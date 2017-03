SV Allensbach baut auf Talente

Nachdem der SV Allensbach in der laufenden Saison mit dem Aufstieg der zweiten Frauen-Mannschaft in die Baden-Württemberg Oberliga und der erstmaligen Qualifikation der weiblichen B-Jugend ebenfalls für die Oberliga bereits erste Wegmarken zur konsequenten Leistungsorientierung gesetzt hat, führt der Verein diesen Weg nun auch bei der weiblichen A-Jugend fort

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Frauenhandball: Die Mannschaft wird in der kommenden Saison an der Qualifikation zur Jugend-Bundesliga und zur Baden-Württemberg Oberliga (Mitte Mai) teilnehmen. Besonders erfreut zeigen sich Abteilungsleiter Christian Heinstadt und Jugendleiterin Susi Heinstadt darüber, dass sie mit Claus Ammann, gleichzeitig Trainer der ersten Mannschaft in der 3. Liga, und Sonja Pannach zwei im südbadischen Handball anerkannte Fachleute als Trainer verpflichten konnten. Komplettiert wird das Trio durch Peter Liebl als Torwarttrainer, der diese Funktion ebenfalls bei der ersten SVA-Garde inne hat.

„Wir werden einen tollen Kader haben“, freut sich Jugendleiterin Susi Heinstadt. „Neben den Spielerinnen, die bereits das Trikot des SVA tragen, kommen aus der näheren und weiteren Handballregion viele junge Talente an den Bodensee. Sie können hier unter top Bedingungen weiter ausgebildet werden und sich auf einem sehr guten Niveau weiterentwickeln“. Ähnlich sieht es Christian Heinstadt: „Wir möchten Talente langfristig an den SV Allensbach binden und ihnen dann Perspektiven geben.“ (rl)