Rückrunde

In einem torreichen Heimspiel setzt sich der Drittliga-Spitzenreiter mit 40:30 gegen Aufsteiger TSV Birkenau durch.

Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach - TSV Birkenau: 40:30 (21:11)

Auch im neuen Jahr geht die Siegesserie des SV Allensbach in heimischer Halle weiter. In einem torreichen Spiel gelang dem Team vom Bodensee gegen Aufsteiger TSV Birkenau ein 40:30-Sieg und damit ein gelungener Start in die Rückrunde. Dabei plagten die Mannschaft von Trainer Claus Ammann vor dem Spiel personelle Sorgen, da Stammspielerin Sarah Rothmund und Neuzugang Chiara Baur nicht einsatzfähig waren. Dafür konnten aber Nathalie Wörner und Denise Lizureck, deren Einsätze noch fraglich gewesen waren, auflaufen. „Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass wir nach der Pause nicht in den Rhythmus finden könnten“, sagte Ammann trotz aller Zuversicht vor der Partie nach gespielten 60 Minuten. Zu Unrecht, wie er zugeben musste, denn seine Mannschaft war „stets konzentriert“ und niemals in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben.

Der Tabellenerste demonstrierte von Beginn an seine Heimstärke. Die erfolgreichste Allensbacher Torschützin Nadja Greinert (insgesamt acht Tore) bejubelte bereits in der 13. Minute ihren fünften Treffer zur klaren 9:5-Führung. Der deutliche Vorsprung wackelte nur kurzzeitig Mitte der ersten Hälfte. Nach einem Timeout in der 17. Minute spielte sich Birkenau durch den Einsatz einer siebten Feldspielerin mit vier Treffern in Folge auf 12:9 heran. „Da braucht man dann drei bis vier Minuten, bis man sich darauf eingestellt hat“, kommentierte Ammann diese Phase. Und so konnte seine Mannschaft nach kurzer Zeit durch drei Tore von Steffi Hotz, Sarina Müller und Julia von Kampen wieder auf 15:9 davonziehen.

Beim Halbzeitstand von 21:11 war das Spiel schon so gut wie in trockenen Tüchern, so dass die Allensbacherinnen in der zweiten Hälfte nur noch geschickt ihren Vorsprung verwalten mussten.

Durch den Sieg gegen Birkenau verteidigte der SV Allensbach seinen Spitzenplatz in der 3. Liga und baute den Vorsprung auf den HCD Gröbenzell, der nur unentschieden gegen Bietigheim spielte, und den TV Möglingen auf drei Punkte aus. Weiterhin stellt die Mannschaft vom Bodensee mit 372 Toren (durchschnittlich 31 pro Spiel) die stärkste Offensive der Liga.

Ein Grund für den Erfolg der Abteilung Attacke beim SVA ist, dass die Spielerinnen ihr Tempo im Spiel nach vorne so gut durchhalten können. Auch ein Verdienst der neuen Zusammenarbeit mit Fitnesstrainern aus Dettingen, wie Ammann glaubt. Jeden Dienstag trainiert die Mannschaft gezielt an der Athletik – was sich seiner Meinung nach auszahlt. „Wir haben jetzt eine gute Grundathletik und laufen da nicht so Gefahr, uns Verletzungen einzufangen“, so Ammann und fährt fort: „Wie die Spielerinnen sich bewegen, das zeugt von gutem Bewegungs- und Gleichgewichtsgefühl. Das ist ein Produkt dieser Zusammenarbeit.“

SV Allensbach: Wörner, Neumann, Lukau (1) (Tor); Lizureck (2), Willauer (6), Müller (2), Bickel (6), Greinert (8/2), Hotz (4/1), Dzialoszynski, von Kampen (2), Gaus (3), Hübner (6).