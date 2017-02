SV Allensbach empfängt TV Brombach am Riesenberg

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach treffen auf den Tabellenzehnten und wollen nach zwei Auswärtsniederlagen zuhause punkten.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TV Brombach (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Wenn der Tabellenerste den Tabellenzehnten empfängt, sollte man meinen, dass der Spitzenreiter entspannt aufspielen kann. Doch nach zwei Niederlagen in Folge trotz anfänglicher Führung muss der SV Allensbach fast zwingend gegen den TV Brombach punkten, um den ersten Platz gegen die Verfolger Möglingen, Gröbenzell und Korb zu verteidigen. So könnte das Spiel am heimischen Riesenberg schnell zu einer Belastungsprobe für das Team vom Bodensee werden.

Vor allem, wenn es sich bei den jüngsten Problemen hauptsächlich um eine Kopfsache handle, wie Trainer Claus Ammann nach der zweiten Niederlage seiner Mannschaft konstatierte. Spielerisch stimmte die Leistung in Möglingen und Freiburg bis auf ein paar Kleinigkeiten, doch es fehlte dem Trainer an Abgebrühtheit, eine Führung zu halten und damit Punkte zu holen. So schmolz der Vorsprung auf die drei Verfolger, welche allesamt ein Spiel weniger als Allensbach absolviert haben, auf einen Punkt. „Ein Sieg wäre jetzt gegen Brombach natürlich mental gut für die Mannschaft“, sagt Ammann.

Ein Vorteil für Allensbach ist, dass das Spiel in der Riesenberghalle ausgetragen wird. Zuhause ist die Ammann-Truppe seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte, im Gegensatz zu den zwei Auswärtsniederlagen, Führungen abgeklärt verwalten. Ein Nervenflattern wie in Möglingen oder Freiburg ist hier weniger zu erwarten. Zumal der SVA das Hinspiel in Brombach deutlich mit 28:19 gewonnen hat. Ammanns Marschroute ist klar: „Wir wollen Brombach viel laufen lassen und schauen, dass wir weniger Fehler produzieren.“

Wichtig für die Partie am Sonntag wird jedoch sein, wie die Allensbacherinnen, die erneut auf Selin Gaus verzichten müssen, mit den jüngsten Niederlagen umgehen können und ob sie, wie in den vergangenen Heimspielen auch, am Riesenberg befreit aufspielen werden. Der TV Brombach selbst kommt mit einem Sieg im Kellerduell gegen den TSV Birkenau im Rücken nach Allensbach und hofft durch das vergangene Stolpern des Tabellenführers eventuell auf Punkte. Dabei wird die torgefährliche Brombacherin Ana Bojic im Fokus stehen, welche mit 108 Treffern die dritterfolgreichste Torschützin der 3. Liga ist. „Zudem gilt es auf Rebecca Dürr als Dreh- und Angelpunkt aufzupassen“, warnt Ammann. Der SV Allensbach glänzt mit der besten Offensive der 3. Liga Süd (30,2 Tore im Schnitt), und so kann am Sonntag ein torreiches Spiel in der Riesenberghalle erwartet werden.