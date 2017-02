SV Allensbach II stellt die Weichen für die Zukunft

Das spielfreie Wochenende nach dem Superball2 nutzten die Verantwortlichen des SV Allensbach, um eine wichtige Entscheidung, die bereits die kommende Saison betrifft, wasserdicht zu machen. Babsi Harter und Rainer Leenen bleiben auch in der Saison 2017/18 die sportlich Verantwortlichen beim SV Allensbach II, der aktuell auf dem guten siebten Platz in der Baden-Württemberg Oberliga steht.

Frauenhandball: „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Babsi Harter und Rainer Leenen“, meint Christian Heinstadt, Abteilungsleiter Handball beim SV Allensbach, „die beiden haben eine sehr junge Mannschaft, die frisch in die Oberliga aufgestiegen ist, im Mittelfeld etabliert. Wir möchten mit dieser Mannschaft langfristig den Unterbau unserer ersten Mannschaft sichern. Auch Babsi Harter freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Es macht mir einfach Spaß. Wir beide agieren gleichberechtigt nebeneinander. Das funktioniert allerdings nur, wenn man im Team harmoniert und am selben Strang zieht. Das ist bei uns beiden absolut der Fall.“ Auch für Rainer Leenen war es keine Frage, „für eine weitere Saison zuzusagen. Es ist eine Riesensache mit dieser jungen Mannschaft, auch wenn wir schon den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen mussten“, sagte Leenen. „Jetzt gilt es, die noch fehlenden zwei bis drei Punkte zum sicheren Klassenerhalt zu holen. Das sollte in noch zehn ausstehenden Spielen kein größeres Problem werden. Und dann sehen wir, zu welcher Platzierung es am Ende der Runde im ersten Oberligajahr reicht.“

Somit sind die Weichen gestellt, der SV Allensbach II kann in aller Ruhe die kommende Saison planen. Erst einmal kommt aber am Sonntag mit dem TSV Bönnigheim ein echtes Schwergewicht der Oberliga an den Riesenberg. (sk)